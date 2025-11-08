Ft
11. 08.
szombat
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robert Fico Andrej Babis Visegrádi Együttműködés Csehország V4 Szlovákia

Ítéletet mondott a V4-ről Robert Fico: ettől várja a közép-európai együttműködés újraéledését a szlovák miniszterelnök

2025. november 08. 18:41

A szlovák miniszterelnök azt is megnevezte, ki tette tönkre a Visegrádi Csoportot.

2025. november 08. 18:41
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a távozó prágai kormány politikája meggyengítette a visegrádi országok közötti együttműködést, de bízik abban, hogy a most megalakuló új kabinet helyreállítja a partnerséget.

A V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. Úgy gondolom, hogy az új kormány politikája újra életet lehelhet ebbe az együttműködésbe”

– mondta Fico szombaton a szlovák közszolgálati STVR televízióban, hozzátéve, hogy a visegrádi országok közötti szövetség nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is, noha utóbbi nagy ország. Az októberi cseh parlamenti választásokon győztes, Andrej Babis volt miniszterelnök vezette ANO mozgalom már aláírta a koalíciós megállapodást a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok pártokkal.

Babis a héten hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását.

A V4 országai megosztottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében: Pozsony és Budapest bírálja a Kijevnek szóló fegyveradományokat, míg a leköszönő cseh kormány támogatta, Varsó pedig továbbra is támogatja azokat. A Petr Fiala vezette távozó cseh kormány a két fél között e téren is fennálló feszültségek miatt felfüggesztette a szlovák kormánnyal folytatott konzultációit.

Fico a napokban elhunyt Dominik Duka cseh bíborosról is megemlékezett, akit a közélet és az egyház nagy személyiségének nevezett. Felidézte, hogy a nyáron a dévényi Szent Cirill és Metód-ünnepségen személyesen is találkozott vele, és nagyra értékelte, hogy – mint mondta – „volt bátorsága a dolgokat nevükön nevezni”, amikor egyes cseh politikusoknak a szlovákokat kioktató hangnemét is szóvá tette.

(MTI)

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

csapláros
2025. november 08. 21:18
Az tény, hogy a csehek lenézik a szlovákokat, amolyan beléjük tetűként kapaszkodó kódis rokonnak tekintik őket, miután persze magukhoz csatolták 2020-ban őket, miközben a szlovákok is inkább föderációban gondolkodtak Magyarországgal. Ezért azután könnyen is ment a cseh és a szlovák térfél szétválása. a csehek örültek, hogy megszabadultak a ballaszttól, miközben a szlovákok még mindig a csehek után sírnak, miután vannak olyan soviniszták ma már, hogy tőlünk tartanak is (hogy visszafoglaljuk őket) a kisebbrendűségük okán, amelyet igazol, hogy a maguk eredményeit is gyakran hozzánk magyarokhoz és Magyarországhoz mérik.
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. november 08. 20:15
" V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. " Is. No meg Tusk.
Válasz erre
8
0
billysparks
2025. november 08. 19:35
Csehek ... mai hír az Aktualne.cz-ről ( Cseh HVG) Néhány nappal ezelőtt Natalja Pushkina lett a Miss Earth 2025 verseny győztese. Sikere csodálatot és gratulációkat váltott ki a világ minden tájáról. A közösségi hálózatokon azonban kritikus reakciók is megjelennek a vezetéknevével kapcsolatban, amely sokaknak a híres orosz költőre emlékeztet. A közösségi médiában megjelentek olyan kommentek, amelyek azt sugallták, hogy a „Pushkinová” vezetéknév vitatott lehet.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 08. 19:32
Egy cseh bíboros szekundál Ciril és Metód pozsonyi sztorijához ?
Válasz erre
0
0
