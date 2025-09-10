„Ezt már nagyon unom” – vereséggel kezdett a BL-ben a Veszprém, a szurkolók már most temetik a csapatot

Nem sikerült a visszavágás: csak egyszer vezetett a Fradi, ismét nyert Érden az Odense
A magyar lányok végig futottak az eredmény után.
A klubvilágbajnok Veszprém 32–28-ra kikapott a dán Aalborg HB otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.
A vendégek keretéből a sérült Yannis Lenne hiányzott, az egyiptomi Jehia el-Dera viszont hosszú idő után újra tétmérkőzést játszhatott (a balátlövőnek tavaly október közepén a szintén dán Fredericia HK elleni BL-meccsen elszakadt térdszalagja). A hazaiaknál Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz nem játszott.
A meccs elején 6–3-ra elléptek a dánok, és mivel hatékonyabb volt náluk a kapusteljesítmény, a folytatásban magabiztosan őrizték előnyüket. Egészen a veszprémi kapuscseréig, mivel utána Mikael Appelgren védéseire alapozva a bakonyiak egy 5–1-es sorozat végén egyenlítettek (13–13). A szünetben két találattal vezetett az Aalborg (17–15), a második félidőben pedig 11 percig felváltva születettek a gólok.
A vége előtt 11 perccel még csak egy gól volt a különbség (25–24), de a veszprémiek játékából hiányzott az átütőerő a fordításhoz. Egy 4–1-es sorozattal ismét elléptek a házigazdák, és úgy nyerték meg a találkozót, hogy egyszer sem voltak hátrányban a hatvan perc során (32–28).
A két csapat kilencedik egymás elleni tétmérkőzésén négy veszprémi siker mellett ötödször győzött az Aalborg.
A Veszprém legutóbb 2009-ben veszítette el az első csoportmérkőzését a BL-ben – akkor a Rhein-Neckar Löwentől kapott ki –, azóta 13 győzelem és két döntetlen volt a mérlege a nyitó meccseken.
„Ez a csapat sajnos egyre rosszabb – kommentálta a vereséget a Veszprém egyik szurkolója a klub hivatalos Facebook-oldalán. – Az új igazolások nem képviselnek BL-szintet. Kiégett, enervált játékosokkal és edzővel van tele a csapat, én ezt már nagyon unom. Minden évben várjuk a csodát, kezdek belefáradni. Viszi a BL-t a Szeged idén, aztán éghetünk.”
Lassan 40 éve vagyok a csapat drukkere. Az biztos, hogy ennyire közömbös csapatot még soha nem láttam. Lehet, majd változik a mentalitás, jobb lesz a játék, de ennek most semmi köze az Építőkhöz, legalábbis szerintem
– fejezte ki csalódottságát egy ötödik.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar lányok végig futottak az eredmény után.
A Magyar Kupa-címvédő Szeged csütörtökön a Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és Ilic Zorant foglalkoztató lengyel bajnok Orlen Wisla Plockot fogadja, a Veszprém pedig jövő csütörtökön a francia HBC Nantes-ot látja vendégül a BL csoportkörében.
FÉRFI KÉZLABDA BAJNOKOK LIGÁJA
1. FORDULÓ, A-CSOPORT
Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 32–28 (17–15)
Legjobb dobók: Arnoldsen 6, Hangaard 5, Möller 5, Juul 5, ill. Remili 8, Elísson 6
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: EHF
A mérkőzés összefoglalója