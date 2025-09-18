Most a játékvezető is játékra alkalmas volt a BL-ben – ennek a veszprémiek örültek igazán

Elismerően írnak a dánok a magyarokról – a rossz hír Barcelonából érkezett
Szegedről Katalóniába vezethet az izlandi útja.
Ötgólos győzelemmel folytatta szereplését a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a One Veszprém.
Miután a magyar csapatok közül a veszprémiek és a szegediek is vereséggel nyitottak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a 2. fordulóban mindkét együttes győzött. A Pick Szeged a dán GOG vendégeként, míg a One Veszprém házigazdaként nyert: 30–25-re a francia HBC Nantes ellen.
A jövő héten kezdődő klubvilágbajnokságra címvédőként készülő bakonyiaktól Yanis Lenne és Luka Cindric, a júniusban BL-bronzérmes vendégektől Aymeric Minne és Valero Rivera hiányzott sérülés miatt,
Grégory Cojean vezetőedző pedig egy konditermi baleset miatt nem tarthatott a csapattal.
Jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal kezdtek a hazaiak (5–2, 7–4), de amikor jöttek a hibák és csökkent a lendület, illetve a védekezés hatékonysága, a franciák felzárkóztak mínusz egyre. Emberelőnyben megint el tudott lépni hárommal a Veszprém, és bár a Nantes egy 4–1-es sorozattal egyenlített (15–15), a házigazdák jól hajráztak és Dragan Pechmalbec bravúros góljával a szünetben újra két találattal jobban álltak.
Rodrigo Corrales remekül védett a második félidő elején, erre alapozva előbb négy, majd egy 4–0-s sorozat végén hat találatra növelte előnyét a hazai csapat (24–18). A 47. percre tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés, ennek ellenére a bakonyiak a hátralévő időben is motiváltan játszottak és növelték a különbséget, kihasználva, hogy a kevesebb minőségi cserelehetőséggel rendelkező ellenfelük fáradni látszott.
Hugo Descat nyolc, Nedim Remili hat, Gasper Marguc öt góllal, Rodrigo Corrales 18 védéssel vette ki részét a sikerből.
A túloldalon Noam Leopold öt, Julien Bos négy alkalommal talált be, Ignacio Biosca Garcíának 13 védése volt.
A játékvezető és a világjárvány
Csütörtökön tehát a két csapat negyedik egymás elleni BL-mérkőzésén a Veszprém egy vereség mellett harmadszor nyert. Érdekesség, hogy Veszprémben másodszor találkoztak egymással, de ez volt az első összecsapás, amelyet le is játszottak. A 2020–2021-es idényben már a bemelegítésen is túl voltak a felek, amikor kiderült, az egyik játékvezető elkapta a koronavírust, és az egészségügyi kockázat miatt elmaradt a meccs – később 5–5-ös döntetlennel írták jóvá!
Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló bakonyiak jövő szerdán a Rosta Miklóst foglalkoztató román Dinamo Bucuresti otthonában folytatják szereplésüket a csoportkörben, az ugyancsak egy sikerrel és egy vereséggel rendelkező Szeged pedig csütörtökön a Paris Saint-Germaint fogadja.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, 2. forduló, A csoport
One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) 30–25 (17–15)
Szerdán játszották:
B-csoport: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (16–18)
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás