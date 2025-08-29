Elek Gábor nagy terhet rakott korábbi csapatára – a fradisták nem felejtenek

Végül érvényesült a papírforma, 36–26-ra győzött a tavalyi ezüstérmes, a szívében mindig fradista Elek Gábor nem is lehetett bosszús, a találkozó után úgy fogalmazott, „félig örülök, mert a Fradi nyert”.

„Gratulálok a Ferencvárosnak, a második félidőben megmutatta, hogy milyen céljai vannak. Ahogy feszesebbre húzta a védekezését, kijött a reális különbség a két csapat között.

Kívánom a Fradinak, hogy érje el mindhárom idei célját”

– értékelt az esztergomi mester, Elek Gábor, aki nagy terhet rakott ezzel korábbi csapatára, ám a mutatott játékot látva nem alaptalanul.

„Nagyot küzdött az Esztergom, így jár nekik a gratuláció. Nehéz egyből a dobogóssal nyitni a bajnokságot, főleg, hogy nálunk most új az edző, új a rendszer, de megoldottuk. Az első félidőben szerencsénk volt, a szünet után viszont már jobban játszottunk, elégedettek lehetünk a győzelemmel” – jelentette ki első ferencvárosi tétmérkőzése után Jesper Jensen.

„Az első félidőben nem helyeztünk elég nyomást a vendégekre, ez sokkal jobban működött a fordulás után. Akkor már könnyebb dolgom volt, jobban összeállt a védelem és a társak is agresszívabbakká váltak” – tekintett vissza a Fradi kapusa, Laura Glauser, aki 13 védéssel zárta a meccset.

„Jó meccset játszottunk, bár az első félidőben érződött a csapaton a bemutatkozással járó stressz. A második félidőre szintet léptünk, és úgy játszottunk, ahogy az elejétől kellett volna. A folytatásban ezt a tempót is emelnünk kell, még nem játszottunk a legjobb formánkban, de tudunk még jobban is.

Amikor az Esztergommal csatázunk az mindig nagyon érzelmekkel teli, ez érződött mindenkin, főleg ebben a csarnokban, de örülök, hogy a második félidőre már túl tudtunk lépni ezen.

Zizi (Szucsánszki Zita – a szerk.) döntése végtelenül tiszteletre méltó, hogy miután világ életében itt játszott, így gondol a klubra. A Fradi és a volt csapattársai felé is szép gesztus” – fogalmazott a Mandinernek a két góllal záró 20 éves irányító, Simon Petra.