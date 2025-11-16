Ft
11. 16.
vasárnap
Undorító játékkal már nyertünk, most mocskosul kell legalább egy iksz

2025. november 16. 06:13

Hatvanezer ember a helyszínen, 14 millió magyar a világban, egy közös cél: legalább egy pontot szerezni az írek ellen vasárnap. Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés 15 órától a telt házas Puskás Arénában.

2025. november 16. 06:13
null
Nagy Péter

„Nehéz, amikor egy ilyen találkozón feléled a hazai csapat, ezekből lesznek az undorító meccsek. Az utolsó tíz-tizenöt percben ilyenkor már nem a taktika győz, hanem az, hogy ki akar jobban nyerni. Volt egy nagy helyzetük a végén, de azt is két butaság előzte meg – ezekre jobban oda kell figyelnünk. De nem játszom a mártírt, nyertünk idegenben egy vébé-selejtezőt, ezért nagyon jó helyzetből várjuk az Írország elleni mérkőzést” – ezek voltak Schäfer András szavai a magyar labdarúgó-válogatott örményországi győzelme után. A német Bundesligában szereplő 1. FC Union Berlin 26 éves középpályása tehát kritikusan nyilatkozott a mieink csütörtöki sikerét követően. Tette mindezt akkor, amikor még úgy volt, hogy még aznap bebiztosíthatjuk a második helyünket a csoportban. Aztán jött Írország és hatalmas meglepetésre hazai pályán megverte a világelitbe tartozó portugál nemzeti csapatot, így vasárnapra maradt a döntés. A képlet immár egyszerű: a nyolcpontos Magyarország számára a három lehetséges eredmény közül kettő is megfelel a 15 órakor kezdődő összecsapáson, a hétpontos íreknek azonban mindenképpen nyerni kell, hogy a következő körben pótselejtezőt játszhassanak. 

Schäfer András szerint undorító meccset nyert meg Magyarország Jerevánban – Írország ellen egy mocskos iksz is megteszi / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Magyarország–Írország: egy döntetlen is elég a pótselejtezőhöz

„A közönségünk mindig fantasztikus, ritkán halluk tőlük füttyszót, amikor meg igen, akkor jogosan. Őket talán jobban befolyásolta a jereváni mérkőzés, mert tudom, hogyan gondolkodnak a szurkolók, szeretnek számolgatni. De fantasztikus szurkolást várok tőlük vasárnap is, ahogy a Puskás Arénában megszoktuk tőlük, úgyhogy remélem, nem füttyszóval kezdik majd a meccset” – folytatta Schäfer. 

Nem fogják, ebben biztosak lehetünk, azzal ugyanis mindenki tisztában van, hogy legutóbb az 1996-1997-es kiírásban voltunk ilyen helyzetben. Finnországban óriási mázlink volt 28 éve, az álmainkat később a jugoszlávok törték össze, nem is akárhogyan: Budapesten 7–1-re, a belgrádi visszavágón 5–0-ra ütöttek ki minket. 

Az elmúlt három évtized egy igazi hullámvasút volt a magyar futball számára, ebből az utolsó tíz esztendőben már többször sírtunk örömünkben, mint bánatunkban. 

  • 2015-ben 44 év után jutottunk ki Európa-bajnokságra, 30 esztendőt követően világtornára. 
  • A franciaországi Eb-n aztán vertük az osztrákokat, ikszeltünk előbb az izlandiakkal, majd a portugálokkal, a végső esélyesnek tartott belgák állítottak meg minket. 
  • 2020-ban Szoboszlai Dominik kilőtt minket egy újabb kontinensviadalra, amelyen a franciáktól és a németektől is pontot csentünk, s a továbbjutás küszöbén álltunk. 
  • Jöttek a Nemzetek Ligája-bravúrok, 
  • a hosszú veretlenség, majd 
  • egy csalódással felérő, de talán örökre emlékezetes sikerrel záruló újabb Európa-bajnoki szereplés. 

Most viszont a világbajnoki részvétel a cél, amelyben 1986 óta nem volt részünk. 

Ha csupán a jelent nézzük, akkor nemrégiben Lisszabonban (is) bebizonyítottuk, hogy 

egy adott napon képesek vagyunk bárkivel felvenni a verseny.

Bárkivel. Persze, ott vannak még a pótselejtezők, amelyeken simán elvérezhetünk, de az első lépést a jövő évi vb felé akkor is a Puskásban kell megtenni vasárnap. Néhány nappal ezelőtt még abban reménykedtünk, hogy az utolsó fordulóban „csak” a kalapbeosztás miatt kell nyernünk, most már azonban a továbbjutásért is, igaz, utóbbihoz a döntetlen is elég. 

Piszkos játékot űznek az írek

A helyszínen majd' hatvanezer, míg a világon 14 millió magyar szorít Szoboszlaiék sikeréért, és azért, hogy legyen válaszunk arra, ha az ellenfél valamilyen úton-módon mégis ránk erőlteti az akaratát. Ez az örményeknek sikerült csütörtökön, az íreknek pedig még szeptemberben. A szigetországiak megint abban bíznak, hogy valahogy majd kibillentenek minket a ritmusunkból. Noha állítják, ők nem durvák, a focit pedig ugyanúgy játsszák, mint a többi nemzet, a számok mégis mást mutatnak: 

az öt forduló alatt 18 (!) sárga lapot kaptak, ami meccsenként 3,6 ilyen színű figyelmeztetésnek felel meg.

Elmondásuk alapján a szabályok szerint futballoznak, de ebbe náluk az is belefér, hogy Sallai Rolandot addig-addig faragják, amíg el nem veszíti a fejét, és ugyanezt a taktikát alkalmazva a veterán szupersztár Cristiano Ronaldóból is képesek kihozni az állatot. A szövetségi kapitányuk, Heimir Hallgrímsson folyamatosan szövegel, a szurkolóik minden egyes keményebb szabálytalanság után piros lapért kiáltanak, miközben játékosaik az összes piszkos trükköt bevetik a pályán. Röviden: nyomást gyakorolnak a riválisokra és a játékvezetőkre. 

Ha csakis a tudás, a minőség számítana, akkor mindenképpen le kellene győzni Írországot, ám a vendégek tisztában vannak azzal, hogy a labdarúgás nem csupán e kettőről szól – és ezt nekünk is észben kell tartani. 

Itthon vagyunk, jobbak vagyunk, és ezt meg is kell mutatnunk nekik vasárnap. Ha kell szépen, ha kell okosan játszva, ha pedig nincs rá más mód, akkor hatvanezer (14 millió) emberrel a hátunk mögött csúszva-mászva, mert ezúttal mocskosul szükségünk van a győzelemre – vagy egy döntetlenre...

A Magyarország–Írország mérkőzésről élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezik a Mandiner.

 Nyitókép: Paul Faith / AFP

anegy_
2025. november 16. 08:17
Hajrá, hajrá! Én kőkemény "FOTEL-SZURKOLÓ" leszek!!!!!! Ria, ria HUNGARIA!
Búvár Kund
2025. november 16. 07:29
Harcra fel! Győzni kell !!! 🇭🇺🇭🇺❤️
grenki-2
2025. november 16. 07:05
Tudni már a bírók melyik országból lesznek ? Mert nagyon nem mindegy sajnos...
komloisracok
2025. november 16. 07:02 Szerkesztve
Lényeg hofy tudjuk hogy provokálni fognak. Ilyenor kellene olyan mezeket beszerezni ha rángatják a játékosunkat szakad s mez. Szerintem hatásos lenne
