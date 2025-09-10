Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ONE Veszprém férfi kézilabda BL Aalborg férfi kézilabda kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája

„Ezt már nagyon unom” – vereséggel kezdett a BL-ben a Veszprém, a szurkolók már most temetik a csapatot

2025. szeptember 10. 21:30

A klubvilágbajnok Veszprém 32–28-ra kikapott a dán Aalborg HB otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

2025. szeptember 10. 21:30
null

A vendégek keretéből a sérült Yannis Lenne hiányzott, az egyiptomi Jehia el-Dera viszont hosszú idő után újra tétmérkőzést játszhatott (a balátlövőnek tavaly október közepén a szintén dán Fredericia HK elleni BL-meccsen elszakadt térdszalagja). A hazaiaknál Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz nem játszott.

A meccs elején 6–3-ra elléptek a dánok, és mivel hatékonyabb volt náluk a kapusteljesítmény, a folytatásban magabiztosan őrizték előnyüket. Egészen a veszprémi kapuscseréig, mivel utána Mikael Appelgren védéseire alapozva a bakonyiak egy 5–1-es sorozat végén egyenlítettek (13–13). A szünetben két találattal vezetett az Aalborg (17–15), a második félidőben pedig 11 percig felváltva születettek a gólok.

Thomas Arnoldsen (a labdával) volt az Aalborg legeredményesebb játékosa hat góllal (Fotó: EHF)

A vége előtt 11 perccel még csak egy gól volt a különbség (25–24), de a veszprémiek játékából hiányzott az átütőerő a fordításhoz. Egy 4–1-es sorozattal ismét elléptek a házigazdák, és úgy nyerték meg a találkozót, hogy egyszer sem voltak hátrányban a hatvan perc során (32–28).

A két csapat kilencedik egymás elleni tétmérkőzésén négy veszprémi siker mellett ötödször győzött az Aalborg. 

A Veszprém legutóbb 2009-ben veszítette el az első csoportmérkőzését a BL-ben – akkor a Rhein-Neckar Löwentől kapott ki –, azóta 13 győzelem és két döntetlen volt a mérlege a nyitó meccseken.

„Ez a csapat sajnos egyre rosszabb – kommentálta a vereséget a Veszprém egyik szurkolója a klub hivatalos Facebook-oldalán. – Az új igazolások nem képviselnek BL-szintet. Kiégett, enervált játékosokkal és edzővel van tele a csapat, én ezt már nagyon unom. Minden évben várjuk a csodát, kezdek belefáradni. Viszi a BL-t a Szeged idén, aztán éghetünk.”

  • „Szeptember ide vagy oda, ez gyenge volt, fiúk. Amúgy az összes csapatnak szezon eleje van, csak szólok. Kevés biztató dolog volt – sajnos…” – írta egy másik. 
  • „Lehet itt mentegetőzni, hogy 8 új játékos, meg szezon eleji forma, de ez akkor sem volt méltó a Veszprémhez, főleg ahogy a végét »elengedtük«. Appelgrennek megköszönhetjük, hogy nem lett csúnyább…” – vélekedett egy harmadik. 
  • „Ennél azért többet vártunk, ez impotens játék volt. Ami a legszomorúbb, hogy egy percig sem volt sanszunk. És hagyjuk ezt az idény eleji szöveget!” – mérgelődött egy negyedik szimpatizáns. 

Lassan 40 éve vagyok a csapat drukkere. Az biztos, hogy ennyire közömbös csapatot még soha nem láttam. Lehet, majd változik a mentalitás, jobb lesz a játék, de ennek most semmi köze az Építőkhöz, legalábbis szerintem

– fejezte ki csalódottságát egy ötödik.

Ezt is ajánljuk a témában

A Magyar Kupa-címvédő Szeged csütörtökön a Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és Ilic Zorant foglalkoztató lengyel bajnok Orlen Wisla Plockot fogadja, a Veszprém pedig jövő csütörtökön a francia HBC Nantes-ot látja vendégül a BL csoportkörében.

FÉRFI KÉZLABDA BAJNOKOK LIGÁJA
1. FORDULÓ, A-CSOPORT
Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 32–28 (17–15)
Legjobb dobók: Arnoldsen 6, Hangaard 5, Möller 5, Juul 5, ill. Remili 8, Elísson 6

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: EHF

A mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csicsike
2025. szeptember 10. 22:02
Mi köze a tavalyi klub vb-nek az idei Bl csoport meccshez? Így próbálnak vmi pozitív dolgot említeni ahhoz a szégyenhez, amelyet több éve bemutat a Veszprém. Nincs magyar játékos, nincs elképzelés, nincs ritmus. Ami van: ígérgetés, kifogások, és egy kivénhedt csapat. Fu, ritkán szoktam kritizálni sportolókat, de ez a Veszprém évről évre gyengébb! Ma már szinte vállalhatatlan. Nincs egy játékos, aki miatt érdemes lenne nézni! Tudom a bl -ben igazából tavaszi forma mérvadó, de ez akkor is gyalázat. Sajnálom, szívből sajnálom.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!