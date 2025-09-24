A Veszprém is padlóra küldte a románokat – ennek egyetlen magyar nem örült

Ahogy a két csapat egymás elleni mérkőzésén mindig, a szurkolók a kilencedik percben ezúttal is felállva, néma csendben emlékeztek a 16 évvel ezelőtt a bakonyi városban meggyilkolt beállóra, aki pályafutása során ebben a két együttesben játszott.

A nyolcadik percben már harmadszor büntették kiállítással a vendégeket, de ezt a bukarestiek nem tudták kihasználni. A vezetést akkor vették át először, amikor ők voltak emberhátrányban (7–6). Csakhamar jött egy újabb veszprémi kiállítás, majd 10–8-as Dinamo-előnyt követően egy 3–0-s veszprémi gólsorozat, amit Rosta második találata zárt le. A vártnál kiegyenlítettebb első félidő döntetlen eredménnyel zárult, a másodikat pedig 3–0-s szériával kezdték a vendégek, de erre egy 5–1-es sorozattal válaszolt a Dinamo és a 41. percben megint két góllal vezetett.

A találkozó a 44. perc után dőlt el, mert nagyot változott a játék képe és a klubvilágbajnoki címvédő tíz perc alatt 8–1-es szériát produkált. Nedim Remili hét, Ahmed Adel Meszili öt találattal, Rodrigo Corrales 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Haniel Langaro hét, Yoav Lumbroso öt, Rosta három alkalommal talált a hálóba – így a hazai vereség miatt ő volt az egyetlen csalódott magyar.