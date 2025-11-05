Történelmi nap: a Tisza vezető közgazdásza bevallotta, teljesen letérdelnek a multik előtt

Kész röhej: levezették a Bloombergen, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint
Bár az kétségtelenül igaz, hogy szépen alakul a forint/euró árfolyam.
Sikerült egyetlen mondattal az összes liberális toposzt a földbe döngölnie Kármán Andrásnak amellett, hogy nyilvánvalóvá tette: a magyar gazdaság húzná a rövidebbet, ha a Tisza nyer.
Hétfő délután egy Facebook-posztot adott közre Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, amelyben elmorfondírozott a múlton: szerinte ugyanis amikor 2010-2011 között az akkor megalakult Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára volt, akkor ő azért hagyta ott a minisztériumot, mert „az én felfogásom inkább piacbarát és szociálisan is érzékenyebb volt annál, mint amilyen irányt például az adópolitika vett.”
Egészen sajátos értelmezés ez annak fényében, hogy a KSH hivatalos adatai szerint míg 2010-ben a népesség 23,4 százaléka élt súlyos anyagi deprivációban, addig – a Kármán által vélhetően „kevésbé szociálisan érzékeny” adó- és gazdaságpolitika hatására – ez a szám a harmadára, 8,3 százalékra csökkent 2020-ra.
A Bloomberg hasábjain kedden megjelent cikkben – amit egyébként részint az a Gergely András jegyez, aki egyszer már levezette, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint – Kármán már arról értekezik, hogy „a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt”, ezért „a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben”.
A Bloomberg a bankszektort érintő különadók mellett megemlíti, hogy Kármán az Erste Bank jelzáloghitelezési részlegének vezetője volt.
Mindez egyébként jól rímel a Tisza Párt kiszivárgott progresszív SZJA-emelés, hiszen az államháztartás mérleg-elven működik, amelyik összeg pedig nem folyik be, azt máshonnan kell kipótolni – azaz Kármánék feltehetően
csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, hogy az átlagembertől pedig többet vonjanak el.
Simonovits András a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani.
Az SZJA-emelésen kívül nagyon úgy tűnik a tiszás szakértők nyilatkozatai alapján, hogy a Tisza Párt
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője egy hétfői sajtóbeszélgetésen elárulta – a 444.hu tudósítása szerint –, hogy „a piac azt látja, hogy ha a Tisza nyer a tavaszi parlamenti választáson, akkor rövid távon egy kedvező hullám indulhat el, hasonló, mint Tuskék lengyelországi győzelme után” – aminek mellesleg az lett a vége, hogy 2023 végén Mateusz Morawiecki 49 százalékos GDP-arányos államadóssággal adta át a kormányzást, idén év végére Lengyelország teljesen feleslegesen eléri a hatvanat. Bő tíz százalék államadósság-növekedés két év alatt: erre még a magyar szocialisták sem voltak képesek.
Lengyel testvéreink köszönik, már kérik is vissza tisztességes nemzeti kormányukat. Éljen Nawrocki! Kohán Mátyás írása.
Németh arról beszélt, hogy „egyelőre azt látom, hogy
a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek”,
illetve – idézzük a 444-es cikket – „bárki is győz, 2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Ha ez nem történik meg, nagyon durván elszaladhat a deficit, a GDP-arányos költségvetési hiány 6-7 százalékos is lehet”. Bár Németh „bárkiről” beszélt a 444-es beszámoló szerint, gyanúnk szerint a beszámoló megideologizálása egy – ne adj Isten – Tisza győzelem esetén elszenvedett „kiigazításoknak”.
Az elemző több „kiigazításra” váró területet is megnevezett: gazdasági támogatásokra túl sokat költ az állam, túl sok forrás megy a vallási és rekreációs tevékenységekre,
a 14. havi nyugdíjra nincs esély, a 13. havi nyugdíjat is csökkenteni („maximalizálni”) kéne, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, és a 3 százalékos ingatlanvásárlási hitelt is meg kéne szüntetni.
Mint ahogy azt a Mandiner is megírta, még szeptember végén Bod Péter Ákos elszólta magát a tiszás megszorításokról: „ha stabilizálást mondunk, akkor kevésbé kap a szívéhez az állampolgár”.
A volt jegybankelnök korábban arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával, és a progresszív adózás mellett érvelt.
A nem túl szépemlékű IMF is arról ír, hogy Magyarországon progresszív adózás bevezetésére lenne szükség, tekintettel a költségvetés szorult és tartósan gyenge állapotára. Ezek mellett az IMF javaslatában további „kiigazítást” kér, például az árrésstoppok kivezetését és az ágazati adóktól való megszabadulást.
Mindkettő jól rímel a Tisza Párttól kiszivárgott eddigi javaslatokra.
Kármán András egyébként a cikkünk elején idézett Facebook-bejegyzésében gyakorlatilag az összes eddigi ellenzéki toposzt romba döntötte a Fidesz-szavazókról azzal a mondatával, miszerint „a vita kapcsán azonban a szakmai és emberi szempontjaimmal szemben a politikai logika győzött, mert a magas jövedelműek körében sokkal magasabb arányban voltak fideszes szavazók, mint az alacsony jövedelműek körében”.
Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala