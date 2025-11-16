Undorító játékkal már nyertünk, most mocskosul kell legalább egy iksz

Nem fogják, ebben biztosak lehetünk, azzal ugyanis mindenki tisztában van, hogy legutóbb az 1996-1997-es kiírásban voltunk ilyen helyzetben. Finnországban óriási mázlink volt 28 éve, az álmainkat később a jugoszlávok törték össze, nem is akárhogyan: Budapesten 7–1-re, a belgrádi visszavágón 5–0-ra ütöttek ki minket.

Az elmúlt három évtized egy igazi hullámvasút volt a magyar futball számára, ebből az utolsó tíz esztendőben már többször sírtunk örömünkben, mint bánatunkban.

2015-ben 44 év után jutottunk ki Európa-bajnokságra, 30 esztendőt követően világtornára.

A franciaországi Eb-n aztán vertük az osztrákokat, ikszeltünk előbb az izlandiakkal, majd a portugálokkal, a végső esélyesnek tartott belgák állítottak meg minket.

2020-ban Szoboszlai Dominik kilőtt minket egy újabb kontinensviadalra, amelyen a franciáktól és a németektől is pontot csentünk, s a továbbjutás küszöbén álltunk.

Jöttek a Nemzetek Ligája-bravúrok,

a hosszú veretlenség, majd

egy csalódással felérő, de talán örökre emlékezetes sikerrel záruló újabb Európa-bajnoki szereplés.

Most viszont a világbajnoki részvétel a cél, amelyben 1986 óta nem volt részünk.

Ha csupán a jelent nézzük, akkor nemrégiben Lisszabonban (is) bebizonyítottuk, hogy