Elek Gábor nagy terhet rakott korábbi csapatára – a fradisták nem felejtenek

Jól fogadták a volt fradistákat a Népligetben, de nagy verés lett a vége
A Ferencváros női kézilabdacsapata 10 góllal nyert az Esztergom ellen.
A szurkolótábor nem felejt: Elekék megható köszöntésével indult a bajnokság. Magabiztosan gyűjtötte be a két pontot az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata a MOL Esztergom elleni bajnoki rajton.
Mint arról beszámoltunk, családias hangulatú nyári edzőmeccsel vette kezdetét az idei női kézilabda-bajnokság a Népligetben, a meccs előtt legalábbis így vezette fel az FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom találkozót Elek Gábor, a vendégek mestere, aki 2008-tól másfél évtizeden át irányított a zöld-fehérek kispadjáról.
Számára tehát ezúttal is felkavaró volt a hatvan perc, ám mindkét szurkolótábor igyekezett a kedvében járni, bemutatásakor felharsant a jól ismert „Elek Gabi, Elek Gabi” rigmus.
Felesége és egyben rutinos irányítója, Szucsánszki Zita ígéretéhez hűen ezúttal sem akart játszani korábbi otthonában, elfoglalta megszokott helyét az esztergomi tábor előtti széken, és onnan szemlélte, ahogy elsőként Szöllősi-Zácsik Szandra nagy ováció kíséretében pályára szalad a bemutatásakor. A szurkolók nem felejtenek, minden, korábban a Fradiban szereplő játékost nagy szeretettel fogadtak, így tényleg családias és végtelenül sportszerű hatvan percet játszott egymással a két együttes.
Végül érvényesült a papírforma, 36–26-ra győzött a tavalyi ezüstérmes, a szívében mindig fradista Elek Gábor nem is lehetett bosszús, a találkozó után úgy fogalmazott, „félig örülök, mert a Fradi nyert”.
„Gratulálok a Ferencvárosnak, a második félidőben megmutatta, hogy milyen céljai vannak. Ahogy feszesebbre húzta a védekezését, kijött a reális különbség a két csapat között.
Kívánom a Fradinak, hogy érje el mindhárom idei célját”
– értékelt az esztergomi mester, Elek Gábor, aki nagy terhet rakott ezzel korábbi csapatára, ám a mutatott játékot látva nem alaptalanul.
„Nagyot küzdött az Esztergom, így jár nekik a gratuláció. Nehéz egyből a dobogóssal nyitni a bajnokságot, főleg, hogy nálunk most új az edző, új a rendszer, de megoldottuk. Az első félidőben szerencsénk volt, a szünet után viszont már jobban játszottunk, elégedettek lehetünk a győzelemmel” – jelentette ki első ferencvárosi tétmérkőzése után Jesper Jensen.
„Az első félidőben nem helyeztünk elég nyomást a vendégekre, ez sokkal jobban működött a fordulás után. Akkor már könnyebb dolgom volt, jobban összeállt a védelem és a társak is agresszívabbakká váltak” – tekintett vissza a Fradi kapusa, Laura Glauser, aki 13 védéssel zárta a meccset.
„Jó meccset játszottunk, bár az első félidőben érződött a csapaton a bemutatkozással járó stressz. A második félidőre szintet léptünk, és úgy játszottunk, ahogy az elejétől kellett volna. A folytatásban ezt a tempót is emelnünk kell, még nem játszottunk a legjobb formánkban, de tudunk még jobban is.
Amikor az Esztergommal csatázunk az mindig nagyon érzelmekkel teli, ez érződött mindenkin, főleg ebben a csarnokban, de örülök, hogy a második félidőre már túl tudtunk lépni ezen.
Zizi (Szucsánszki Zita – a szerk.) döntése végtelenül tiszteletre méltó, hogy miután világ életében itt játszott, így gondol a klubra. A Fradi és a volt csapattársai felé is szép gesztus” – fogalmazott a Mandinernek a két góllal záró 20 éves irányító, Simon Petra.
A Fradi végig magánál tartotta a kezdeményezést, de ellépni nem tudott a vendégektől, az első félidőben három gólnál nem volt nagyobb különbség a két gárda között – a szünetben ráadásul be kellett érniük a zöld-fehér szurkolóknak egyetlen gólnyi előnnyel (15–14).
A meccs előtt az előző szezon legjobbjának járó elismerést átvevő Laura Glauser aztán elkapta a fonalat, tíz perc alatt csak két gólt engedélyezett (!)
felpörgette a meccset a Fradi, így hamar döntésre vitte a dolgot a hazai gárda, amely sűrű hét elé néz: szerdán a mosonmagyaróváriak ellen egy újabb bajnoki mérkőzés, jövő hét végén pedig az Odense elleni BL-debütálás vár rá Klujber Katrinékra. Eleknek a 36. percben időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat, ám a hazai lendületet ez sem törte meg, Tranborg és Vogel, leánykori nevén Bölk bombáira nem volt ellenszer. A Fradi a 45. percben már tízzel is vezetett és végül 36–26-ra győzött – megadva ezzel a bajnoki versenyfutás alaphangját.
Alaposan kipihente magát Klujber Katrin, akinek új szerepet szán a dán Jesper Jensen a csúcsra törő ferencvárosi női kézilabdacsapatban.
Fotó: Mandiner-montázs