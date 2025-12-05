„Mérges vagyunk magunkra” – Vámos Petra elmondta, mi történt Japán ellen (VIDEÓ)

Elképesztő: a magyar válogatott a sírból jött vissza, de 12 év után ismét negyeddöntős a vb-n
Megcsinálták a magyar lányok!
Hatgólról jöttek vissza a lányok. Vámos Petra és Szemerey Zsófi is őszintén értékelt a lefújás után.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német rendezésű női kézilabda-világbajnok középdöntőjében, és ezzel az utolsó forduló előtt bebiztosította helyét a legjobb nyolc között. A mérkőzés után Vámos Petra értékelt az M4 Sport kamerája előtt.
„Nagyon nehéz bármit mondanom – kezdte. – Belül mindenki örül ennek az iksznek, de ez egy borzasztóan feszült meccs volt.
Picit mérges vagyok magunkra, mert könnyebb meccsre készültünk, és belealudtunk a mérkőzésbe.”
„Nagyon nem azon a hőfokon játszottunk, amit elvártunk volna magunktól. Annyira belassultunk vagy elaltattak minket ezzel a hét a hatos játékkal, hogy a végén mindig góllal fejezték be a támadásaikat. Hogyha valami pozitívumot kellene kiemelni, akkor azt tudnám, hogy a csapatnak megint volt tartása, volt ereje, és ikszre mentettük a meccset, de azt gondolom, hogy ez nagyon messze volt attól, mint ahogyan játszani szeretnénk.”
Szemerey Zsófi a végén egymás után két nagy védést is bemutatott, de saját maga méltatása helyett a csapatot dicsérte.
„Megint sikerült visszakapaszkodnunk” – jelentette ki. Hozzátette, szerinte a dánok ellen is nyerhetnek, ha azzal az elánnal játszanak, mint a románok ellen tették.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyarok vasárnap 20.30-tól Dánia ellen zárják a középdöntőt. Győzelmük esetén vélhetően nem a vb-címvédő Franciaországgal, hanem Hollandiával találkoznak a negyeddöntőben.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA, archív