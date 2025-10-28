Műbalhéval akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a Tisza Párt nyugdíjterveiről

***

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója „brutálisnak”, „precedens nélkülinek” és „elképesztőnek” nevezte a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó terveit, amelyek szerinte jelentős nyugdíjcsökkentést helyeznek kilátásba. A politikus emlékeztetett, hogy

a Tisza Párt politikusai és szakértői egyértelműen kijelentették, hogy csökkentenék, megadóztatnák a nyugdíjakat, és „átalakítanák” a nyugdíjrendszert.

„És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!” – fogalmazott Orbán Balázs. A politikus szerint a Tisza Párt miután nyilvánosságra kerültek a tervei nem tud mást csinálni, mint vádaskodni, hárítani és tagadni.