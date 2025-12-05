„Mérges vagyunk magunkra” – Vámos Petra elmondta, mi történt Japán ellen (VIDEÓ)

„Nagyon nem azon a hőfokon játszottunk, amit elvártunk volna magunktól. Annyira belassultunk vagy elaltattak minket ezzel a hét a hatos játékkal, hogy a végén mindig góllal fejezték be a támadásaikat. Hogyha valami pozitívumot kellene kiemelni, akkor azt tudnám, hogy a csapatnak megint volt tartása, volt ereje, és ikszre mentettük a meccset, de azt gondolom, hogy ez nagyon messze volt attól, mint ahogyan játszani szeretnénk.”



Szemerey Zsófi a végén egymás után két nagy védést is bemutatott, de saját maga méltatása helyett a csapatot dicsérte.



„Megint sikerült visszakapaszkodnunk” – jelentette ki. Hozzátette, szerinte a dánok ellen is nyerhetnek, ha azzal az elánnal játszanak, mint a románok ellen tették.