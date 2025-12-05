Ft
12. 05.
péntek
magyar válogatott Magyarország Japán női kézilabda kézilabda-világbajnokság kézilabda

Elképesztő: a magyar válogatott a sírból jött vissza, de 12 év után ismét negyeddöntős a vb-n

2025. december 05. 19:29

Megcsinálták a magyar lányok! A magyar válogatott negyeddöntős.

2025. december 05. 19:29
null

A magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyar válogatott ott van a legjobb nyolc között
A magyar válogatott ott van a legjobb nyolc között (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott.

A magyar válogatottnak a döntetlen is elég volt

Japánnal eddig 19 mérkőzésen találkozott a magyar válogatott és valamennyit megnyerte. Legutóbb tavaly áprilisban a debreceni olimpiai selejtezőtornán csaptak össze és 37-28-ra kerekedett felül a házigazda, ezzel megszerezte a jogot az ötkarikás szereplésre. A rivális keretének harmada, hat játékos szerepel Európában, stílusuk pedig eltér a kontinens elitjében megszokottól.

Golovin Vlagyimir keretéből ezúttal a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, míg Albek Anna az ötvenedik mérkőzésére készült válogatott színekben.

Az első percek a védelmekről szóltak, az első – japán – találat az ötödik perc végén született meg. Hét perc telt el, amikor Vámos Petra felavatta a japán kapust, az első tíz percben az ő villanásai jelentettek valódi veszélyt. A japánok betörésekből eredményesek tudtak lenni (1–4), miközben a magyar akciókból hiányoztak az átlövések, a szélekre letett labdák pedig rendre pontatlannak bizonyultak. Jött is a „harcoljatok!” buzdítás a nézőtérről, ahol a dobbal érkező, a szurkolótársaknak édességet osztogató Mikulás is a magyar tábort erősítette.

Amikor az előzetes terveknek megfelelően sikerült a szélekre kiszorítani a japánok támadását, Janurik Kinga jó hatékonysággal védett, támadásban azonban változatlanul sok volt a hiba, mindkét oldalon sorra csattantak a kapufán a lövések, elsősorban a játék taktikai jellege dominált. Az Eb-bronzérmes először 6–5-nél a 24. percben, Albek találatát követően vezetett, aki ráadásul két kiállítást is kiharcolt. Emberelőnyben a magyar női válogatottnál ritkán látható kétbeállós játékot is bevetette Golovin, együttese pedig egy bő 13 perces japán gólcsendet kihasználva 8–5-ös előnyre tett szert, a szünetig ezt egy találatra faragták a távol-keletiek.

A fordulás után gyors egymásutánban szélről, hétméteresből és beállóból is hibázott támadásban a magyar válogatott, a japánok pedig visszavették a vezetést (10–12). Ebben a periódusban is Vámos jó egyéni megoldásai értek gólt, a kapuba pedig érkezett Szemerey Zsófi, a rivális azonban tovább növelte a különbséget (11–14), Golovin Vlagyimir időt is kért.

A játék képe azonban nem változott, a japán hálóőr betalált az üres kapuba. Időkérés után létszámfölényes támadójátékra váltott a magyar csapat, az eredményjelző a japánok 20–14-es vezetését mutatta, ekkortájt az ellenfél is átállt kapuslehozatalra és létszámfölényes akciókra. Az utolsó tíz percre fordulva három gól volt a hátrány, a záró öthöz érve kettő: Szemerey ekkor egymás után hétméterest és az azt követő kipattanót is kivédte, az 57. percben, 23–23-nál emberhátrányban egyenlített a nemezti csapat. Kiélezett hajrában végül meglett a negyeddöntőt érő egy pont.

Janurik Kinga öt, Szemerey Zsófi négy lövést védett. A túloldalon Ajzava Nacuki és Josidome Juki hat-hat gólt lőtt, Kametani Sakura 11 védéssel zárt.

A magyar válogatott először nem nyert Japán ellen.

Női kézilabda-világbajnokság
Középdöntő, 2. forduló
I. csoport (Rotterdam)
Magyarország–Japán 26–26 (8–7)
Korábban
Románia–Szenegál 37–17 (21–7)
Később
20.30: Svájc–Dánia (Tv: M4 Sport)
IV. csoport (Dortmund)
Brazília–Angola 32–26 (18–15)
Svédország–Dél-Korea 32–27 (20–11)
Később
20.30: Csehország–Norvégia

  • Magyarország jelenleg 7 ponttal az első,
  • Dánia 6-tal a második, de még Svájccal játszik.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

