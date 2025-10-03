Ft
Bloomberg hangulat Magyar Péter forint Orbán Viktor

Kész röhej: levezették a Bloombergen, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint

2025. október 03. 09:55

Bár az kétségtelenül igaz, hogy szépen alakul a forint/euró árfolyam.

2025. október 03. 09:55
null

A Bloomberg Gergely András nevezetű írója levezette a neves gazdasági lap hasábjain, hogy Magyar Péter miatt szárnyal a forint mostanság. Mint fogalmazott az író, „Magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést, mivel a blokk részéről érkező jelentős támogatási forrásokat ígérnek.” 

Hozzátette, „bár még túl korai megmondani, hogy a választók végül valóban a közvélemény-kutatásokat vezető Tisza pártra szavaznak-e áprilisban, a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”. 

Idézte a szerző Sergei Voloboevet, a Bloomberg deviza- és kamatelemzőjét, aki szerint „a magyar forint idei erősödése legalább részben azzal magyarázható, hogy egyre inkább erősödik az a vélekedés, miszerint a Tisza párt valóban megnyerheti a jövő évi választást.” 

A Tusk-féle lengyel receptet másolná Magyar

A cikkben a Bloomberg is beszámolt arról, hogy Magyar Péterék a Donald Tusk-féle lengyel receptet másolnák, „aki 2023-ban a nacionalista vezetés leváltása után gyorsan újra hozzáférést szerzett az uniós pénzekhez.” 

„A varsói politikai fejlemények éles emelkedést indítottak el a lengyel eszközökben. Most pedig egyes befektetők a forint mellett állnak, arra számítva, hogy Magyar győzelme hasonló hatást váltana ki.” 

Gergely András hozzáteszi, „Orbánt azonban még korai leírni”, „az amerikai elnök, Donald Trump szövetségese jelentős médiabirodalom, államilag támogatott vállalatok és kétharmados parlamenti többség birtokában van. 2022-ben könnyedén legyőzte azt az ellenzéki összefogást, amely megpróbálta leváltani, bár jelenleg pártja több mint 10 százalékponttal van lemaradva Magyar Tisza pártjától a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint.” 

Nyitókép: Facebook

 

