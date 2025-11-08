Jókai Mór unokája azt hitte, karácsonyra kapta ajándékba a híres írót

Jókai Mór rajongott az unokájáért, nevelt lánya, Jókai Róza és a híres festőművész, Feszty Árpád gyermekéért, ám aztán minden összeomlott. Jókai Mór elvette Nagy Bellát feleségül, a családi viszály pedig Feszty Masát is elszakította nagypapájától. Már idős korában Masa így emlékezett Jókai Mórra: „Négyéves lehettem akkor. Minden reggel hét órakor megreggeliztettek, felöltöztettek, mert sétára indultam a nagypapával. Végigjártuk kettesben a kertet. Ő minden bokrot, rózsatövet, madárfészket megnézett. Imádta a természetet! (…)

Ha valaki azt mondta, hogy rossz regényt írt, arra nem haragudott meg annyira, mint aki a saját termésű borát szidta.”

A Tolnai Világlapja azt is megírta, hogy Jókai Mór számára az unokája és a kerti virágjai jelentették a legtöbbet öregkorában: „A kertjét telehintette virággal, hogy az ő kisunokájának legyen mit szednie. Mert a kisleány minden reggel egy-egy csokor virágot szedett, és azzal kedveskedett neki.”

Feszty Masa apró gyerekként 1895-ben a dadájával. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Masa azt is elmesélte, hogy a sváb-hegyi villában az ő feladata volt Jókai tengerimalacainak megetetése. Egy alkalommal azonba elfelejtette, amiért lelkiismeretfurdalása volt. Kapcsolatukat jól jellemzi, hogy Masa egy alkalommal azt is kijelentette,