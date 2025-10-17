Ft
Tisza Párt Magyar Péter nyugdíj Fidesz Orbán Viktor

Nyugdíj: Csökkentené, megadóztatná, elvenné a Tisza Párt

2025. október 17. 07:32

Magyar Péterék lerombolnák, amit a Fidesznek az elmúlt 15 évben sikerült elérnie.

2025. október 17. 07:32
null

Mint ismert Simonovits András, a Tisza Párt holdudvarához tartozó szakértő szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl nagyvonalú az induló nyugdíjak terén, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak megadóztatásával. Korábban azt is kifejtette, hogy a Nők40 programot meg kellene szüntetni, és a nyugdíjkorhatárt is emelni kellene. Egy ATV-nek adott interjúban a ezeket nem érdemes a választások előtt részletezni a Tisza Párt nyugdíj „reformjait”.

A Magyar Nemzet most arról számolt be, hogy egy Tisza-sziget rendezvényen Simonovits a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztését szorgalmazta, a lengyel modellt példaként említve, mert szerinte ez csökkentené az egyenlőtlenségeket és ösztönözné a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást. Megjegyzendő, hogy a magánnyugdíjpénztárak jelenleg is működnek, ám a korábbi, szocialista-liberális időszakban alkalmazott, költségvetést megterhelő hibrid modell visszaállítása súlyos következményekkel járhatna.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint ezek a javaslatok Brüsszel érdekeit szolgálják, nem a magyar emberekét. A kormány a Tisza Párttal szemben elkötelezett a nyugdíjak reálértékének megőrzése és lehetőség szerinti növelése mellett. A kormányfő bejelentette, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, hangsúlyozva, hogy a 13. havi nyugdíjat már visszaadták, és a gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is részesülnek.

A Magyar Nemzet cikke szerint a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen az EU-ban:

  • Spanyolország,
  • Portugália,
  • Lengyelország és
  • Ausztria

is alkalmaz hasonló rendszert. Ausztriában például évente 14 kifizetés történik, az áprilisi és októberi hónapokban dupla összeget kapnak a nyugdíjasok. Lengyelországban 2021 óta létezik a 14. havi nyugdíj.

Látható, hogy a kormány továbbra is elkötelezett az idősek támogatása mellett, és a 2026-os költségvetés is ezt tükrözi. Azt is érdemes felidézni, hogy a nyugdíjak összege 2010 óta több mint kétszeresére nőtt, vásárlóerejük pedig 25 százalékkal javult. A 13. havi nyugdíj fedezetét 2026 februárjában is biztosítják, összesen 585,8 milliárd forinttal, amelyből 531,7 milliárd forint a nyugellátásokra jut. A költségvetés nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátásokra 7697,6 milliárd forintot különít el, továbbra is garantálva az idősek megbecsülését és a nyugdíjak értékállóságát.

Nyitókép forrása: Kocsis Zoltán / MTI

***

 

