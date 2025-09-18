Most a játékvezető is játékra alkalmas volt a BL-ben – ennek a veszprémiek örültek igazán

Miután a magyar csapatok közül a veszprémiek és a szegediek is vereséggel nyitottak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a 2. fordulóban mindkét együttes győzött. A Pick Szeged a dán GOG vendégeként, míg a One Veszprém házigazdaként nyert: 30–25-re a francia HBC Nantes ellen.

A jövő héten kezdődő klubvilágbajnokságra címvédőként készülő bakonyiaktól Yanis Lenne és Luka Cindric, a júniusban BL-bronzérmes vendégektől Aymeric Minne és Valero Rivera hiányzott sérülés miatt,

Grégory Cojean vezetőedző pedig egy konditermi baleset miatt nem tarthatott a csapattal.

Jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal kezdtek a hazaiak (5–2, 7–4), de amikor jöttek a hibák és csökkent a lendület, illetve a védekezés hatékonysága, a franciák felzárkóztak mínusz egyre. Emberelőnyben megint el tudott lépni hárommal a Veszprém, és bár a Nantes egy 4–1-es sorozattal egyenlített (15–15), a házigazdák jól hajráztak és Dragan Pechmalbec bravúros góljával a szünetben újra két találattal jobban álltak.