kézilabda Bajnokok Ligája Paris Saint-Germain FC Szeged kézilabda PSG

Hatalmas győzelemnek örülnek Szeged, ismét búslakodnak a franciák

2025. szeptember 25. 20:51

Hiába vezetett már négy góllal is a PSG, pont nélkül távozik. A Szeged a második győzelmét aratta a Bajnokok Ligája csoportkörében.

2025. szeptember 25. 20:51
null

A Szeged házigazdaként 31–29-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, csütörtökön – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Nagyot küzdött a Szeged
Nagyot küzdött a Szeged (Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA)

A csongrádiak ezt megelőzően tavaly október 30-án nyertek hazai pályán BL-mérkőzést.

Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája
3. forduló, B csoport
OTP Bank-Pick Szeged–Paris Saint-Germain (francia) 31–29 (17–17)

lövések/gólok: 44/31, illetve 47/29
gólok hétméteresből: 3/3, illetve 6/3
kiállítások: 4, illetve 2 perc


A Magyar Kupa-címvédő keretéből Magnus Röd, Lazar Kukic és Bodó Richárd hiányzott, utóbbinak részleges izomszakadás van a vádlijában. A vendégeknél Emil Mellegard, Luka Karabatic és Jakob Holm nem szerepelt a keretben.

Mikler Roland bravúros védéseit eleinte nem tudták kihasználni csapattársai, mert a másik kapu előtt sok volt a rontás, ezeket pedig gyors gólokkal büntette a PSG (2–5). Amikor csökkentették a hibák számát a házigazdák, sikerült felzárkózniuk, sőt a cserék után, egy 3–0-s sorozat végén a 21. percben egyenlítettek. Ekkor már két irányítóval játszottak, és bár a vezetést nem tudták visszavenni, döntetlen állással vonulhattak le a pályáról az első félidő végén.

A Szegednek néggyel több technikai hibája és öttel kevesebb kapura lövése volt, de ez az eredményen nem látszott.

Az első félidő negyedik percét követően a második felvonás elején vezetett másodszor a hazai együttes. A franciák utoljára a 19. percben álltak jobban két góllal, így jutottak el a végjátékig a csapatok, amelyben a Szeged egyszer emberelőnybe került, de ekkor sem tudta „lerázni magáról” ellenfél, amely rendszerint türelmesen, hosszan és hatékonyan támadott.

A Szeged az 59. percben vezetett először kettővel, a Mikler helyére beállt Tobias Thulin szintén remekelt a kapuban, előbbinek tíz, utóbbinak öt védése volt. Janus Dadi Smárason és Imanol Garciandía hét-hét, Bánhidi Bence hat találattal vette ki részét a sikerből. A túloldalon Sebastian Karlsson hétszer, Wallem-Konrad Peleka hatszor, Kamil Syprzak ötször volt eredményes, Jannick Green egy, Mikkel Lövkvist kilenc védéssel zárt.

A két csapat 14. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy döntetlen és nyolc PSG-siker mellett ötödször nyert a Szeged.

A Szeged és a Veszprém is nyert

A két győzelemmel és egy vereséggel álló Szeged október 9-én a Barcelona otthonában lép pályára, az ugyancsak két sikerrel és egy vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a lengyel Industria Kielcét látja vendégül a BL csoportkörében. A most pont nélkül távozó PSG már a második vereségét szenvedte el.

Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem! Talán mindkét csapat nyerhetett volna, de a közönség mögöttünk állt, és ez döntőnek bizonyult” 

– értékelt a meccs után Michael Apelgren szegedi vezetőedző.

Hozzátette: voltak nehézségeik, hiszen sérülés miatt több játékosuk hiányzott, azonban akik a pályán voltak, azok óriási akarattal és szívvel küzdöttek.

„Ez az, amire igazán büszkék lehetünk” – jegyezte meg a svéd tréner.

Szerdán játszották
A-csoport
Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC 27–30 (15–15)

