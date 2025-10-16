Megütheti a bokáját Rossi kulcsjátékosa – pedig komoly áldozatot hozott a válogatottért

Marco Rossi már a 38. percben lecserélte Schäfer Andrást a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn, ennek pedig a betegség volt az oka. A csupaszív labdarúgó nem teljesen egészségesen is vállalta a játékot, ám a szünetig sem bírta, jelezte, hogy cserét kér. Helyén Tóth Alex folytatta.

A jelenlegi szezonban eddig öt meccsen szerepelt az Unionban Schäfer, négyszer a Bundesligában, valamint egyszer egy Német Kupa-meccsen, összesen 275 percet töltött a pályán.

Szeptemberben némiképp hasonló helyzet alakult ki, ellentmondás volt a válogatott és a klubcsapat érdekei között, de a helyzet kommunikálása sem volt egyértelmű. Az MLSZ szerint sérülés, a németek szerint betegség miatt kellett kihagynia Schäfernek az írek és a portugálok elleni csörtéket.