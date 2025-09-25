Hatalmas győzelemnek örülnek Szeged, ismét búslakodnak a franciák



A Magyar Kupa-címvédő keretéből Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd hiányzott, utóbbinak részleges izomszakadás van a vádlijában. A vendégeknél Emil Mellegard, Luka Karabatic és Jakob Holm nem szerepelt a keretben.

Mikler Roland bravúros védéseit eleinte nem tudták kihasználni csapattársai, mert a másik kapu előtt sok volt a rontás, ezeket pedig gyors gólokkal büntette a PSG (2–5). Amikor csökkentették a hibák számát a házigazdák, sikerült felzárkózniuk, sőt a cserék után, egy 3–0-s sorozat végén a 21. percben egyenlítettek. Ekkor már két irányítóval játszottak, és bár a vezetést nem tudták visszavenni, döntetlen állással vonulhattak le a pályáról az első félidő végén.

A Szegednek néggyel több technikai hibája és öttel kevesebb kapura lövése volt, de ez az eredményen nem látszott.

Az első félidő negyedik percét követően a második felvonás elején vezetett másodszor a hazai együttes. A franciák utoljára a 19. percben álltak jobban két góllal, így jutottak el a végjátékig a csapatok, amelyben a Szeged egyszer emberelőnybe került, de ekkor sem tudta „lerázni magáról” ellenfél, amely rendszerint türelmesen, hosszan és hatékonyan támadott.