Undorító játékkal már nyertünk, most mocskosul kell legalább egy iksz

Hatvanezer ember a helyszínen, 14 millió magyar a világban, egy közös cél: legalább egy pontot szerezni az írek ellen vasárnap. Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés 15 órától a telt házas Puskás Arénában.
„Nehéz, amikor egy ilyen találkozón feléled a hazai csapat, ezekből lesznek az undorító meccsek. Az utolsó tíz-tizenöt percben ilyenkor már nem a taktika győz, hanem az, hogy ki akar jobban nyerni. Volt egy nagy helyzetük a végén, de azt is két butaság előzte meg – ezekre jobban oda kell figyelnünk. De nem játszom a mártírt, nyertünk idegenben egy vébé-selejtezőt, ezért nagyon jó helyzetből várjuk az Írország elleni mérkőzést” – ezek voltak Schäfer András szavai a magyar labdarúgó-válogatott örményországi győzelme után. A német Bundesligában szereplő 1. FC Union Berlin 26 éves középpályása tehát kritikusan nyilatkozott a mieink csütörtöki sikerét követően. Tette mindezt akkor, amikor még úgy volt, hogy még aznap bebiztosíthatjuk a második helyünket a csoportban. Aztán jött Írország és hatalmas meglepetésre hazai pályán megverte a világelitbe tartozó portugál nemzeti csapatot, így vasárnapra maradt a döntés. A képlet immár egyszerű: a nyolcpontos Magyarország számára a három lehetséges eredmény közül kettő is megfelel a 15 órakor kezdődő összecsapáson, a hétpontos íreknek azonban mindenképpen nyerni kell, hogy a következő körben pótselejtezőt játszhassanak.
„A közönségünk mindig fantasztikus, ritkán halluk tőlük füttyszót, amikor meg igen, akkor jogosan. Őket talán jobban befolyásolta a jereváni mérkőzés, mert tudom, hogyan gondolkodnak a szurkolók, szeretnek számolgatni. De fantasztikus szurkolást várok tőlük vasárnap is, ahogy a Puskás Arénában megszoktuk tőlük, úgyhogy remélem, nem füttyszóval kezdik majd a meccset” – folytatta Schäfer.
Nem fogják, ebben biztosak lehetünk, azzal ugyanis mindenki tisztában van, hogy legutóbb az 1996-1997-es kiírásban voltunk ilyen helyzetben. Finnországban óriási mázlink volt 28 éve, az álmainkat később a jugoszlávok törték össze, nem is akárhogyan: Budapesten 7–1-re, a belgrádi visszavágón 5–0-ra ütöttek ki minket.
Az elmúlt három évtized egy igazi hullámvasút volt a magyar futball számára, ebből az utolsó tíz esztendőben már többször sírtunk örömünkben, mint bánatunkban.
Most viszont a világbajnoki részvétel a cél, amelyben 1986 óta nem volt részünk.
Ha csupán a jelent nézzük, akkor nemrégiben Lisszabonban (is) bebizonyítottuk, hogy
egy adott napon képesek vagyunk bárkivel felvenni a verseny.
Bárkivel. Persze, ott vannak még a pótselejtezők, amelyeken simán elvérezhetünk, de az első lépést a jövő évi vb felé akkor is a Puskásban kell megtenni vasárnap. Néhány nappal ezelőtt még abban reménykedtünk, hogy az utolsó fordulóban „csak” a kalapbeosztás miatt kell nyernünk, most már azonban a továbbjutásért is, igaz, utóbbihoz a döntetlen is elég.
A helyszínen majd' hatvanezer, míg a világon 14 millió magyar szorít Szoboszlaiék sikeréért, és azért, hogy legyen válaszunk arra, ha az ellenfél valamilyen úton-módon mégis ránk erőlteti az akaratát. Ez az örményeknek sikerült csütörtökön, az íreknek pedig még szeptemberben. A szigetországiak megint abban bíznak, hogy valahogy majd kibillentenek minket a ritmusunkból. Noha állítják, ők nem durvák, a focit pedig ugyanúgy játsszák, mint a többi nemzet, a számok mégis mást mutatnak:
az öt forduló alatt 18 (!) sárga lapot kaptak, ami meccsenként 3,6 ilyen színű figyelmeztetésnek felel meg.
Elmondásuk alapján a szabályok szerint futballoznak, de ebbe náluk az is belefér, hogy Sallai Rolandot addig-addig faragják, amíg el nem veszíti a fejét, és ugyanezt a taktikát alkalmazva a veterán szupersztár Cristiano Ronaldóból is képesek kihozni az állatot. A szövetségi kapitányuk, Heimir Hallgrímsson folyamatosan szövegel, a szurkolóik minden egyes keményebb szabálytalanság után piros lapért kiáltanak, miközben játékosaik az összes piszkos trükköt bevetik a pályán. Röviden: nyomást gyakorolnak a riválisokra és a játékvezetőkre.
Ha csakis a tudás, a minőség számítana, akkor mindenképpen le kellene győzni Írországot, ám a vendégek tisztában vannak azzal, hogy a labdarúgás nem csupán e kettőről szól – és ezt nekünk is észben kell tartani.
Itthon vagyunk, jobbak vagyunk, és ezt meg is kell mutatnunk nekik vasárnap. Ha kell szépen, ha kell okosan játszva, ha pedig nincs rá más mód, akkor hatvanezer (14 millió) emberrel a hátunk mögött csúszva-mászva, mert ezúttal mocskosul szükségünk van a győzelemre – vagy egy döntetlenre...
