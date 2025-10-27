Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország CDU AfD Friedrich Merz

Akkora a baj Németországban, hogy már a Die Welt is kimondta, katasztrófa közeleg

2025. október 27. 12:09

Friedrich Merz kiengedte a szellemet a palackból.

2025. október 27. 12:09
null

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy a migrációs politika teljes kudarc, és elismerte, hogy sötétedés után életveszélyesek a németországi városok. A kancellár őszinteségi rohama úgy tűnik, kiengedte a szellemet a palackból, hiszen immár a Die Welt egyik újságírója is elismeri a problémát.

Harald Martenstein cikkében azt írja, hogy tévednek azok, akik azt hiszik, hogy az emberek mindenhez alkalmazkodnak. Martenstein szerint,

ha nem változik semmi Németországban, az katasztrófához vezet.

Számára az a legmeglepőbb, hogy sokan azt hiszik, az országot sújtó káosz majd magától megoldódik, az AfD népszerűsége pedig megszűnik. Azt gondolják, hogy a németek megszokják, hogy egy korábban gazdag ország helyett egy „középszegény országban, kisebbségként” kell élniük. Az emberek egyre nagyobb része azonban változást akar. „Az általam ismert emberek többsége csak azt akarja, hogy végre valami változzon” – írja Martenstein, aki szerint ezek az emberek nem törődnek azzal, hogy ki hozza el a változást. „Csak újra reményt akarnak a jövőre, mindegy, ki hozza el” – fogalmaz. 

Szerinte a gazdaságpolitikának, az energiapolitikának és a migrációs politikának újra az ország érdekeit kell szolgálnia, különben hamarosan abszolút többséget szerez a „szélsőjobboldal”. Martenstein úgy véli, ennek egyetlen alternatívája az AfD betiltása lenne, ami a demokrácia megszüntetését, másképpen fogalmazva, a harmadik német diktatúrát jelentené, polgárháborús kilátásokkal. A valóságtól elidegenedett elit egyetlen megmaradt érve, hogy „közeledik a fasizmus”, ám Martenstein szerint ez álságos érvelés.

A szélsőjobboldali AfD sem egy új NSDAP”

– írja. Hozzáteszi, hogy egy ésszerű migrációs politikának például semmi köze a nácizmushoz. Sőt, megjegyzi, hogy amit most az AfD képvisel, az korábban a CDU jobbszárnyában is jelen volt. „Van még bátor politikus a CDU-ban?” – teszi fel a kérdést Martenstein, aki szerint a párt politikusai rettegnek attól, hogy valaki „fasisztának” bélyegezze őket. Hozzáteszi, hogy a jelenlegi kormánykoalíció nem képes végrehajtani a szükséges fordulatot. 

Az AfD ellen felhúzott „tűzfal” pedig vagy a párt totális győzelmével, vagy az AfD betiltásával fog végződni, ami a német demokrácia végét jelentené. Martenstein szerint finomhangolásra és apró változtatásokra már nincs idő. Az SPD-ben sokan látják ezt így, de láthatóan nincs köztük Helmut Schmidt vagy Gerhard Schröder. „A pártbázis talán már nem is engedne feljutni egy ilyen politikust” – tette hozzá. A CDU-nak voltak nagy kancellárjai, mint Konrad Adenauer vagy Helmut Kohl, akiket bátorságukról ismertek. „A bizarr az, hogy a CDU-ban sokan tudják, mit kellene tenni, de félnek megtenni” – fogalmazott Martenstein.

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hátakkor
2025. október 27. 13:16
Kezdődött a savas esővel. Azzal mi van?
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. október 27. 13:07
Jó reggelt! Lehet Orbantól bocsanatot kérni!
Válasz erre
0
0
mozsi
2025. október 27. 13:05
Na, akkor most beszéljünk csak a mi napi 1 millás büntetésünkről, képmutató szarháziak.
Válasz erre
2
0
regi-nyarakon21
2025. október 27. 12:41
Aki látja, hogy mi a helyzet, az tényleg azért nem mer lépni, mert retteg, hogy fasisztának minősítik, miközben az egyetlen tettrekész pártot egyre fasisztább módszerekkel lehetetlenítik el
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!