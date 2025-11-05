Történelmi nap: a Tisza vezető közgazdásza bevallotta, teljesen letérdelnek a multik előtt

Hétfő délután egy Facebook-posztot adott közre Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, amelyben elmorfondírozott a múlton: szerinte ugyanis amikor 2010-2011 között az akkor megalakult Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, akkor ő azért hagyta ott a minisztériumot, mert „az én felfogásom inkább piacbarát és szociálisan is érzékenyebb volt annál, mint amilyen irányt például az adópolitika vett.”

Egészen sajátos értelmezés ez annak fényében, hogy a KSH hivatalos adatai szerint míg 2010-ben a népesség 23,4 százaléka élt súlyos anyagi deprivációban, addig – a Kármán által vélhetően „kevésbé szociálisan érzékeny” adó- és gazdaságpolitika hatására – ez a szám a harmadára, 8,3 százalékra csökkent 2020-ra.

A Bloomberg hasábjain kedden megjelent cikkben – amit egyébként részint az a Gergely András jegyez, aki egyszer már levezette, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint – Kármán már arról értekezik, hogy „a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt”, ezért „a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben”.