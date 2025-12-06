Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott golovin vlagyimir Magyarország Japán női kézilabda kézilabda-vb szurkolók kézilabda

Kiosztotta a kritikusokat a magyar válogatott szövetségi kapitánya – ezt üzente a bravúros eredmény után

2025. december 06. 15:35

Golovin Vlagyimir értékelt a Japánok elleni döntetlen után. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a lányok minden tőlük telhetőt megtettek.

2025. december 06. 15:35
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott pénteken 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között. A mérkőzés után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány üzent a szurkolóknak.

A magyar válogatott bejutott a negyeddöntőbe
A magyar válogatott bejutott a negyeddöntőbe (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

„A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan, hogy mennyire akarta a sikert. Nem kézilabdáztunk tökéletesen, de ez nem jelenti azt, hogy nem tettünk meg mindent” – mondta a Duna Worldön.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

„Nagyon örülök a negyeddöntőnek, de a játékunkban voltak elemek, amelyek nem működtek, ezeken mindenképpen javítani kell a következő meccsre.

Azt mondják, mindig van egy rossz meccs, remélem, ezen a tornán ez volt az”

– fogalmazott, a Magyar Távirati Irodának pedig hozzátette: a szívük a helyén volt, és ennek köszönhetik, hogy visszajöttek a meccsbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Az 55 éves szakember a Nemzeti Sportnak így nyilatkozott:

„Nagyon furcsa lelkiállapotban vannak a játékosok, de így működünk. Senki nem ígérte, hogy jól fogunk játszani, hanem próbálunk eredményesek lenni.

A közönségnek és a médiának is meg kell értenie, hogy ez egy játék, amelyben nem bűn hibázni. Hiába értük el a nyolcba jutást, a közvélemény biztos azzal fog foglalkozni, hogyan játszottunk. Pedig nem ezzel kéne törődni, hanem örülni kellene annak, hogy olyan lányaink vannak, akik a hatvan percet végigküzdötték. Ha ki is kapnak, akkor is emelt fővel jöhetnek le a pályáról, mert mindent megtettek. Ha nem értjük meg, hogy a kézilabda is játék, és semminek nem örülünk, azzal az új generációnak is rossz példát mutatunk. Büntessük meg a csapatot, mert nem játszott jól?”

A magyar válogatott ott van a legjobb nyolcban

Nemzeti együttesünk legközelebb vasárnap 20.30-kor játszik a középdöntős csoportot hibátlan mérleggel vezető Dániával. E két csapat között dől el a csoportelsőség – a mieinknek ehhez győzniük kell. A csoportmásodik a negyeddöntőben vélhetően a vb-címvédő franciákat kapja, míg az első a hollandokat, de ebben a középdöntős csoportban még két forduló hátravan.

Kapcsolódó cikkek

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. december 06. 16:48
"Kiosztotta a kritikusokat a magyar válogatott szövetségi kapitánya" Óriási taktikai hiba, leglaább akkora, mint amekkorát a japánok elleni meccsen elkövetett. A közönség tabu. Mi lenne, ha a színészek a színpdról kiosztanák a közönséget, mert nem tapsolnak lelkesen vagy nem eléggé..? Eszükbe nem jutna ilyen oltári baklövés. Bezzeg a önimádó Golovin...Hol él ez az ember? Közönséget kiosztani, kritizálni? Elképesztő...
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. december 06. 16:29
"Kiosztotta a kritikusokat a magyar válogatott szövetségi kapitánya" Elég baj az..! Az a kapitány, aki olyan amatőr taktikai hibát vét, hogy az alacsony japán védelem ellen nem játszatja a legmagasabb átlövőnket (Albek Anna), illetve a játékban lévőket sem átlövésekre biztatja (leállítva a folytonos betörési próbálkozásokat), az jobb, ha hallgat. Még, hogy kiosztja a közönséget... Hallatlan. Hogy képzeli? Nem hallott még arról, hogy a drukkerhad, a közönség szent. Azt nem oktatjuk ki és pláne nem kritzáljuk. Ez az öntelt ember önmagában véletlenül sem keresi a hibát..? Pedig a szánalmasan rossz meccselésünk a japánok ellen az ő lelkén szárad, a rémes "taktikáján", ha azt egyáltalán annak lehet nevezni.
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. december 06. 16:21
A tévés közvetítés szakértője, Ferling Bernadett nem győzte ismételgetni, hogy átlövésekkel és átlövésekkel kellene az alacsony japán fal ellen támadni és nem a betöréseket erőltetni, hiszen a japánok gyors lábúak, betörések, bejátszások ellen jól védekeznek. De a magyar csapat csak erőltette a betöréseket, a beállós megjátszását, illetve néha a szélsőknek passzoltak, de átlövés szinte semmi. Ne hogy még a végén megszórjuk nagyon az alacsony japánokat..?? A magas és jó formában lévő átlövőnk, Albek Anna kapott kb. 4-5 percet az első félidőben, aztán végig padozott, a szintén jó lövő Csikos Lucát pedig be sem cserélte a "bölcs " kapitány. Bravó Golovin, ez ám a "taktika"! Kész csoda, hogy döntetlenre kihúztuk...
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. december 06. 16:11
Golovin Vlagyimir: "A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan..." Ön pedg mester megmutatta, hogy mennyire gyenge taktikailag. Nincs szakember, aki ne tudná, hogy az alacsony japán védelem ellen átlövésekkel kell operálni és nem betörésekkel ,mert roppant gyors lábúakés azt könnyebben kivédekezik. Erre mi történik? Az átlövő (és alacsony) Klujber igen gyengén játszik (főleg az első félidőben), Kuczora pedig betörésekkel próbálkozik (nem kis döbbenetre és mosolyot kiváltva), szinte meg sem próbálkozik az átlövésekkel. Hihetetlen. De az még inkább, hogy a legmagasabb átlövőnk, Albek Anna - ráadásul jó formában van - 55 percen át csak a padon ült. Elképesztő. Aki az alacsony japán védelmet simán és rendre át tudta volna lőni. Klujbert is inkább Simonra (ő sem igazán magas) cserélte le a kapitány. Ha Szemerey az utolsó percekben nem véd ki két óriási ziccert - buktunk voln. Nálam a kapitány bukott is taktikából a döntetlen ellenére.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!