Kész röhej: levezették a Bloombergen, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint

A Bloomberg Gergely András nevezetű írója levezette a neves gazdasági lap hasábjain, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint mostanság. Mint fogalmazott az író, „Magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést, mivel a blokk részéről érkező jelentős támogatási forrásokat ígérnek.”

Hozzátette, „bár még túl korai megmondani, hogy a választók végül valóban a közvélemény-kutatásokat vezető Tisza pártra szavaznak-e áprilisban, a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”.

Idézte a szerző Sergei Voloboevet, a Bloomberg deviza- és kamatelemzőjét, aki szerint „a magyar forint idei erősödése legalább részben azzal magyarázható, hogy egyre inkább erősödik az a vélekedés, miszerint a Tisza párt valóban megnyerheti a jövő évi választást.”

A Tusk-féle lengyel receptet másolná Magyar

A cikkben a Bloomberg is beszámolt arról, hogy Magyar Péterék a Donald Tusk-féle lengyel receptet másolnák, „aki 2023-ban a nacionalista vezetés leváltása után gyorsan újra hozzáférést szerzett az uniós pénzekhez.”