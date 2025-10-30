Kikezdték a németek a magyar válogatott játékost – az elemzők sem kímélték

Egyre nehezebb helyzetbe kerül Németországban Schäfer András. Az Union Berlin magyar légiósa idén a Bundesligában öt bajnokin már csak 215, míg két kupamérkőzésen további 151 játékpercet kapott edzőjétől, Steffen Baumgarttól. Utóbbiba beletartozik az a mindössze 60 perc is, amit legutóbb a pályán tölthetett kezdőként az Arminia Bielefeld ellen a kupában. A fővárosiak a meccset végül vért izzadva tudták csak behúzni másodosztályú ellenfelük ellen, hosszabbítás után 2–1-re.

Schäfer András a válogatott örmények elleni vb-selejtezőjén még jól volt, Portugáliában viszont már nem... (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Sajnos nem áll jól Schäfer szénája

Ennél nagyobb gond, hogy Schäfer ezúttal hiába kapta meg kezdőként a lehetőséget a bizonyításra, nem sikerült vele élnie: