Kiosztotta a kritikusokat a magyar válogatott szövetségi kapitánya – ezt üzente a bravúros eredmény után

A közönségnek és a médiának is meg kell értenie, hogy ez egy játék, amelyben nem bűn hibázni. Hiába értük el a nyolcba jutást, a közvélemény biztos azzal fog foglalkozni, hogyan játszottunk. Pedig nem ezzel kéne törődni, hanem örülni kellene annak, hogy olyan lányaink vannak, akik a hatvan percet végigküzdötték. Ha ki is kapnak, akkor is emelt fővel jöhetnek le a pályáról, mert mindent megtettek. Ha nem értjük meg, hogy a kézilabda is játék, és semminek nem örülünk, azzal az új generációnak is rossz példát mutatunk. Büntessük meg a csapatot, mert nem játszott jól?”

A magyar válogatott ott van a legjobb nyolcban

Nemzeti együttesünk legközelebb vasárnap 20.30-kor játszik a középdöntős csoportot hibátlan mérleggel vezető Dániával. E két csapat között dől el a csoportelsőség – a mieinknek ehhez győzniük kell. A csoportmásodik a negyeddöntőben vélhetően a vb-címvédő franciákat kapja, míg az első a hollandokat, de ebben a középdöntős csoportban még két forduló hátravan.