Hatalmas győzelemnek örülnek Szeged, ismét búslakodnak a franciák

A Veszprém is padlóra küldte a románokat – ennek egyetlen magyar nem örült
A magyar futsalválogatott után a veszprémi kézisek is idegenben kényszerítették térdre a románokat.
Hiába vezetett már négy góllal is a PSG, pont nélkül távozik. A Szeged a második győzelmét aratta a Bajnokok Ligája csoportkörében.
A Szeged házigazdaként 31–29-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, csütörtökön – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A csongrádiak ezt megelőzően tavaly október 30-án nyertek hazai pályán BL-mérkőzést.
Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája
3. forduló, B csoport
OTP Bank-Pick Szeged–Paris Saint-Germain (francia) 31–29 (17–17)
lövések/gólok: 44/31, illetve 47/29
gólok hétméteresből: 3/3, illetve 6/3
kiállítások: 4, illetve 2 perc
A Magyar Kupa-címvédő keretéből Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd hiányzott, utóbbinak részleges izomszakadás van a vádlijában. A vendégeknél Emil Mellegard, Luka Karabatic és Jakob Holm nem szerepelt a keretben.
Mikler Roland bravúros védéseit eleinte nem tudták kihasználni csapattársai, mert a másik kapu előtt sok volt a rontás, ezeket pedig gyors gólokkal büntette a PSG (2–5). Amikor csökkentették a hibák számát a házigazdák, sikerült felzárkózniuk, sőt a cserék után, egy 3–0-s sorozat végén a 21. percben egyenlítettek. Ekkor már két irányítóval játszottak, és bár a vezetést nem tudták visszavenni, döntetlen állással vonulhattak le a pályáról az első félidő végén.
A Szegednek néggyel több technikai hibája és öttel kevesebb kapura lövése volt, de ez az eredményen nem látszott.
Az első félidő negyedik percét követően a második felvonás elején vezetett másodszor a hazai együttes. A franciák utoljára a 19. percben álltak jobban két góllal, így jutottak el a végjátékig a csapatok, amelyben a Szeged egyszer emberelőnybe került, de ekkor sem tudta „lerázni magáról” ellenfél, amely rendszerint türelmesen, hosszan és hatékonyan támadott.
A Szeged az 59. percben vezetett először kettővel, a Mikler helyére beállt Tobias Thulin szintén remekelt a kapuban, előbbinek tíz, utóbbinak öt védése volt. Janus Dadi Smárason és Imanol Garciandía hét-hét, Bánhidi Bence hat találattal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Sebastian Karlsson hétszer, Wallem-Konrad Peleka hatszor, Kamil Syprzak ötször volt eredményes, Jannick Green egy, Mikkel Lövkvist kilenc védéssel zárt.
A két csapat 14. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy döntetlen és nyolc PSG-siker mellett ötödször nyert a Szeged.
A két győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged október 9-én a Barcelona otthonában lép pályára, az ugyancsak két sikerrel és egy vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a lengyel Industria Kielcét látja vendégül a BL csoportkörében. A most pont nélkül távozó PSG már a második vereségét szenvedte el.
Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem! Talán mindkét csapat nyerhetett volna, de a közönség mögöttünk állt, és ez döntőnek bizonyult”
– értékelt a meccs után Michael Apelgren szegedi vezetőedző.
Hozzátette: voltak nehézségeik, hiszen sérülés miatt több játékosuk hiányzott, azonban akik a pályán voltak, azok óriási akarattal és szívvel küzdöttek.
„Ez az, amire igazán büszkék lehetünk” – jegyezte meg a svéd tréner.
Szerdán játszották
A-csoport
Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC 27–30 (15–15)
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar futsalválogatott után a veszprémi kézisek is idegenben kényszerítették térdre a románokat.
Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA