Kiosztotta a kritikusokat a magyar válogatott szövetségi kapitánya – ezt üzente a bravúros eredmény után

Elképesztő: a magyar válogatott a sírból jött vissza, de 12 év után ismét negyeddöntős a vb-n
Megcsinálták a magyar lányok!
Golovin Vlagyimir értékelt a Japánok elleni döntetlen után. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a lányok minden tőlük telhetőt megtettek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott pénteken 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között. A mérkőzés után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány üzent a szurkolóknak.
„A csapat megmutatta, hogy mennyire erős mentálisan, hogy mennyire akarta a sikert. Nem kézilabdáztunk tökéletesen, de ez nem jelenti azt, hogy nem tettünk meg mindent” – mondta a Duna Worldön.
„Nagyon örülök a negyeddöntőnek, de a játékunkban voltak elemek, amelyek nem működtek, ezeken mindenképpen javítani kell a következő meccsre.
Azt mondják, mindig van egy rossz meccs, remélem, ezen a tornán ez volt az”
– fogalmazott, a Magyar Távirati Irodának pedig hozzátette: a szívük a helyén volt, és ennek köszönhetik, hogy visszajöttek a meccsbe.
Ötgólról jöttek vissza a lányok.
Az 55 éves szakember a Nemzeti Sportnak így nyilatkozott:
„Nagyon furcsa lelkiállapotban vannak a játékosok, de így működünk. Senki nem ígérte, hogy jól fogunk játszani, hanem próbálunk eredményesek lenni.
A közönségnek és a médiának is meg kell értenie, hogy ez egy játék, amelyben nem bűn hibázni. Hiába értük el a nyolcba jutást, a közvélemény biztos azzal fog foglalkozni, hogyan játszottunk. Pedig nem ezzel kéne törődni, hanem örülni kellene annak, hogy olyan lányaink vannak, akik a hatvan percet végigküzdötték. Ha ki is kapnak, akkor is emelt fővel jöhetnek le a pályáról, mert mindent megtettek. Ha nem értjük meg, hogy a kézilabda is játék, és semminek nem örülünk, azzal az új generációnak is rossz példát mutatunk. Büntessük meg a csapatot, mert nem játszott jól?”
Nemzeti együttesünk legközelebb vasárnap 20.30-kor játszik a középdöntős csoportot hibátlan mérleggel vezető Dániával. E két csapat között dől el a csoportelsőség – a mieinknek ehhez győzniük kell. A csoportmásodik a negyeddöntőben vélhetően a vb-címvédő franciákat kapja, míg az első a hollandokat, de ebben a középdöntős csoportban még két forduló hátravan.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA