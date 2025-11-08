Világszenzáció: a PSG-nek emberelőnyben sem sikerült, de Schäferék megcsinálták – megállították a Bayern Münchent!

Kikezdték a németek a magyar válogatott játékost – az elemzők sem kímélték
Nem biztos, hogy megérte megkockáztatni a játékát Lisszabonban...
Az Union Berlin Schäfer Andrással a soraiban megállította Európa legjobb formában lévő csapatát. Union Berlin–Bayern München 2–2!
16 győzelem – ez volt a Bayern München nagy sorozata, amire korábban még egyetlen topbajnokság csapata sem volt képes. Azaz, a bajorok a szezon első 16 tétmeccséből (minden sorozatban) 16-ot megnyertek. A legutóbbi sikerét a hét közben a Bajnokok Ligájában aratta a címvédő PSG ellen úgy, hogy több mint egy félidőt emberhátrányban játszott. Megállíthatatlannak tűnt a müncheni alakulat – aztán szombaton jött az Union Berlin–Bayern München.
A Bundesliga 10. fordulójában ugyanis az Union Berlin vendége volt Vincent Kompany csapata – a fővárosi gárdában pedig kezdőként lépett pályára a magyar válogatott alapembere, Schäfer András is.
A hazaiak már a 9. percben ráijesztettek a német rekordbajnokra, de akkor még les miatt nem adták meg Ilyas Ansah gólját. A 27. percben viszont már a VAR sem segített: Danilho Doekhi lövésénél Manuel Neuer hatalmasat hibázott, kicsúszott a kezei közül a labda a gólvonal mögé.
Luis Díaz aztán még a szünet előtt egyenlített egy látványos góllal nagyon éles szögből, majd Harry Kane is betalált, de lesről, így 1–1-et mutatott az eredményjelző 45 perc után.
A második félidőben igazából csak a hajrára tudta fokozni a nyomást a Bayern, és amikor már mindenki azon gondolkozott, hogyan fogják ezt kibírni Schäferék, újabb gólt szerzett az Union!
Ismét Doekhi volt eredményes: Kane fejjel próbált meg felszabadítani a beadás után, de éppen Doekhihoz pattant a labda, aki közelről a hálóba lőtte azt. A hosszabbításban, nem sokkal a lefújás előtt viszont jött a válasz: Kane egy fejessel szerezte meg 13. gólját a szezonban.
Ezzel 2–2 lett a vége, és bár a három pont is közel volt, Schäfer Andrásék így is világszenzációt értek el: 16 győztes meccs után állították meg úgy Európa legjobb formában lévő csapatát, hogy az nemrég a PSG-nek emberelőnyben sem sikerült. A magyar középpályás végigjátszotta a mérkőzést.
Közben egy másik nagy sorozat is megszakadt: az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Orbán Willivel a soraiban 3–1-re kikapott a Hoffenheim vendégeként, így 8 veretlen meccs után szenvedett vereséget.
Nyitókép: Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP