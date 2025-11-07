Trump kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: „Orbánnak igaza volt a migráció kapcsán”

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor és a magyar delegáció pénteken Washingtonba érkezett, ahol a nap folyamán több kétoldalú egyeztetést folytattak. Pénteken ennek kapcsán Donald Trump egy a sajtónak tett nyilatkozatában határozottan kiállt Magyarország migrációellenes politikája mellett.

„Azt gondolom, hogy tisztelniük kéne Magyarországot és vezetőjét, nagyon nagyon. Erősen, mert igaza volt a migrációval kapcsolatban. Nézzék meg mi történt Európával a migráció miatt. Emberek árasztják el szerte Európát ezzel bántva őt. Ez a bűnözési ráta az egekben van. Nagyon sok rossz dolog történik. Magyarország bűnözési rátája nagyon alacsony. Olyan, mint korábban” – mondta az amerikai elnök.

Ezt követően hozzátette, hogy ugyan sokan nem értenek egyet Orbán Viktorral de azt gondolja, hogy belül valószínűleg igenis egyetértenek vele, mivel a magyar miniszterelnöknek igaza volt a migráció kapcsán, a bírálói pedig tévedtek. „Elárasztják Európát emberekkel a világ minden pontjáról, és Európa teljesen más hellyé válik” – mondta.