Nyugdíj: Csökkentené, megadóztatná, elvenné a Tisza Párt

A Magyar Nemzet most arról számolt be, hogy egy Tisza-sziget rendezvényen Simonovits a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztését szorgalmazta, a lengyel modellt példaként említve, mert szerinte ez csökkentené az egyenlőtlenségeket és ösztönözné a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást. Megjegyzendő, hogy a magánnyugdíjpénztárak jelenleg is működnek, ám a korábbi, szocialista-liberális időszakban alkalmazott, költségvetést megterhelő hibrid modell visszaállítása súlyos következményekkel járhatna.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint ezek a javaslatok Brüsszel érdekeit szolgálják, nem a magyar emberekét. A kormány a Tisza Párttal szemben elkötelezett a nyugdíjak reálértékének megőrzése és lehetőség szerinti növelése mellett. A kormányfő bejelentette, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, hangsúlyozva, hogy a 13. havi nyugdíjat már visszaadták, és a gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is részesülnek.

A Magyar Nemzet cikke szerint a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen az EU-ban: