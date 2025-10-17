Visegrád nyer egy erős otthoni pozícióban lévő kormányt – és egy szinte zsarolhatatlan tagországot is

V4, V1, V2, V2,5, V3,5 – nagy utat járt be a visegrádi együttműködés 2022 tele és 2025 ősze között. Az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése felszínre hozta a Visegrádot összetartó lengyel–magyar szövetség törésvonalát, az Oroszországhoz fűződő viszonyt. Lengyelország fél Moszkvától, Magyarország nem – akkor, amikor Oroszország éppen a szomszédban háborúzik, ettől a ténytől nem lehet eltekinteni.

A V4 mint uniós egyeztetési fórum a háborútól még nem tört össze, az EU-csúcsok előtt a hőskorhoz hasonlóan lezajlottak az egyeztetések, de érezni lehetett, hogy a lengyelek szíve már nem Visegrádhoz húz. A valódi törés aztán 2023 októberében, Mateusz Morawiecki kormányának leváltásával következett be. Bár az első telefonhívás Radosław Sikorski új lengyel és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter között konstruktívra sikeredett, és a 2024. márciusi prágai miniszter­elnöki V4-csúcstalálkozóból sem lett botrány, a tigriseknek végül nem sikerült levetkőzniük csíkjaikat, s ma már a magyar és a lengyel kormány az európai politikai térben nyílt ellenfelek. Hazánk nem csupán arra nem számíthat, hogy uniós ügyekben a varsói kormány megvédje, hanem Lengyelország egyenesen az élére áll az EU-s pénzek megvonásától a szavazati jog elvételéig minden Magyarország elleni támadásnak, s még a kooperáció leginkább politikamentes dimenzióját, a kulturális együttműködést is igyekszik ellehetetleníteni – fájdalmas példája ennek a támogatás teljes megvonása a Wacław Felczak Alapítványtól. Magyarország persze nem marad adós: az Európai Békekeret kifizetései elleni magyar vétónak Lengyelország az egyik legnagyobb kárvallottja, éreztetjük a lengyel kormánnyal, hogy ára a magyarellenességnek is van.

A cseheknek manapság is jól megy

Fotó: Shutterstock

Visegrád újjáépítése

2023 nyarán jött el a V1-ek kora: Lengyelország- ban a Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság (PiS) párt a kampányban elfordult hazánktól, Csehországban Petr Fiala kormányából záporoztak a moralizáló leckék Magyarország felé, Szlovákiában pedig még az európai fő­sodorbeli liberálisok káoszkormányzása zajlott. Magyarország egyedül maradt. Aztán a 2023. szeptemberi szlovákiai választás egy időre bebetonozta a V2-es felállást: Robert Fico miniszterelnök olyan erőkkel kötött koalíciót, amelyek – a most leváltott cseh kormányfővel ellentétben – inkább közelebb tolták a visegrádi orientációhoz, mintsem távolították volna tőle. A visegrádi együttműködés ezzel ismét képes volt ellátni a minimumfunkcióját, egymás kölcsönös védelmét az unióban való ellehetetlenítéstől, pozitív agendára, közös európai érdekérvényesítésre viszont látványosan nem volt alkalmas. Fico minden egyes alkalommal megtört, amikor a szilárd brüsszeli akaratnak közösen kellett volna ellenállni; idén először a szankciók meghosszabbításáról szóló szavazásnál sikerült országa számára érdemleges eredményt elérnie, akkor is a magyar uniós diplomácia hathatós támogatásával.