Nem sikerült a visszavágás: csak egyszer vezetett a Fradi, ismét nyert Érden az Odense

Darja Dmitrijeva lőtte a Fradi első gólját, ami már egyenlítés volt, de aztán Angela Malestein szélről szerzett találatával már a hazai csapatnál volt az előny. Gyorsan fordítottak a vendégek, a 12. percben pedig Ingvild Bakkerud vezetésével már hárommal vezettek (5–8). A 14. percig kellett várni, hogy Laura Glauser bemutassa az első védését, amitől mintha új erőre kapott volna a Ferencváros, 10–10-nél Emily Vogel (leánykori nevén Emily Bölk) remek góljával egyenlíteni is sikerült.

Az öröm nem tartott sokáig, Dmitrijeva eladott labdája után üres kapus góllal megint kettővel ment az Odense. Közben bejött a kapuba Janurik Kinga, irányítani pedig Simon Petra.

A 20. percben Mette Tranborg kapott kétperces kiállítást, Jensen hevesen reklamált, sárgát kapott, majd a közönséget tüzelte, hogy fejezzék ki elégedetlenségüket – nem éppen északi vérmérséklet a dán trénertől.

Közben már néggyel is elmentek a dánok, de a szünet előtt sikerült faragni a hátrányból olyannyira, hogy Malestein egy időntúli hetessel egyre csökkenthette volna a különbséget, de elhibázta, így 18–16-os dán előnnyel mentek pihenőre a csapatok.

A kétgólos diferencia állandósult a második játékrész első 10 percére, aztán Jensennek ki kellett kérnie második idejét, ugyanis ismét elhúzott négy góllal az Odense. Nem akart csökkenni a különbség, nehéz is lett volna úgy, hogy a védekezés nem állt össze, és támadásban is maradtak ki ziccerek.

A 44. percben aztán a kapuba visszaálló Glauser hetest fogott (ez volt a második védése a meccsen), a másik oldalon pedig Cvijics belőtte a ziccerét, ezzel hosszú idő után kétgólosra csökkent a Fradi hátránya – így mentünk bele az utolsó negyedórába.

Nem tartott sokáig a jó forma, alig 2 perccel később már megint néggyel vezetett az Odense, de 10 perccel a vége előtt (Glauser 3. védése után) Vogel találatával sikerült kétgólos hátránnyal fordulni a hajrára (27–29).

A dán időkérés után pedig ismét Cvijics következett: üres kapus góljával lett közte egy, a szélről pedig Malestein egyenlített – 8 perccel a vége előtt 29–29!

A közönség természetesen tombolt, ahogy azt már Érden megszokhattuk, de ez sem segített meghozni 2–1 után az újabb vezetést, megint a dánok jöttek ki jobban a legfontosabb periódusból, ismét kettővel vezettek. Egyre sikerült feljönni többször is Vogel vezetésével, de az egyenlítés már nem jött össze, így drámai végjátékban végül 34–32-re nyerte meg a BL idénynyitóját a Ferencváros ellen az Odense.

KÉZILABDA, NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense HB 32–34 (16–18)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert