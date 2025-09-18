Elismerően írnak a dánok a magyarokról – a rossz hír Barcelonából érkezett

Hidegzuhany Szegeden: drámai eredmény született a BL-nyitányon
Nem indult jól a férfi kézilabda Bajnokok Ligája idei szezonja a magyar csapatok számára.
Svéd kapusa parádés teljesítményének köszönhetően magabiztos győzelmet aratott a dán GOG vendégeként a Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája második fordulójában. Üröm az örömben, hogy a Barcelona közben elvinné izlandi irányítóját, Janus Smárasont.
A nyitó fordulóban elszenvedett hazai vereséget követően a Szeged 36–31-re nyert a dán GOG otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második játéknapján, Svendborgban. Az északiak csak kétszer – 8–7-nél és 9–8-nál – vezettek az egész mérkőzésen. Mario Sostaric 12, Bánhidi Bence, Borut Mackovsek és Imanol Garciandía hat-hat góllal, Tobias Thulin 16 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Nicolai Pedersen nyolc, Frederik Bjerre hét találattal zárt. A két együttes harmadik egymás elleni meccsén egy vereség mellett másodszor győztek a szegediek.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem indult jól a férfi kézilabda Bajnokok Ligája idei szezonja a magyar csapatok számára.
A dán lapok elismerően írnak a Magyar Kupa-címvédő teljesítményéről, az ottani TV2 szerint a GOG
egy igazi nagyágyútól kapott ki, amely tapasztalt, rutinos együttes módjára menedzselte a találkozót.
Kiemelik a szegediek 30 éves svéd kapusát, Tobias Thulint, aki maga is megfordult Gudmében. Thulinnal kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy
Miközben az OTP Bank-Pick Szeged Dániában tartózkodott, a spanyol Mundo Deportivo megszellőztette, hogy a csongrádiak irányítója,
Janus Smárason mindenben megegyezett a Barcelona vezetőivel.
Az izlandira azért van szüksége a Barcának, mert jelenlegi játékmestere, a szlovén Domen Makuc 2026-ban a német THW Kielhez távozik. A lap úgy tudja, hogy bár a szerződést még nem írták alá, már csak az ilyenkor szokásos formalitások vannak hátra.
Ezt is ajánljuk a témában
Ludovic Fabregas két évet töltött el a bakonyi klubnál, idén nyáron azonban visszatért a Barcához.
Amennyiben az értesülések igaznak bizonyulnak, Smárason lesz a második izlandi kézilabdázó a Barcelona keretében a kapus Viktor Gísli Hallgrímsson után, aki idén tette át székhelyét Katalóniába. Ebben az esetben a Szegednek szüksége lehet egy, a Janus Smárasonhoz hasonló minőséget képviselő irányítóra, noha a magyar NB I legutóbbi ezüstérmese így sem marad játékmester nélkül, hiszen a nyáron érkezett 2022-es Európa-bajnok svéd Jim Gottfridssonnak 2028-ig, a szerb Lazar Kukicsnak pedig 2027-ig szól a szerződése – mutat rá a Nemzeti Sport.
A klubvilágbajnok, de szintén vereséggel rajtoló Veszprém csütörtökön a francia HBC Nantes-ot fogadja 18.45-től, a Szeged pedig jövő csütörtökön a Paris Saint-Germaint látja vendégül a BL csoportkörében.
Fotók: MTI/Ujvári Sándor