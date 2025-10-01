Ft
Janus Smárason videó Szeged sérülés férfi kézilabda kézilabda

Nem tudni, mit történt a Szeged sztárjával, mindenki a klub közleményére vár

2025. október 01. 11:31

Az első hírek arról szóltak, hogy Smárasonnak elszakadt a keresztszalagja. Később az egyik szakportál már azt írta, a Szeged játékosa megúszta a súlyos sérülést.

2025. október 01. 11:31
null

A Magyar Távirati Iroda a Handkastid szakportálra hivatkozva kedden arról számolt be, hogy elszakadt a keresztszalag Janus Dadi Smárason térdében a Tatabánya elleni bajnokin, ezért a Szeged izlandi kézilabdázója ebben az idényben már nem léphet pályára. A legfrissebb hírek viszont már arról szólnak, nem olyan súlyos a sérülése.

Lehet, mégsem olyan súlyos a Szeged játékosának sérülése
Lehet, mégsem olyan súlyos a Szeged játékosának sérülése (Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA)

A játékos vasárnap, a Tatabánya otthonában 34–30-ra elveszített bajnoki rangadó 53. percében sérült meg egy ártalmatlan szituációban, ugyanis az ellenfél egyik játékosával sem ütközött.


A Magyar Kupa-címvédő csongrádi klub egyelőre nem hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist, a Handkastid viszont megírta, hogy keresztszalag-szakadásról van szó, de később már megbízható forrásokra hivatkozva arról tájékoztatott, a helyzet sokkal jobbnak tűnik.

Várhatóan három-hat hétig nem játszhat”

– olvasható.

A Szeged légiósa a magyarok ellen játszhat

Az irányító egyébként annak az izlandi válogatottnak a tagja, amely azonos csoportban szerepel a magyar nemzeti együttessel a januári világbajnokságon. Amennyiben valóban nem olyan súlyos a sérülése, úgy emiatt nem kell kihagynia a tornát.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

pemahe
2025. október 01. 12:04
Ha jót akar magának nem írja le, hogy baktó helyett Tiszaszigeten pihen..... én a helyélben felkeresném a dorozsmai cigánytelepet, hogy Orrbánunknak is tetszen valami.
