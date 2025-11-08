Mégis mi történt Szegeden? A hazaiak agyonnyerték a derbit, mégis a Veszprém örülhetett

Xavier Pascual csapata azonban a második félidő elején sem tudott váltani, sőt: már a 42. percben jártunk, amikor Hugo Descat a vendégek első akciógólját szerezte a játékrészben – előtte büntetőből is csak ő talált be, de egymaga nem tudta tartani a lépést, így hatgólosra nyílt az olló.

Szeged–Veszprém: egy csapásra minden megváltozott

26–20-as hazai előnnyel kezdődött az utolsó negyedóra, sima rangadónak tűnt – aztán minden megváltozott. Nedim Remili például iszonyatosan beindult, elkezdte lőni a gólokat – eleinte egyéni, aztán már csapatként kidolgozott akciókból is. Az utolsó 5 percre pedig már egyetlen találatra olvadt a szegedi előny, ráadásul Descat hetesből egyenlíteni tudott 28–28-ra (ez volt a francia 8. gólja).