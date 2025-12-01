Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
West Ham Liverpool FC Premier League Szoboszlai Dominik

Gyorsan változnak az idők: már nem küldenek el senkit a fenébe Szoboszlai miatt

2025. december 01. 10:24

Korábban Steven Gerrardhoz hasonlították a Liverpool magyar labdarúgóját, ami akkor nem nyerte el a riporter tetszését. Szoboszlai Dominik elismertségéhez mára azonban nem férhet semmi kétség.

2025. december 01. 10:24
null

Nemcsak a közösségi médiában, de Angliában, a meccsek előtt is nagy népszerűségnek örvend az a játék, amelynek során megtippeltetik a csapatok legjobb labdarúgóit. Ahogy arra emlékezhetünk, nemrégiben a Bleacher Report Football kérdezte a szurkolókat arról, kit tartanak a Liverpool legjobbjának. A válasz egyértelmű volt mindenki részéről: Szoboszlai Dominik. Az egyik drukker szerint ráadásul ő az új generációs Steven Gerrard. Ezt azonban a riporter viccnek vélte, és nevetve azt mondta, „tűnj el a szemem elől”. Azóta ugyanakkor több szakértő is párhuzamot vont a Vörösök klublegendája és a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya között.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Goal.com
Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa a szurkolók szerint / Fotó: Darren Staples / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik: a szurkolók szerint is ő a Liverpool legjobbja 

Ezúttal a tekintélyes szaklap, a Goal.com volt kíváncsi a szimpatizánsok véleményére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ki a legjobb játékos? – hangzott a kérdés.

Egy fiatal Pool-rajongó nyakában egy Virgil van Dijk-sállal a következőt felelte:

  • A Chelsea-nél Joao Pedro,
  • a Barcelonánál Lamine Yamal, 
  • a Bayern Münchennél Luis Díaz, 
  • a PSG-nél Ousmane Dembélé,
  • a Manchester Unitednél Bruno Fernandes,

a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik,

  • a Real Madridnál pedig Kylian Mbappé. 

A kommentelők közül is sokan a magyar középpályást vélik a Premier League-címvédő legjobbjának, igaz, a nevével továbbra is hadilábon állnak. 

Nyitókép: Ben Stansall / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!