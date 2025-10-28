Ft
10. 28.
kedd
Orbán Balázs Tisza Párt Magyar Péter nyugdíj

Műbalhéval akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a Tisza Párt nyugdíjterveiről

2025. október 28. 18:17

Orbán Balázs hangsúlyozta, a kormány nem fogja hagyni, hogy az ellenzék elvegye a nyugdíjakat.

2025. október 28. 18:17
null

***

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója „brutálisnak”, „precedens nélkülinek” és „elképesztőnek” nevezte a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó terveit,  amelyek szerinte jelentős nyugdíjcsökkentést helyeznek kilátásba. A politikus emlékeztetett, hogy

a Tisza Párt politikusai és szakértői egyértelműen kijelentették, hogy csökkentenék, megadóztatnák a nyugdíjakat, és „átalakítanák” a nyugdíjrendszert.

„És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!” – fogalmazott Orbán Balázs. A politikus szerint a Tisza Párt miután nyilvánosságra kerültek a tervei nem tud mást csinálni, mint vádaskodni, hárítani és tagadni.

A Tiszát támogató baloldali média pedig – mivel nem tud az állítások valóságtartalmába belekötni – műbalhét rendez. „Nem lehet könnyű munka Magyar Pétert támogatni…Természetesen ezt nem fogjuk hagyni, és meg fogjuk védeni a nyugdíjakat!” – üzente Orbán Balázs.

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

Összesen 7 komment

llnnhegyi
2025. október 28. 19:25
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke megbukott az első DPK akcióján. Az ország rajta röhög. (MP újra támadást indított a nyugdíjasok ellen)
nogradi
2025. október 28. 18:30
Már el is akarják venni? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
jetilovag
2025. október 28. 18:28
sokunkat má nem tud átverni a suttyó pszihopata kisgyerek.......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣..ahhoz kibaszott sok hagymás babot kéne még neki enni füstöltkolbásszal, meg csülkös-pacalt kovászos uborkával.........mire sikerülne!....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
vakiki
2025. október 28. 18:15
Dobálja a hazug szórólapokat,hogy micsoda nyugdíjemelést,nyugdíj rendezést fognak csinálni. Azok után,hogy milyen piszokságokat akarnak művelni ,ha hatalomra kerülnek. Hogy a Surányi is ekkora balf@sz! Ezek mindent elvennének tőlünk az ilyen csodás tanácsadók javaslatára!
