„Nekem ez most nem annyira hiányzik” – így várja Elek Gábor a Fradi elleni meccset

„Nagy kérdés, hogyan tudják őt majd pótolni” – kíváncsi a Fradira a BL-győztes játékos
Szerinte mindenki tudja, mit jelentenek ezek a találkozók.
Az esztergomi női kézilabdacsapat a Ferencváros ellen kezdi a bajnokságot. Elek Gábor a felkészülés részeként tekint a korábbi csapata elleni találkozóra.
Pénteken (augusztus 29.) az FTC–Esztergom mérkőzéssel megkezdődik a női kézilabda-bajnokság új idénye. A vendégcsapat vezetőedzője, a korábban tizenöt éven át (2008–2023) a zöld-fehéreket irányító Elek Gábor nem annyira várja a találkozót, amelyre a felkészülés részeként tekint.
Nekem ez most nem annyira hiányzik
– mondta Elek Gábor némileg tréfásan az NSO Tv videójában. – Annyiban jó, hogy ezt a meccset még be tudjuk építeni a felkészülésünkbe. Nem játszom el a bohócot, hogy ide nekem az oroszlánt is, tudjuk, hogy a Fradi a világ egyik legerősebb csapata, mi pedig ettől még messze vagyunk. Ez már nem edzőmérkőzés, hanem bajnoki találkozó, így nem lehet rá azt mondani, hogy teljesen mindegy, mi történik, de ez nekünk még picit a felkészülés része lesz.”
Az NB I új idényének nyitó mérkőzése pénteken 18 órakor kezdődik. Az Esztergom a Fradi elleni meccs után a Budaörs és a Dunaújváros ellen is idegenben lép pályára, majd szeptember végén egyik feltételezhető közvetlen riválisát, a DVSC-t fogadja.
