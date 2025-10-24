Németország, ma: Merz kétszer véletlenül kimondta az igazságot, harmadszorra már visszavonta – akkora belpolitikai balhé lett belőle

Elképesztő okkal tartottak házkutatást egy német újságírónál
A Welt újságírójához egy ironikus komment miatt vonult ki a rendőrség.
Lakolnia kell az elejtett igazságmorzsákért, már csak azért is, mert jelenleg Németországban tízből már három ember bevándorló, jelentős részük pedig szavazati joggal rendelkező állampolgár is.
Friedrich Merz német kancellár, aki az ellenzéki jobboldali AfD támogatottságának növekedésével küzd a 2026-ban rendezendő kulcsfontosságú tartományi választások előtt, támadások kereszttüzébe került a bevándorlókkal kapcsolatos megjegyzései miatt, ami kancellári hivatali idejének egyik legnagyobb vitáját váltotta ki az Euractiv szerint.
Merz a múlt héten Potsdamban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy
bár az elutasított menedékkérők kitoloncolása felgyorsult, „természetesen továbbra is fennáll ez a probléma a városaink kinézetével”.
Friedrich Merz számos prominens szövetségese – köztük Jens Spahn konzervatív parlamenti vezető, valamint kommentátorok, köztük Peter Tiede, a Bild újság politikai újságírója – a pénzügyminiszter mellé álltak, mondván, hogy a németországi mindennapi élet valóságáról beszélt, és a vasútállomásokon és a városközpontokban lebzselő drogdílerekre és fiatal, férfi illegális bevándorlókra utalt.
A megjegyzés azonban újraélesztette a németországi vitát a migrációról, az integrációról és a rasszizmusról: a kritikusok pedig azzal vádolták Merzt, hogy az AfD retorikát alkalmazza a konzervatív szavazók visszaszerzése érdekében.
A visszhang gyorsan jött.
Koalíciós partnerei, a Szociáldemokraták (SPD) és az ellenzéki Zöldek tagjai azzal vádolták a kancellárt, hogy „megosztó nyelvezetet” használt.
Berlin CDU-s polgármestere, Kai Wegner azt mondta, hogy a főváros bűnözéssel és tisztasággal kapcsolatos problémái „nem köthetők a nemzetiséghez”, míg a CDU korábbi kancellárjelöltje, Armin Laschet „túl homályosnak” nevezte a megjegyzést.
Több tucat zöld képviselő írt alá egy nyílt levelet, amelyben Merz szavait „rasszistának, diszkriminatívnak, bántónak és illetlennek” nevezték, és arra kérték, hogy kérjen bocsánatot „minden első, második és harmadik generációs bevándorlótól, akik nap mint nap rasszizmussal és kirekesztéssel szembesülnek”.
A Szövetségi Polgári Oktatási Ügynökség adatai szerint Németországban körülbelül 25 millió bevándorló háttérrel rendelkező lakos él – a lakosság mintegy 30%-a –, köztük 13 millió német állampolgár.
Bevándorló csoportok azzal vádolták Merzet, hogy egész közösségeket gyanúsított. „Emberek millióit kívülállóként állította be a saját országukban” – mondta Ali Can, a VielRespektZentrum interkulturális kezdeményezés alapítója.
Merz ahelyett, hogy visszavonta volna a kijelentését, megerősítette őket. Amikor hétfőn újságírók kérdezték, hogy megbánta-e a kijelentését, így válaszolt:
„Kérdezzék meg a lányaikat, kérdezzék meg a barátaikat – mindenki megerősíti majd, hogy ez probléma, legalább sötétedés után.” Hozzátette: „Nincs mit visszavonnom. Épp ellenkezőleg.”
Ahogy azonban a felháborodás folytatódott, Merz szerda este mégis irányt váltott kijelentéseivel.
Merz felolvasott egy előre elkészített nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy Németország nagyra értékeli a bevándorló közösségeit, és hogy a városkép alatt a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező embereket érti, akik nem tartják be a szabályokat.
Hozzátette, hogy Németországnak továbbra is szüksége lesz bevándorlásra, és kijelentette, hogy a migránsok „a munkaerőpiacunk nélkülözhetetlen részét képezik”.
Továbbá azt is kijelentette: „Egyszerűen már nem tudunk nélkülük lenni, függetlenül attól, hogy honnan jönnek, milyen a bőrszínük, és függetlenül attól, hogy első, második, harmadik vagy negyedik generációs bevándorlók-e, akik Németországban élnek és dolgoznak.”
A Forsa közvélemény-kutató intézet által ezen a héten közzétett közvélemény-kutatás szerint
az ellenzéki AfD országos szinten 26%-on áll, megelőzve a kancellárt adó CDU 24%-át.
Eközben a kelet-németországi Szász-Anhaltban az AfD messze felülmúlja a 40%-ot a CDU 26%-ával szemben. Merz mégis kizárta az AfD-vel való együttműködést.
Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP