„Fiatal vagyok, szeretem, hogy csapágyasra vagyok hajtva” – a Fradi és a válogatott ásza az új szerepéről mesélt a Mandinernek

Ennek ismeretében, milyen nyári felkészülést tudhat maga mögött? Van összehasonlítási alapja, már a hetedik alapozásán vett részt a Fradiban.

Teljesen más volt az idei felkészülésünk, mint a korábbi években. Először is, meglehetősen hosszú volt a pihenőnk, a lányokkal közösen csak július 21-én kezdtük el a munkát. Azt is hozzá kell azonban tennem, hogy hiába volt az eddigi leghosszabb nyarunk, egyénileg sokat dolgoztunk. Otthon kemény programot kellett elvégeznünk, hogy megfelelő alapokkal érkezzünk vissza a szabadságról, így nem a nulláról kellett kezdenünk.

Úgy érzem, mindenkinek nagyon jót tett a nyár, utána még harapósabban edzettünk.

A felkészülés eleje nagyon kemény volt, augusztusban pedig elsősorban a taktika dominált.

Nyáron érkezett a csapathoz az új vezetőedző, Jesper Jensen. Milyen embert ismert meg a korábbi dán szövetségi kapitány személyében?

Az első perctől kezdve teljesen nyitottan viszonyult hozzánk, és mostanra nagyjából képbe is került a magyar szokásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy nekünk is jót tesz majd, hogy északi stílusú edzőnk van. Még meg kell szoknom, hogy nekem is más szerepet szán a védekezésben, de látom, hogy működni fog. Van ész a játékunkban. Sokat segít a vonal mellől, sokat kommunikál, nyílt, őszinte ember.

Az első kupa már meg is van, mennyire volt hasznos a debreceni felkészülési torna?

A Debrecennel és a román Valceával is remek meccset játszottunk, igaz, nem az eredmény a lényeg, de mégis csak jobb, hogy nyertünk egy kupát. Az is pozitív, hogy Roglán a Krim ellen is nyertünk, de a hangsúly ott is azon volt, hogy az új stáb próbálgassa a felállásokat. Sok szempontból hasznosak voltak ezek a meccsek, de a BL-ben ez még érezhetően kevés lesz. Tudjuk, mik a céljaink, szeretnénk felfelé lépegetni, így fokozatosan építkezünk.