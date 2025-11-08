Ft
11. 08.
szombat
Liberálisként örülök, hogy a Partizánon Zsiday Viktor fejthette ki részletesen, hogy mi a gond Magyar Péter vagyonadójával

2025. november 08. 13:57

Többször is hívták a tiszás Kármán Andrást, de sem ezzel a vitameghívással, sem más lehetőséggel nem élt.

2025. november 08. 13:57
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Liberálisként kifejezetten örülök, hogy pont a Partizánon, pont Zsiday Viktor fejthette ki ilyen részletesen, hogy mi a gond Magyar Péter vagyonadójával. Mindenkinek jó szívvel ajánlom a videóban föltett dilemmák és alternatívák mérlegelését.

Fontos előre is: arra a videóban Gulyás Márton külön kitér, hogy többször is hívták a tiszás Kármán Andrást, de sem ezzel a vitameghívással, sem más lehetőséggel nem élt. Ezt azoknak, akik az egyébként karakteresen baloldali Gulyás mellett is hiányolnak még egy kihívót a piaci szemléletű Zsidayval szemben.

De amiért a politikai elemzőt érdekli a tiszás vagyonadó sorsa, az a következő. Magyar megjelenése óta hallani, hogy miként közeledik hozzá, hogyan támogatja a magyar vagyonosok egy köre, adott esetben akár NER-ből átálló oligarchák is. Emberek, akiknek nyilvánvalóan milliárdjai, de minimum milliárdokat érő vállalkozásai vannak. Ha a Tisza továbbra is ebben a formában ígéri a vagyonadót (és igen kevés fogadkozásuk éri el a konkrétság ezen fokát, ergo ez téma lesz mindig), az egyszerre jelent érték- és stratégiaválasztást. Előbbi talán egyértelmű, de mit jelent ez utóbbi?

Magyar Péter ezen döntése egy olyan kampányról és egy olyan kormányzás ígéretéről szól, ahol deklarálják, hogy a vagyoni siker egyértelmű »szolidaritási szankcióval« jár. Nem titok, nekem nincsenek milliárdjaim, messze nem rólam szól ez az ügy, de akikről igen, azok szerepe esszenciális jelentőségű egy kampány során! Ők adják a Hősök terén a hangosítást és a teret beragyogó arcfényt, ők fizetik az utazást és szállást az aktivistáknak, az ő flottájukból megy az autó meg a telefon, satöbbi. Kifejezetten érdekes kísérlet előre belengetni számukra egy ilyen fix közterhet, és ezt megpróbálni ellentételezni olyasmivel, hogy például csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.

Izgalmas, formabontó kampány előszobája ez.”

NeMá
2025. november 08. 14:37
"Nem titok, nekem nincsenek milliárdjaim, messze nem rólam szól ez az ügy" Igen! Lopni akartoka!
satrafa-2
2025. november 08. 14:27
Izgalmas, formabontó kampánynak nevezed, szerintem meg tök röhejes. :)) A gazdagok azt szeretnék, hogy a hülyegyerek kerüljön kormányra azért, hogy vastagon megadóztassa őket. Nade komolyan, ezt így hogy?! :)))
tapir32
2025. november 08. 14:12
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Mich99
2025. november 08. 14:05
Ez a seggfej "NER-ből átálló oligarchák"-at emleget, minden konkrétum nélkül. Ezzel akar bocsánatot kérni a libsiktől azért, mert tiszás hazugságokat emleget.
