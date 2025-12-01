Gyorsan változnak az idők: már nem küldenek el senkit a fenébe Szoboszlai miatt

„Szoboszlai Dominik az új Steven Gerrard? Na tűnj a szemem elől” – nehezen viselte az angol riporter a Szoboszlai-imádatot (VIDEÓ)
A kérdésére mindenki csak a magyar játékos nevével felelt.
Korábban Steven Gerrardhoz hasonlították a Liverpool magyar labdarúgóját, ami akkor nem nyerte el a riporter tetszését. Szoboszlai Dominik elismertségéhez mára azonban nem férhet semmi kétség.
Nemcsak a közösségi médiában, de Angliában, a meccsek előtt is nagy népszerűségnek örvend az a játék, amelynek során megtippeltetik a csapatok legjobb labdarúgóit. Ahogy arra emlékezhetünk, nemrégiben a Bleacher Report Football kérdezte a szurkolókat arról, kit tartanak a Liverpool legjobbjának. A válasz egyértelmű volt mindenki részéről: Szoboszlai Dominik. Az egyik drukker szerint ráadásul ő az új generációs Steven Gerrard. Ezt azonban a riporter viccnek vélte, és nevetve azt mondta, „tűnj el a szemem elől”. Azóta ugyanakkor több szakértő is párhuzamot vont a Vörösök klublegendája és a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya között.
Ezúttal a tekintélyes szaklap, a Goal.com volt kíváncsi a szimpatizánsok véleményére.
Ki a legjobb játékos? – hangzott a kérdés.
Egy fiatal Pool-rajongó nyakában egy Virgil van Dijk-sállal a következőt felelte:
a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik,
A kommentelők közül is sokan a magyar középpályást vélik a Premier League-címvédő legjobbjának, igaz, a nevével továbbra is hadilábon állnak.
Nyitókép: Ben Stansall / AFP