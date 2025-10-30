Ft
10. 30.
csütörtök
Marco Rossi magyar válogatott Német Kupa Schäfer András Bundesliga Arminia Bielefeld Union Berlin

Kikezdték a németek a magyar válogatott játékost – az elemzők sem kímélték

2025. október 30. 22:09

Nem biztos, hogy megérte megkockáztatni a játékát a lisszaboni vb-selejtezőn... Schäfer András ugyan a Német Kupában megkapta az esélyt az Union Berlin kezdőjében, de nem sikerült bizonyítania, és egyre rosszabbul áll a szénája.

2025. október 30. 22:09
null

Egyre nehezebb helyzetbe kerül Németországban Schäfer András. Az Union Berlin magyar légiósa idén a Bundesligában öt bajnokin már csak 215, míg két kupamérkőzésen további 151 játékpercet kapott edzőjétől, Steffen Baumgarttól. Utóbbiba beletartozik az a mindössze 60 perc is, amit legutóbb a pályán tölthetett kezdőként az Arminia Bielefeld ellen a kupában. A fővárosiak a meccset végül vért izzadva tudták csak behúzni másodosztályú ellenfelük ellen, hosszabbítás után 2–1-re. 

SCHÄFER András
Schäfer András a válogatott örmények elleni vb-selejtezőjén még jól volt, Portugáliában viszont már nem... (Fotó: MTI/Illyés Tibor) 

Sajnos nem áll jól Schäfer szénája

Ennél nagyobb gond, hogy Schäfer ezúttal hiába kapta meg kezdőként a lehetőséget a bizonyításra, nem sikerült vele élnie: 

csapata leggyengébbjeként kapta le a pályáról edzője alig egyórányi játékot követően.

A Magyar Nemzet a Berliner Zeitungot is idézi a magyar válogatott középpályással kapcsolatban: a fővárosi lap meglátása szerint Schäfer bár a Werder Bremen elleni bajnokival ellentétben ezúttal megkapta az esélyt kezdőként,

összességében nagyon gyenge teljesítményt nyújtott: a hazaiak nem uralták a középpálya közepét, ami az ő lelkén is száradt.”

Az újság emellett emlékeztet arra, hogy válogatott légiósunk az októberi, lisszaboni vb-selejtezőt betegen vállalta be, ami a visszájára sült el: Marco Rossi már az első félidőben kénytelen volt lecserélni, ennek nyomán a Mönchengladbach elleni bajnokit is ki kellett hagynia, ami az ő helyzetében különösen rosszul jött... 

(Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP)

