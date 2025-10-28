Műbalhéval akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter a Tisza Párt nyugdíjterveiről

Ezt minden nyugdíjasnak tudnia kell az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban
Sikeresen lezárult a kézbesítés.
Orbán Balázs hangsúlyozta, a kormány nem fogja hagyni, hogy az ellenzék elvegye a nyugdíjakat.
***
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója „brutálisnak”, „precedens nélkülinek” és „elképesztőnek” nevezte a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó terveit, amelyek szerinte jelentős nyugdíjcsökkentést helyeznek kilátásba. A politikus emlékeztetett, hogy
a Tisza Párt politikusai és szakértői egyértelműen kijelentették, hogy csökkentenék, megadóztatnák a nyugdíjakat, és „átalakítanák” a nyugdíjrendszert.
„És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!” – fogalmazott Orbán Balázs. A politikus szerint a Tisza Párt miután nyilvánosságra kerültek a tervei nem tud mást csinálni, mint vádaskodni, hárítani és tagadni.
A Tiszát támogató baloldali média pedig – mivel nem tud az állítások valóságtartalmába belekötni – műbalhét rendez. „Nem lehet könnyű munka Magyar Pétert támogatni…Természetesen ezt nem fogjuk hagyni, és meg fogjuk védeni a nyugdíjakat!” – üzente Orbán Balázs.
Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Sikeresen lezárult a kézbesítés.
***