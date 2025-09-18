Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
GOG Férfi kézilabda Bajnokok Ligája OTP-Bank Pick Szeged Szeged Dánia férfi kézilabda Barcelona

Elismerően írnak a dánok a magyarokról – a rossz hír Barcelonából érkezett

2025. szeptember 18. 17:15

Svéd kapusa parádés teljesítményének köszönhetően magabiztos győzelmet aratott a dán GOG vendégeként a Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája második fordulójában. Üröm az örömben, hogy a Barcelona közben elvinné izlandi irányítóját, Janus Smárasont.

2025. szeptember 18. 17:15
null

A nyitó fordulóban elszenvedett hazai vereséget követően a Szeged 36–31-re nyert a dán GOG otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második játéknapján, Svendborgban. Az északiak csak kétszer – 8–7-nél és 9–8-nál – vezettek az egész mérkőzésen. Mario Sostaric 12, Bánhidi Bence, Borut Mackovsek és Imanol Garciandía hat-hat góllal, Tobias Thulin 16 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Nicolai Pedersen nyolc, Frederik Bjerre hét találattal zárt. A két együttes harmadik egymás elleni meccsén egy vereség mellett másodszor győztek a szegediek.

Barcelona
A szegediek izlandi irányítója, Janus Smárason (labdával) itt még a Barcelona ellen 

Ezt is ajánljuk a témában

A dán lapok elismerően írnak a Magyar Kupa-címvédő teljesítményéről, az ottani TV2 szerint a GOG 

egy igazi nagyágyútól kapott ki, amely tapasztalt, rutinos együttes módjára menedzselte a találkozót.

Kiemelik a szegediek 30 éves svéd kapusát, Tobias Thulint, aki maga is megfordult Gudmében. Thulinnal kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy 

  • olyan volt, mint egy fal, míg 
  • a házigazdáknál a két hálóőr összesen 7 védést tudott bemutatni.

Miközben az OTP Bank-Pick Szeged Dániában tartózkodott, a spanyol Mundo Deportivo megszellőztette, hogy a csongrádiak irányítója, 

Janus Smárason mindenben megegyezett a Barcelona vezetőivel.

Az izlandira azért van szüksége a Barcának, mert jelenlegi játékmestere, a szlovén Domen Makuc 2026-ban a német THW Kielhez távozik. A lap úgy tudja, hogy bár a szerződést még nem írták alá, már csak az ilyenkor szokásos formalitások vannak hátra.

Ezt is ajánljuk a témában

Amennyiben az értesülések igaznak bizonyulnak, Smárason lesz a második izlandi kézilabdázó a Barcelona keretében a kapus Viktor Gísli Hallgrímsson után, aki idén tette át székhelyét Katalóniába. Ebben az esetben a Szegednek szüksége lehet egy, a Janus Smárasonhoz hasonló minőséget képviselő irányítóra, noha a magyar NB I legutóbbi ezüstérmese így sem marad játékmester nélkül, hiszen a nyáron érkezett 2022-es Európa-bajnok svéd Jim Gottfridssonnak 2028-ig, a szerb Lazar Kukicsnak pedig 2027-ig szól a szerződése – mutat rá a Nemzeti Sport.

A klubvilágbajnok, de szintén vereséggel rajtoló Veszprém csütörtökön a francia HBC Nantes-ot fogadja 18.45-től, a Szeged pedig jövő csütörtökön a Paris Saint-Germaint látja vendégül a BL csoportkörében.

Fotók: MTI/Ujvári Sándor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. szeptember 18. 19:02
Borítékolható volt, hogy Smárason nem marad sokáig Szegeden.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!