Elképesztő: a magyar válogatott a sírból jött vissza, de 12 év után ismét negyeddöntős a vb-n

Japánnal eddig 19 mérkőzésen találkozott a magyar válogatott és valamennyit megnyerte. Legutóbb tavaly áprilisban a debreceni olimpiai selejtezőtornán csaptak össze és 37-28-ra kerekedett felül a házigazda, ezzel megszerezte a jogot az ötkarikás szereplésre. A rivális keretének harmada, hat játékos szerepel Európában, stílusuk pedig eltér a kontinens elitjében megszokottól.

Golovin Vlagyimir keretéből ezúttal a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, míg Albek Anna az ötvenedik mérkőzésére készült válogatott színekben.

Az első percek a védelmekről szóltak, az első – japán – találat az ötödik perc végén született meg. Hét perc telt el, amikor Vámos Petra felavatta a japán kapust, az első tíz percben az ő villanásai jelentettek valódi veszélyt. A japánok betörésekből eredményesek tudtak lenni (1–4), miközben a magyar akciókból hiányoztak az átlövések, a szélekre letett labdák pedig rendre pontatlannak bizonyultak. Jött is a „harcoljatok!” buzdítás a nézőtérről, ahol a dobbal érkező, a szurkolótársaknak édességet osztogató Mikulás is a magyar tábort erősítette.

Amikor az előzetes terveknek megfelelően sikerült a szélekre kiszorítani a japánok támadását, Janurik Kinga jó hatékonysággal védett, támadásban azonban változatlanul sok volt a hiba, mindkét oldalon sorra csattantak a kapufán a lövések, elsősorban a játék taktikai jellege dominált. Az Eb-bronzérmes először 6–5-nél a 24. percben, Albek találatát követően vezetett, aki ráadásul két kiállítást is kiharcolt. Emberelőnyben a magyar női válogatottnál ritkán látható kétbeállós játékot is bevetette Golovin, együttese pedig egy bő 13 perces japán gólcsendet kihasználva 8–5-ös előnyre tett szert, a szünetig ezt egy találatra faragták a távol-keletiek.

A fordulás után gyors egymásutánban szélről, hétméteresből és beállóból is hibázott támadásban a magyar válogatott, a japánok pedig visszavették a vezetést (10–12). Ebben a periódusban is Vámos jó egyéni megoldásai értek gólt, a kapuba pedig érkezett Szemerey Zsófi, a rivális azonban tovább növelte a különbséget (11–14), Golovin Vlagyimir időt is kért.