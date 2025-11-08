Ft
11. 08.
szombat
Mikler Roland Szeged Veszprém

Mégis mi történt Szegeden? A hazaiak agyonnyerték a derbit, mégis a Veszprém örülhetett

2025. november 08. 18:49

Az OTP Bank-Pick Szeged a mérkőzés nagy részében vezetett a ONE Veszprém KC ellen, mégis kikapott 32–31-re. Ez történt a szezon első Szeged–Veszprém derbijén.

2025. november 08. 18:49
null

Szombaton rendezték a szezon első magyar kézilabda derbijét: a One Veszprém KC az OTP Bank-Pick Szeged vendége volt az NB I 8. fordulójában. A Szeged–Veszprém esélyesének a vendégek számítottak, miután a hazaiak már botladoztak ebben a szezonban: Tatabányán kikaptak, Csurgón pedig csak döntetlent játszottak.

Szeged–Veszprém
Szeged–Veszprém: Thiagus Petrus első derbije veszprémiként. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek megfelelően a veszprémiek kezdtek lendületesebben, de nem tudtak két gólnál többel elszakadni, aztán Mario Sostaric a 7. percben 4–4-nél egyenlített is. Sebastian Frimmel a vezetést is meg tudta szerezni a szegedieknek, aztán szép lassan megváltozott a játék képe: a bakonyiak játéka szétesett, folyamatosan eladták a labdákat, miközben a hazai kapuban Mikler Roland elkapta a fonalat, így 

16–13-as szegedi előnnyel mentek szünetre a csapatok.

Xavier Pascual csapata azonban a második félidő elején sem tudott váltani, sőt: már a 42. percben jártunk, amikor Hugo Descat a vendégek első akciógólját szerezte a játékrészben – előtte büntetőből is csak ő talált be, de egymaga nem tudta tartani a lépést, így hatgólosra nyílt az olló.

Szeged–Veszprém: egy csapásra minden megváltozott

26–20-as hazai előnnyel kezdődött az utolsó negyedóra, sima rangadónak tűnt – aztán minden megváltozott. Nedim Remili például iszonyatosan beindult, elkezdte lőni a gólokat – eleinte egyéni, aztán már csapatként kidolgozott akciókból is. Az utolsó 5 percre pedig már egyetlen találatra olvadt a szegedi előny, ráadásul Descat hetesből egyenlíteni tudott 28–28-ra (ez volt a francia 8. gólja).

Descat pedig továbbra is főszereplő maradt: a Szeged az 59. percben hét a hat elleni játéka során eladta a labdát, Descat-nak pedig csak be kellett dobnia az üres kapuba – 31–30-ra már a Veszprém vezetett!

Frimmel a túloldalon hetesből válaszolt, így döntetlen állással kezdődött meg az utolsó perc.

És a hetedik Remili-góllal, amire a Szeged már nem tudott válaszolni: földöntúli izgalmak után a Veszprém 32–31-re nyerte meg a szezon első derbijét.

Férfi kézilabda NB I, 8. forduló
OTP Bank-Pick Szeged–ONE Veszprém KC 31–32 (16–13)

Nyitókép: One Veszprém KC

ekeke1
2025. november 08. 20:23
Mi történt, mi történt... Ott a pályán a meccs közben halt meg a Pick technikai vezetője. 69 éves volt. Ezért terelte le a meccs végén Nagy Laci a veszprémieket.
lucifer-3
2025. november 08. 20:17
A képen nem Thiagus Petrus van, hanem Ali Zein.
Kanmacska
2025. november 08. 19:17
Hajrá Veszprém!
