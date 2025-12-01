Kiakadtak a németek: Szoboszlait hibáztatják a kedvencük kudarcáért

Amint azt a Magyar Nemzet kiemeli, Hoeness kritikája teljes mértékben váratlan és érthetetlen Szoboszlaival kapcsolatban, aki a leírtak szöges ellentétét testesíti meg gyengélkedő együttesében: ő az, aki sokszor két ember helyett is dolgozik a pályán, ha kell, jobb hátvéd, másszor védekező középpályás, de tízes és nyolcas pozícióban, valamint szélsőként is megállja a helyét.

Ebben az idényben a Premier League hivatalos statisztikái szerint Szoboszlai Dominik:

653 sikeres rövid passzt adott, aminél a Liverpoolban csak két a középhátvéd, Virgil van Dijk (867) és Ibrahima Konaté (692) osztott ki többet,

47 sikeres hosszú átadást hajtott végre, aminél a Vörösöknél csak Van Dijknak van több (49),

nevéhez 9 sikeres beadás fűződik, ami a legtöbb a csapatában.

5 gólpasszt osztott ki eddig, ami a Pool játékosai között a legtöbb

– mutat rá a magyar portál.