A tiszás nyugdíjszakértő elkezdett magyarázkodni, de nem jött össze: még nagyobb nyugdíjadót kotyogott ki, a Nők40-t mindenképp eltörölné

A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy 500 ezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege 400 ezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg.

Amiről beszéltem az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra.

(...) De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanam annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyaonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg” – magyarázkodott Simonovits.

Búcsút inthetnénk a Nők40-nek is

A közgazdász kritikusan szólt arról a felvetésről, hogy a Nők40 mintájára bevezethetnék a Férfiak40-t is, azaz, hogy 40 év jogviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek életkortól függetlenül.