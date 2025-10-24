Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
afd Németország migráció CDU Friedrich Merz

Németország, ma: Merz kétszer véletlenül kimondta az igazságot, harmadszorra már visszavonta – akkora belpolitikai balhé lett belőle

2025. október 24. 14:09

Lakolnia kell az elejtett igazságmorzsákért, már csak azért is, mert jelenleg Németországban tízből már három ember bevándorló, jelentős részük pedig szavazati joggal rendelkező állampolgár is.

2025. október 24. 14:09
null

Friedrich Merz német kancellár, aki az ellenzéki jobboldali AfD támogatottságának növekedésével küzd a 2026-ban rendezendő kulcsfontosságú tartományi választások előtt, támadások kereszttüzébe került a bevándorlókkal kapcsolatos megjegyzései miatt, ami kancellári hivatali idejének egyik legnagyobb vitáját váltotta ki az Euractiv szerint.

Merz a múlt héten Potsdamban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy 

bár az elutasított menedékkérők kitoloncolása felgyorsult, „természetesen továbbra is fennáll ez a probléma a városaink kinézetével”.

Friedrich Merz számos prominens szövetségese – köztük Jens Spahn konzervatív parlamenti vezető, valamint kommentátorok, köztük Peter Tiede, a Bild újság politikai újságírója – a pénzügyminiszter mellé álltak, mondván, hogy a németországi mindennapi élet valóságáról beszélt, és a vasútállomásokon és a városközpontokban lebzselő drogdílerekre és fiatal, férfi illegális bevándorlókra utalt.

A megjegyzés azonban újraélesztette a németországi vitát a migrációról, az integrációról és a rasszizmusról: a kritikusok pedig azzal vádolták Merzt, hogy az AfD retorikát alkalmazza a konzervatív szavazók visszaszerzése érdekében.

A visszhang gyorsan jött. 

Koalíciós partnerei, a Szociáldemokraták (SPD) és az ellenzéki Zöldek tagjai azzal vádolták a kancellárt, hogy „megosztó nyelvezetet” használt.

Berlin CDU-s polgármestere, Kai Wegner azt mondta, hogy a főváros bűnözéssel és tisztasággal kapcsolatos problémái „nem köthetők a nemzetiséghez”, míg a CDU korábbi kancellárjelöltje, Armin Laschet „túl homályosnak” nevezte a megjegyzést.

Több tucat zöld képviselő írt alá egy nyílt levelet, amelyben Merz szavait „rasszistának, diszkriminatívnak, bántónak és illetlennek” nevezték, és arra kérték, hogy kérjen bocsánatot „minden első, második és harmadik generációs bevándorlótól, akik nap mint nap rasszizmussal és kirekesztéssel szembesülnek”.

A Szövetségi Polgári Oktatási Ügynökség adatai szerint Németországban körülbelül 25 millió bevándorló háttérrel rendelkező lakos él – a lakosság mintegy 30%-a –, köztük 13 millió német állampolgár.

Bevándorló csoportok azzal vádolták Merzet, hogy egész közösségeket gyanúsított. „Emberek millióit kívülállóként állította be a saját országukban” – mondta Ali Can, a VielRespektZentrum interkulturális kezdeményezés alapítója.

Merz ahelyett, hogy visszavonta volna a kijelentését, megerősítette őket. Amikor hétfőn újságírók kérdezték, hogy megbánta-e a kijelentését, így válaszolt: 

„Kérdezzék meg a lányaikat, kérdezzék meg a barátaikat – mindenki megerősíti majd, hogy ez probléma, legalább sötétedés után.” Hozzátette: „Nincs mit visszavonnom. Épp ellenkezőleg.”

Ahogy azonban a felháborodás folytatódott, Merz szerda este mégis irányt váltott kijelentéseivel.

Merz felolvasott egy előre elkészített nyilatkozatot, amelyben kijelentette, hogy Németország nagyra értékeli a bevándorló közösségeit, és hogy a városkép alatt a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező embereket érti, akik nem tartják be a szabályokat.

Hozzátette, hogy Németországnak továbbra is szüksége lesz bevándorlásra, és kijelentette, hogy a migránsok „a munkaerőpiacunk nélkülözhetetlen részét képezik”.

Továbbá azt is kijelentette: „Egyszerűen már nem tudunk nélkülük lenni, függetlenül attól, hogy honnan jönnek, milyen a bőrszínük, és függetlenül attól, hogy első, második, harmadik vagy negyedik generációs bevándorlók-e, akik Németországban élnek és dolgoznak.”

A Forsa közvélemény-kutató intézet által ezen a héten közzétett közvélemény-kutatás szerint 

az ellenzéki AfD országos szinten 26%-on áll, megelőzve a kancellárt adó CDU 24%-át. 

Eközben a kelet-németországi Szász-Anhaltban az AfD messze felülmúlja a 40%-ot a CDU 26%-ával szemben. Merz mégis kizárta az AfD-vel való együttműködést.

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. október 24. 16:59
Fel kell gyorsítani a gazdaságunk elszakadását Germanisztántól, mert szakadékba rántanak előbb-utóbb!
Válasz erre
1
0
templar62
2025. október 24. 16:45
Gott mit uns .
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. október 24. 15:37
25 millió migráns 13 millió már, "német" 12 millió ezek szerint eu -n kívüli menekült A lakosság 30% be vándorló, 500 000- röl nem tudni hol van Bravó! Még van egy kis idejük ,a németeknek, hogy azzal áltassák magukat, otthon vannak, és minden az irányitásuk allat folyik.
Válasz erre
3
0
auditorium
2025. október 24. 15:33
Minden EU-tagországban ez a helyzet. Nem szabad még emliteni sem, h. a börtönrabok több mint fele bevándorló hátterű, a városközpontok falai összefirkálva, a sikátorok, templomfalak vizelettől szagosak, de nem tudni kik piszkitanak oda. A pályaudvarok előtt és környékén csomag v. bőrönd nélküli fiatalemberek téblábolnak, de nem szabad feltételezni semmiféle káb.ügyletet. Manapság mindent be kell kamerázni, kezdve a kétirányú vidéki utakkal, ahol gyakran van baleset jogositvány nélkül, lopott autóval vezető kiskorúakkal, akik cserben hagyják áldozatukat. Furcsa módon 9O%-uk migrációs hátterű, de ezt nem illik megirni vagy tudni. Csak a helyi krónikák irnak róla helyi napilapokban. A pc média sok szépitésének radikalizálódás a vége, mert a jónép kezd felébredni.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!