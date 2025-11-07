Ft
nyilatkozatában Magyarország migráció Donald Trump Orbán Viktor sajtó

Trump kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: „Orbánnak igaza volt a migráció kapcsán”

2025. november 07. 22:29

Az amerikai elnök tiszta és világos értékelést tett az Európát sújtó migrációs krízis kapcsán.

2025. november 07. 22:29
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor és a magyar delegáció pénteken Washingtonba érkezett, ahol a nap folyamán több kétoldalú egyeztetést folytattak. Pénteken ennek kapcsán Donald Trump egy a sajtónak tett nyilatkozatában határozottan kiállt Magyarország migrációellenes politikája mellett.

„Azt gondolom, hogy tisztelniük kéne Magyarországot és vezetőjét, nagyon nagyon. Erősen, mert igaza volt a migrációval kapcsolatban. Nézzék meg mi történt Európával a migráció miatt. Emberek árasztják el szerte Európát ezzel bántva őt. Ez a bűnözési ráta az egekben van. Nagyon sok rossz dolog történik. Magyarország bűnözési rátája nagyon alacsony. Olyan, mint korábban” – mondta az amerikai elnök.

Ezt követően hozzátette, hogy ugyan sokan nem értenek egyet Orbán Viktorral de azt gondolja, hogy belül valószínűleg igenis egyetértenek vele, mivel a magyar miniszterelnöknek igaza volt a migráció kapcsán, a bírálói pedig tévedtek. „Elárasztják Európát emberekkel a világ minden pontjáról, és Európa teljesen más hellyé válik” – mondta.

Én mindig elmondom az európai vezetőknek: jobb lesz, ha befejezitek vagy nem lesz többé olyan, hogy Európa. Nagyon veszélyes amit csinálnak. Azt gondolom, hogy tisztelniük kellene Magyarországot és vezetőjét

– tette hozzá Donald Trump.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

billysparks
2025. november 08. 00:11
Ahhoz libsinek kell lenni, hogy ezt ne így lássuk.
neszteklipschik
2025. november 08. 00:09
Elsősorban a magyar nemzetet illeti tisztelet, mert nemet mondott az illegális bevándorlásra: arra, hogy a hazánk átjáróház, migráncslerakat és disznóól legyen. Orbán "csak" annyit tett, hogy ezt a népakaratot becsatornázta és bátran képviselte kifelé mindenkivel szemben. Ez van, lippsik. A magyarok többsége támogatja a PatásOrbán migrációs politikáját, Többen támogatják, mint amennyien rá szavaznak, vagyis még a luppsik egy jelentős hányada is a "geciOrbánnak" ad igazat ebben! Szopacs ez nektek! :-)))) Az agresszív kismalac Fossiásotok pedig nem véletlenül van kussban ebben a témában. (is)
Szuperszig
2025. november 07. 23:11
Az EU nagyon sok pénzzel tartozik nekünk. Az elvett éveinket, lehetőségeinket hogyan fogják visszaadni?
stormy
2025. november 07. 22:49
btw europa ma kb ott van ahol az usa volt 1990-ben ha lakosságcsere arányát nézzuk. és mindkettő menthetetlen.
