Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Nők40 jogviszony Tisza Párt degresszió Simonovits András összeg Magyar Péter nyugdíj

A tiszás nyugdíjszakértő elkezdett magyarázkodni, de nem jött össze: még nagyobb nyugdíjadót kotyogott ki, a Nők40-t mindenképp eltörölné

2025. október 29. 06:13

Simonovits András a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani.

2025. október 29. 06:13
null

A baloldali Népszava a napokban megpróbálta kimenteni Simonovits Andrást, a Tisza nyugdíjszakértőjét a Törésvonal című műsorában, de nem jött össze. Simonovits heves magyarázkodásba kezdett, melyből kiderült, hogy 

a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió.

A szakértő a beszélgetés során kikotyogta, hogy már nem is 10-20 százalékos, hanem 30-40 százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak. 
De Simonovits még ennél is tovább ment a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy 

ennek a megszüntetése fontosabb mint a nyugdíjadó, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni 

– hangzott el.

Magyarázkodásba kezdett a szakértő

Bár Simonovits kitartóan azt állítja, hogy nem a Tisza Párt szakértője, a Népszava műsorában leszögezte, 

Én is a Tiszába reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert.Ha diktatúra lenne, most nem beszélnénk itt”.

Valamivel később arról is beszélt, hogy sokan veszekedtek vele, hogy ne használja azt a kifejezést, hogy nyugdíj degresszió. Ezért nyugdíjadónak nevezte el. Simonovits András úgy fogalmazott, „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve, ott semmi értelme nem lett volna a nyugdíjadóról beszélni”

A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy 500 ezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege 400 ezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg. 

Amiről beszéltem az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra. 

(...) De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanam annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyaonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg” – magyarázkodott Simonovits.

Búcsút inthetnénk a Nők40-nek is

A közgazdász kritikusan szólt arról a felvetésről, hogy a Nők40 mintájára bevezethetnék a Férfiak40-t is, azaz, hogy 40 év jogviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek életkortól függetlenül. 

„Csak hogy lássák, ez sokkal fontosabb, mint a degresszió, hogy jelenleg a Nők40 az nem 500 milliárdba kerül, mint amit a kormány állít, hanem még körülbelül kétszáz milliárd forint kiesik a járulékban” – jegyezte meg.

„Tehát 

hogyha megszüntetnék hat év alatt a Nők40-et, abból politikailag ez csak úgy lehet, hogy a mindenkori ellenzék leül a mindenkori kormánnyal, hogy ezt hat év alatt ki kell vonni, és akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra. 

Hozzátenném, ezt a legtöbb ember nem érti, hogy a Nők40-nel negyvennel nem csak az a baj, hogy pazarló, hanem az is, hogy méltánytalan” – jelentette ki a Törésvonalban Simonovits András.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nagyon sokaknak fájna a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó terve

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó terveit jelentős nyugdíjcsökkentést helyeznek kilátásba. Magyar Péterék politikusai és szakértői egyértelműen kijelentették, hogy csökkentenék, megadóztatnák a nyugdíjakat, és „átalakítanák” a nyugdíjrendszert.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 29. 07:52
gyozotiszaszarnak: A tűzoltók általános nyugdíjkorhatára Magyarországon a többi hivatásos állami dolgozóhoz hasonlóan 65 év. Azonban, ha a tűzoltó eléri a 25 év szolgálati időt, 50 évesen nyugdíjba vonulhat, de ehhez még 30 évnyi szolgálati idő szükséges a teljes ellátáshoz Hogy mai tanulj valamit IQ hiányos....
Válasz erre
0
0
Zsolt75
•••
2025. október 29. 07:45 Szerkesztve
"Értelmesebb dolgok" pl.: Fegyvervásárlás és -küldés ukrajnába, Muszlim migránsok elszállásolása és ellátása pl. Foskoffer elvtársnő hodályában.
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. október 29. 07:45
Sorban jönnek ki a fényre a tiszafostos jobbkezei és elkotyogják, amikről nem lehetne beszélni, mert akkor megbuknak. A tiszafostos meg kétségbeesetten vergődik, a hazugságaival próbálva elfedni a valódi szándékaikat.
Válasz erre
3
0
gyozoporgorugasa
2025. október 29. 07:43
Giszdúr 2025. október 29. 07:38 Kívánnám egyébként ennek az embernek, hogy legyen csak egy hétig tanárnő vagy ápolónő, és aztán beszélgessünk arról, hogy hány évesen mehessen nyugdíjba egy nő."" Csivavák ,a tűzoltók 50 éves kortól mehettek nyugdíba,de valaki ezt beszüntette.Ki is? 👏👏🤣Mondjunk el együtt egy imát értük.🤣
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!