szoboszlai Liverpool FC Bayern Müchen Szoboszlai Dominik

Kiakadtak a németek: Szoboszlait hibáztatják a kedvencük kudarcáért

2025. december 01. 11:40

Uli Hoeness szerint a magyar középpályás a többi liverpooli sztárral együtt mindig magánál akarja tartani a labdát, ezért nyújt sokszor visszafogott teljesítményt a Vörösöknél honfitársa, Florian Wirtz. A Bayern München 73 éves tiszteletbeli elnöke ugyanakkor nagyobbat nem is tévedhetne Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban.

2025. december 01. 11:40
null

Kivételes formája ellenére is találnak kivetnivalót Szoboszlai Dominik játékában, ezúttal Németországban. A Liverpool magyar labdarúgóját ráadásul csapattársa, Florian Wirtz miatt hozták szóba. Kétségtelen, a német klasszis remekül futballozott a Vörösök West Ham elleni 2–0-s győzelme során, de Uli Hoeness, a Bayern München 73 éves tiszteletbeli elnöke szerint ugyanakkor megvan az oka, hogy honfitársa miért nyújtott eddig visszafogottabb produkciót – és ezért részben Szoboszlait hibáztatja.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Németország, Uli Hoeness, Bayern München, Florian Wirtz
Szoboszlai Dominik nemcsak a futómennyiség, de a passzok, átadások terén is a Liverpool egyik legjobbja

Szoboszlait és a liverpooli sztárokat hibáztatja Hoeness

Elköltöttek ötszázmillió eurót, de katasztrofális idényt futnak. Szerintem ez azért történik, mert csak szupersztárjaik vannak. Ott csak főnökök futballoznak, melósok nincsenek. Lassan öt labdával kell játszaniuk, mert a sztárok nem adják oda a másiknak. Szegény Florian, hozzá sem kerül a labda, mert Szalah, Szoboszlai és a többiek maguknál akarják tartani

– fogalmazott az NSZK színeiben játékosként 1972-ben Európa-bajnokságot, két évvel később világbajnokságot nyert egykori futballista a Magyar Nemzet beszámolója szerint. Véleményét némileg árnyalja, hogy az ex-leverkuseni Wirtzet régóta szerette volna megszerezni a Bayern, de ő végül az angol bajnok mellett döntött.  

Amint azt a Magyar Nemzet kiemeli, Hoeness kritikája teljes mértékben váratlan és érthetetlen Szoboszlaival kapcsolatban, aki a leírtak szöges ellentétét testesíti meg gyengélkedő együttesében: ő az, aki sokszor két ember helyett is dolgozik a pályán, ha kell, jobb hátvéd, másszor védekező középpályás, de tízes és nyolcas pozícióban, valamint szélsőként is megállja a helyét.

Ebben az idényben a Premier League hivatalos statisztikái szerint Szoboszlai Dominik:

  • 653 sikeres rövid passzt adott, aminél a Liverpoolban csak két a középhátvéd, Virgil van Dijk (867) és Ibrahima Konaté (692) osztott ki többet,
  • 47 sikeres hosszú átadást hajtott végre, aminél a Vörösöknél csak Van Dijknak van több (49),
  • nevéhez 9 sikeres beadás fűződik, ami a legtöbb a csapatában.
  • 5 gólpasszt osztott ki eddig, ami a Pool játékosai között a legtöbb

– mutat rá a magyar portál. 

Uli Hoeness kijelentései egyébként nem először verik ki a biztosítékot – ezt már mi is megtapasztalhattuk. Egyszer a következőt találta mondani: „Minden reggel, amikor fogat mosok a tegernsee-i otthonomban, eszembe jut, milyen jó, hogy Németországban élek. Képzeljük csak el, milyen lenne, ha az Egyesült Államokban laknék és Donald Trump lenne az elnök... Magyarországnak meg mindössze nyolcmillió lakosa van, de úgy viselkednek, mintha 200 millióan lennének. Már rég kirúgtam volna őket az EU-ból.”

Nyitókép: Paul Ellis / AFP

