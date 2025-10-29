A tiszás nyugdíjszakértő elkezdett magyarázkodni, de nem jött össze: még nagyobb nyugdíjadót kotyogott ki, a Nők40-t mindenképp eltörölné

Műbalhéval akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a Tisza Párt nyugdíjterveiről
Simonovits András a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani.
A baloldali Népszava a napokban megpróbálta kimenteni Simonovits Andrást, a Tisza nyugdíjszakértőjét a Törésvonal című műsorában, de nem jött össze. Simonovits heves magyarázkodásba kezdett, melyből kiderült, hogy
a nyugdíjadó hivatalos neve a degresszió.
A szakértő a beszélgetés során kikotyogta, hogy már nem is 10-20 százalékos, hanem 30-40 százalékos progresszív nyugdíjadóban gondolkoznak.
De Simonovits még ennél is tovább ment a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte. Hangsúlyozta, hogy
ennek a megszüntetése fontosabb mint a nyugdíjadó, mert akkor hatalmas összeg szabadulna fel, amit értelmesebb dolgokra is el lehet ne költeni
– hangzott el.
Bár Simonovits kitartóan azt állítja, hogy nem a Tisza Párt szakértője, a Népszava műsorában leszögezte,
Én is a Tiszába reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert.Ha diktatúra lenne, most nem beszélnénk itt”.
Valamivel később arról is beszélt, hogy sokan veszekedtek vele, hogy ne használja azt a kifejezést, hogy nyugdíj degresszió. Ezért nyugdíjadónak nevezte el. Simonovits András úgy fogalmazott, „ennek semmi köze nincs a Tiszához. A Szöllősi Györgyivel folytatott beszélgetést visszanézve, ott semmi értelme nem lett volna a nyugdíjadóról beszélni”.
A műsorvezető ennél a pontnál arra kérte meg Simonovitsot, hogy magyarázza el, miért jó ez a nyugdíjadó, és miért kellene fokozni a későbbiekben. Példaként egy 500 ezer forintos nyugdíjat hozott, melynek a degresszió nélküli összege 400 ezer forint lenne, és 383 ezer a degresszióval sújtott összeg.
Amiről beszéltem az az induló nyugdíj, és a 20 százalékot fokozni kellene 30-40 százalékra.
(...) De ez nem az egész nyugdíjra vonatkozna, hanam annak a magasabb részére. Akárcsak a progresszív jövedelemadó sem az egész nyugdíjra vonatkozik. Vagy a Tisza vagyaonadója is az egymilliárd fölötti vagyonrészt adóztatná meg” – magyarázkodott Simonovits.
A közgazdász kritikusan szólt arról a felvetésről, hogy a Nők40 mintájára bevezethetnék a Férfiak40-t is, azaz, hogy 40 év jogviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek életkortól függetlenül.
„Csak hogy lássák, ez sokkal fontosabb, mint a degresszió, hogy jelenleg a Nők40 az nem 500 milliárdba kerül, mint amit a kormány állít, hanem még körülbelül kétszáz milliárd forint kiesik a járulékban” – jegyezte meg.
„Tehát
hogyha megszüntetnék hat év alatt a Nők40-et, abból politikailag ez csak úgy lehet, hogy a mindenkori ellenzék leül a mindenkori kormánnyal, hogy ezt hat év alatt ki kell vonni, és akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra.
Hozzátenném, ezt a legtöbb ember nem érti, hogy a Nők40-nel negyvennel nem csak az a baj, hogy pazarló, hanem az is, hogy méltánytalan” – jelentette ki a Törésvonalban Simonovits András.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó terveit jelentős nyugdíjcsökkentést helyeznek kilátásba. Magyar Péterék politikusai és szakértői egyértelműen kijelentették, hogy csökkentenék, megadóztatnák a nyugdíjakat, és „átalakítanák” a nyugdíjrendszert.
