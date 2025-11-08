„Liberálisként kifejezetten örülök, hogy pont a Partizánon, pont Zsiday Viktor fejthette ki ilyen részletesen, hogy mi a gond Magyar Péter vagyonadójával. Mindenkinek jó szívvel ajánlom a videóban föltett dilemmák és alternatívák mérlegelését.

Fontos előre is: arra a videóban Gulyás Márton külön kitér, hogy többször is hívták a tiszás Kármán Andrást, de sem ezzel a vitameghívással, sem más lehetőséggel nem élt. Ezt azoknak, akik az egyébként karakteresen baloldali Gulyás mellett is hiányolnak még egy kihívót a piaci szemléletű Zsidayval szemben.

De amiért a politikai elemzőt érdekli a tiszás vagyonadó sorsa, az a következő. Magyar megjelenése óta hallani, hogy miként közeledik hozzá, hogyan támogatja a magyar vagyonosok egy köre, adott esetben akár NER-ből átálló oligarchák is. Emberek, akiknek nyilvánvalóan milliárdjai, de minimum milliárdokat érő vállalkozásai vannak. Ha a Tisza továbbra is ebben a formában ígéri a vagyonadót (és igen kevés fogadkozásuk éri el a konkrétság ezen fokát, ergo ez téma lesz mindig), az egyszerre jelent érték- és stratégiaválasztást. Előbbi talán egyértelmű, de mit jelent ez utóbbi?

Magyar Péter ezen döntése egy olyan kampányról és egy olyan kormányzás ígéretéről szól, ahol deklarálják, hogy a vagyoni siker egyértelmű »szolidaritási szankcióval« jár. Nem titok, nekem nincsenek milliárdjaim, messze nem rólam szól ez az ügy, de akikről igen, azok szerepe esszenciális jelentőségű egy kampány során! Ők adják a Hősök terén a hangosítást és a teret beragyogó arcfényt, ők fizetik az utazást és szállást az aktivistáknak, az ő flottájukból megy az autó meg a telefon, satöbbi. Kifejezetten érdekes kísérlet előre belengetni számukra egy ilyen fix közterhet, és ezt megpróbálni ellentételezni olyasmivel, hogy például csatlakozunk az Európai Ügyészséghez.

Izgalmas, formabontó kampány előszobája ez.”