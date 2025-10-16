Ft
magyar válogatott Schäfer András Portugália Union Berlin

Megütheti a bokáját Rossi kulcsjátékosa – pedig komoly áldozatot hozott a válogatottért

2025. október 16. 21:16

A németek nem repestek az örömtől.

2025. október 16. 21:16
null

Nagy áldozatot hozott kedden este Schäfer András a magyar válogatottért, betegen is vállalta a játékot Portugáliában, aminek a klubcsapata láthatja a kárát. Erre figyelmeztettek a német lapok, miután a német labdarúgó Bundesligában szereplő Union Berlinre már péntek este komoly erőpróba vár, az egyetlen nyeretlent, a Borussia Möchengladbachot fogadja a fővárosi klub. Ha nem gyógyul meg addig a középpályás, könnyen lehet, hogy hetekre búcsút inthet a kezdőcsapatbeli tagságának – írja a Kicker. Pont úgy, mint szeptemberben.

Marco Rossi már a 38. percben lecserélte Schäfer Andrást a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőn, ennek pedig a betegség volt az oka. A csupaszív labdarúgó nem teljesen egészségesen is vállalta a játékot, ám a szünetig sem bírta, jelezte, hogy cserét kér. Helyén Tóth Alex folytatta.

A jelenlegi szezonban eddig öt meccsen szerepelt az Unionban Schäfer, négyszer a Bundesligában, valamint egyszer egy Német Kupa-meccsen, összesen 275 percet töltött a pályán.

Szeptemberben némiképp hasonló helyzet alakult ki, ellentmondás volt a válogatott és a klubcsapat érdekei között, de a helyzet kommunikálása sem volt egyértelmű. Az MLSZ szerint sérülés, a németek szerint betegség miatt kellett kihagynia Schäfernek az írek és a portugálok elleni csörtéket.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

