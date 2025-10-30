Kikezdték a németek a magyar válogatott játékost – az elemzők sem kímélték

Megütheti a bokáját Rossi kulcsjátékosa – pedig komoly áldozatot hozott a válogatottért
A németek nem repestek az örömtől.
Nem biztos, hogy megérte megkockáztatni a játékát a lisszaboni vb-selejtezőn... Schäfer András ugyan a Német Kupában megkapta az esélyt az Union Berlin kezdőjében, de nem sikerült bizonyítania, és egyre rosszabbul áll a szénája.
Egyre nehezebb helyzetbe kerül Németországban Schäfer András. Az Union Berlin magyar légiósa idén a Bundesligában öt bajnokin már csak 215, míg két kupamérkőzésen további 151 játékpercet kapott edzőjétől, Steffen Baumgarttól. Utóbbiba beletartozik az a mindössze 60 perc is, amit legutóbb a pályán tölthetett kezdőként az Arminia Bielefeld ellen a kupában. A fővárosiak a meccset végül vért izzadva tudták csak behúzni másodosztályú ellenfelük ellen, hosszabbítás után 2–1-re.
Ennél nagyobb gond, hogy Schäfer ezúttal hiába kapta meg kezdőként a lehetőséget a bizonyításra, nem sikerült vele élnie:
csapata leggyengébbjeként kapta le a pályáról edzője alig egyórányi játékot követően.
A Magyar Nemzet a Berliner Zeitungot is idézi a magyar válogatott középpályással kapcsolatban: a fővárosi lap meglátása szerint Schäfer bár a Werder Bremen elleni bajnokival ellentétben ezúttal megkapta az esélyt kezdőként,
összességében nagyon gyenge teljesítményt nyújtott: a hazaiak nem uralták a középpálya közepét, ami az ő lelkén is száradt.”
Az újság emellett emlékeztet arra, hogy válogatott légiósunk az októberi, lisszaboni vb-selejtezőt betegen vállalta be, ami a visszájára sült el: Marco Rossi már az első félidőben kénytelen volt lecserélni, ennek nyomán a Mönchengladbach elleni bajnokit is ki kellett hagynia, ami az ő helyzetében különösen rosszul jött...
Ezt is ajánljuk a témában
A németek nem repestek az örömtől.
(Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP)