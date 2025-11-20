Írország összetörte a világbajnokságról szőtt álmainkat – pedig ezt megérdemeltük volna!

A sportban menny és pokol között sokszor hajszálvékony a határvonal, és mi ezúttal a rossz oldalra kerültünk. A pesszimistábbak már mondják is, hogy „megint”, de ez tényszerűleg sem igaz: 2015-ben a norvégok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn nekünk jött ki jobban a lépés; 2020 novemberében Izland ellen ugyancsak nekünk kedvezett a végjáték – akkor Loïc Nego a 88. percben egyenlített, Szoboszlai Dominik pedig első válogatottbeli akciógóljával a 92. percben lőtte ki nemzeti tizenegyünket a kontinensviadalra. A mostani alkalommal a legeslegvégén zúzták össze világbajnoki ábrándjainkat – alighanem erre mondják, hogy egyszer fent, egyszer lent…

Fotó: Facebook

Fáj, hogyne fájna, hiszen sorozatban tizedszer maradunk le a földkerekség egyik, ha nem a legnagyobb sportversenyéről.