Nem tudni, mit történt a Szeged sztárjával, mindenki a klub közleményére vár

Hatalmas győzelemnek örül a Szeged, ismét búslakodnak a franciák
Fordulatos mérkőzést nyert meg a magyar csapat.
Az első hírek arról szóltak, hogy Smárasonnak elszakadt a keresztszalagja. Később az egyik szakportál már azt írta, a Szeged játékosa megúszta a súlyos sérülést.
A Magyar Távirati Iroda a Handkastid szakportálra hivatkozva kedden arról számolt be, hogy elszakadt a keresztszalag Janus Dadi Smárason térdében a Tatabánya elleni bajnokin, ezért a Szeged izlandi kézilabdázója ebben az idényben már nem léphet pályára. A legfrissebb hírek viszont már arról szólnak, nem olyan súlyos a sérülése.
A játékos vasárnap, a Tatabánya otthonában 34–30-ra elveszített bajnoki rangadó 53. percében sérült meg egy ártalmatlan szituációban, ugyanis az ellenfél egyik játékosával sem ütközött.
A Magyar Kupa-címvédő csongrádi klub egyelőre nem hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist, a Handkastid viszont megírta, hogy keresztszalag-szakadásról van szó, de később már megbízható forrásokra hivatkozva arról tájékoztatott, a helyzet sokkal jobbnak tűnik.
Várhatóan három-hat hétig nem játszhat”
– olvasható.
Az irányító egyébként annak az izlandi válogatottnak a tagja, amely azonos csoportban szerepel a magyar nemzeti együttessel a januári világbajnokságon. Amennyiben valóban nem olyan súlyos a sérülése, úgy emiatt nem kell kihagynia a tornát.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA