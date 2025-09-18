Elismerően írnak a dánok a magyarokról – a rossz hír Barcelonából érkezett

Kiemelik a szegediek 30 éves svéd kapusát, Tobias Thulint, aki maga is megfordult Gudmében. Thulinnal kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy

olyan volt, mint egy fal, míg

a házigazdáknál a két hálóőr összesen 7 védést tudott bemutatni.

Miközben az OTP Bank-Pick Szeged Dániában tartózkodott, a spanyol Mundo Deportivo megszellőztette, hogy a csongrádiak irányítója,

Janus Smárason mindenben megegyezett a Barcelona vezetőivel.

Az izlandira azért van szüksége a Barcának, mert jelenlegi játékmestere, a szlovén Domen Makuc 2026-ban a német THW Kielhez távozik. A lap úgy tudja, hogy bár a szerződést még nem írták alá, már csak az ilyenkor szokásos formalitások vannak hátra.