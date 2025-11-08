Világszenzáció: a PSG-nek emberelőnyben sem sikerült, de Schäferék megcsinálták – megállították a Bayern Münchent!

Luis Díaz aztán még a szünet előtt egyenlített egy látványos góllal nagyon éles szögből, majd Harry Kane is betalált, de lesről, így 1–1-et mutatott az eredményjelző 45 perc után.

Union Berlin–Bayern München: micsoda bravúr!

A második félidőben igazából csak a hajrára tudta fokozni a nyomást a Bayern, és amikor már mindenki azon gondolkozott, hogyan fogják ezt kibírni Schäferék, újabb gólt szerzett az Union!

Ismét Doekhi volt eredményes: Kane fejjel próbált meg felszabadítani a beadás után, de éppen Doekhihoz pattant a labda, aki közelről a hálóba lőtte azt. A hosszabbításban, nem sokkal a lefújás előtt viszont jött a válasz: Kane egy fejessel szerezte meg 13. gólját a szezonban.