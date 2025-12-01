Gyorsan változnak az idők: már nem küldenek el senkit a fenébe Szoboszlai miatt

Nemcsak a közösségi médiában, de Angliában, a meccsek előtt is nagy népszerűségnek örvend az a játék, amelynek során megtippeltetik a csapatok legjobb labdarúgóit. Ahogy arra emlékezhetünk, nemrégiben a Bleacher Report Football kérdezte a szurkolókat arról, kit tartanak a Liverpool legjobbjának. A válasz egyértelmű volt mindenki részéről: Szoboszlai Dominik. Az egyik drukker szerint ráadásul ő az új generációs Steven Gerrard. Ezt azonban a riporter viccnek vélte, és nevetve azt mondta, „tűnj el a szemem elől”. Azóta ugyanakkor több szakértő is párhuzamot vont a Vörösök klublegendája és a magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya között.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobb játékosa a szurkolók szerint / Fotó: Darren Staples / AFP