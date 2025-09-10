„Ezt már nagyon unom” – vereséggel kezdett a BL-ben a Veszprém, a szurkolók már most temetik a csapatot

A vendégek keretéből a sérült Yannis Lenne hiányzott, az egyiptomi Jehia el-Dera viszont hosszú idő után újra tétmérkőzést játszhatott (a balátlövőnek tavaly október közepén a szintén dán Fredericia HK elleni BL-meccsen elszakadt térdszalagja). A hazaiaknál Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz nem játszott.

A meccs elején 6–3-ra elléptek a dánok, és mivel hatékonyabb volt náluk a kapusteljesítmény, a folytatásban magabiztosan őrizték előnyüket. Egészen a veszprémi kapuscseréig, mivel utána Mikael Appelgren védéseire alapozva a bakonyiak egy 5–1-es sorozat végén egyenlítettek (13–13). A szünetben két találattal vezetett az Aalborg (17–15), a második félidőben pedig 11 percig felváltva születettek a gólok.

Thomas Arnoldsen (a labdával) volt az Aalborg legeredményesebb játékosa hat góllal (Fotó: EHF)

A vége előtt 11 perccel még csak egy gól volt a különbség (25–24), de a veszprémiek játékából hiányzott az átütőerő a fordításhoz. Egy 4–1-es sorozattal ismét elléptek a házigazdák, és úgy nyerték meg a találkozót, hogy egyszer sem voltak hátrányban a hatvan perc során (32–28).

A két csapat kilencedik egymás elleni tétmérkőzésén négy veszprémi siker mellett ötödször győzött az Aalborg.