Nem tudni, mit történt a Szeged sztárjával, mindenki a klub közleményére vár

A Magyar Távirati Iroda a Handkastid szakportálra hivatkozva kedden arról számolt be, hogy elszakadt a keresztszalag Janus Dadi Smárason térdében a Tatabánya elleni bajnokin, ezért a Szeged izlandi kézilabdázója ebben az idényben már nem léphet pályára. A legfrissebb hírek viszont már arról szólnak, nem olyan súlyos a sérülése.

Lehet, mégsem olyan súlyos a Szeged játékosának sérülése (Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA)

A játékos vasárnap, a Tatabánya otthonában 34–30-ra elveszített bajnoki rangadó 53. percében sérült meg egy ártalmatlan szituációban, ugyanis az ellenfél egyik játékosával sem ütközött.



A Magyar Kupa-címvédő csongrádi klub egyelőre nem hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist, a Handkastid viszont megírta, hogy keresztszalag-szakadásról van szó, de később már megbízható forrásokra hivatkozva arról tájékoztatott, a helyzet sokkal jobbnak tűnik.