Fradi Klujber Katrin kézilabda

„Fiatal vagyok, szeretem, hogy csapágyasra vagyok hajtva” – a Fradi és a válogatott ásza az új szerepéről mesélt a Mandinernek

2025. augusztus 29. 12:21

Alaposan kipihente magát Klujber Katrin, akinek új szerepet szán a dán Jesper Jensen a csúcsra törő ferencvárosi női kézilabdacsapatban.

2025. augusztus 29. 12:21
null
Szabó Péter

Ki tudta pihenni magát a fárasztó szezon után?

Ez mindig attól függ, mennyit nyaggatnak a húgaim. A viccet félretéve, szerencsére el tudtunk utazni családosan, Horvátországban és Olaszországban is jártunk, úgyhogy a pihenőnapokból és a játékos programokból is jutott. Tulajdonképpen ez jelenti számomra a feltöltődést. Igaz, a testvéreim sokszor jobban elfárasztanak, mint egy kiélezett rangadó, de kell a jó erőnlét a szezonra, úgyhogy délelőttönként mindennap volt kondi vagy futás, megcsináltam az edzésprogramot, aztán jöhetett a pihenés.

Ennek ismeretében, milyen nyári felkészülést tudhat maga mögött? Van összehasonlítási alapja, már a hetedik alapozásán vett részt a Fradiban.

Teljesen más volt az idei felkészülésünk, mint a korábbi években. Először is, meglehetősen hosszú volt a pihenőnk, a lányokkal közösen csak július 21-én kezdtük el a munkát. Azt is hozzá kell azonban tennem, hogy hiába volt az eddigi leghosszabb nyarunk, egyénileg sokat dolgoztunk. Otthon kemény programot kellett elvégeznünk, hogy megfelelő alapokkal érkezzünk vissza a szabadságról, így nem a nulláról kellett kezdenünk.

Úgy érzem, mindenkinek nagyon jót tett a nyár, utána még harapósabban edzettünk.

A felkészülés eleje nagyon kemény volt, augusztusban pedig elsősorban a taktika dominált.

Nyáron érkezett a csapathoz az új vezetőedző, Jesper Jensen. Milyen embert ismert meg a korábbi dán szövetségi kapitány személyében?

Az első perctől kezdve teljesen nyitottan viszonyult hozzánk, és mostanra nagyjából képbe is került a magyar szokásokkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy nekünk is jót tesz majd, hogy északi stílusú edzőnk van. Még meg kell szoknom, hogy nekem is más szerepet szán a védekezésben, de látom, hogy működni fog. Van ész a játékunkban. Sokat segít a vonal mellől, sokat kommunikál, nyílt, őszinte ember.

Az első kupa már meg is van, mennyire volt hasznos a debreceni felkészülési torna?

A Debrecennel és a román Valceával is remek meccset játszottunk, igaz, nem az eredmény a lényeg, de mégis csak jobb, hogy nyertünk egy kupát. Az is pozitív, hogy Roglán a Krim ellen is nyertünk, de a hangsúly ott is azon volt, hogy az új stáb próbálgassa a felállásokat. Sok szempontból hasznosak voltak ezek a meccsek, de a BL-ben ez még érezhetően kevés lesz. Tudjuk, mik a céljaink, szeretnénk felfelé lépegetni, így fokozatosan építkezünk.

Pikáns meccsekkel indul a szezon: a bajnokságban a korábbi Fradi-játékosokkal felálló Esztergom, a Bajnokok Ligájában pedig a dán Odense lesz az ellenfél, amely az áprilisi negyeddöntőben kiejtette a Fradit.

Izgalmas lesz. Tudjuk, hogy kezdtek tavaly az esztergomiak, a bajnokság elején bravúrgyőzelmet szereztek Debrecenben, remélem nem járunk így, ez is azt bizonyítja, hogy nagyon figyelnünk kell.

Az első meccs mindig nehezebb, hiszen vannak újoncok, most nálunk az edzők is újak, ráadásul ez egy rendkívül érzelmes mérkőzés is lesz.

Örülünk, hogy találkozhatunk a régi csapattársakkal, bízom benne, hogy jó meccset vívunk, jól ismerjük egymást, nem ellenfeleket, barátokat látunk majd viszont. A rutin azért a Fradi oldalán áll, ezzel élnünk kell a fiatalok ellen.

Az NB I-es sorsoláson fordult a kocka, a bajnoki döntő első felvonására ezúttal Győrben kerül sor.

Ennek lehet előnye, de hátránya is, nagy jelentőséget azonban nem tulajdonítok neki. Új helyzet lesz, erős a keretünk, jó a stábunk és fűt bennünket a bizonyítási vágy az ETO ellen. Az Odense ellen a BL-ben hasonló a szituáció, szeretnénk visszaadni, amit az elmúlt szezonban kaptunk. Ha jól indulunk, az egész szezonban teli leszünk önbizalommal.

Keveseknek van több játékperce Önnél, fizikailag hogy bírja?

A felkészülésünk tényleg szuper volt, fizikálisan fel tudtam építeni magam. Minden nap ezért dolgozom.

Fiatal vagyok, szeretem, hogy csapágyasra vagyok hajtva, de most két olyan erős sorunk van, hogy a folytatásban várhatóan már nem így lesz.

Ellenféltől függ, hogyan osztjuk fel a meccseket Mette Tranborggal, de jól kiegészítjük majd egymást. Igyekszünk majd felezni a játékidőt, a rangadókon meg a taktika is befolyásolhatja, illetve, hogy kinek megy jobban a játék. Alapvetően persze nagyon szívesen játszom, a Fradiban és a válogatottban is.

A női kézilabda-bajnokság idei szezonja a dobogósok csatájával rajtol: augusztus 29-én, pénteken 18 órakor FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom találkozót rendeznek a Népligetben!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

