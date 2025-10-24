Németország, ma: Merz kétszer véletlenül kimondta az igazságot, harmadszorra már visszavonta – akkora belpolitikai balhé lett belőle

Friedrich Merz német kancellár, aki az ellenzéki jobboldali AfD támogatottságának növekedésével küzd a 2026-ban rendezendő kulcsfontosságú tartományi választások előtt, támadások kereszttüzébe került a bevándorlókkal kapcsolatos megjegyzései miatt, ami kancellári hivatali idejének egyik legnagyobb vitáját váltotta ki az Euractiv szerint.

Merz a múlt héten Potsdamban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy

bár az elutasított menedékkérők kitoloncolása felgyorsult, „természetesen továbbra is fennáll ez a probléma a városaink kinézetével”.

Friedrich Merz számos prominens szövetségese – köztük Jens Spahn konzervatív parlamenti vezető, valamint kommentátorok, köztük Peter Tiede, a Bild újság politikai újságírója – a pénzügyminiszter mellé álltak, mondván, hogy a németországi mindennapi élet valóságáról beszélt, és a vasútállomásokon és a városközpontokban lebzselő drogdílerekre és fiatal, férfi illegális bevándorlókra utalt.

A megjegyzés azonban újraélesztette a németországi vitát a migrációról, az integrációról és a rasszizmusról: a kritikusok pedig azzal vádolták Merzt, hogy az AfD retorikát alkalmazza a konzervatív szavazók visszaszerzése érdekében.