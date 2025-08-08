„Ha újrakezdhetném, több lehetőséget adnék a magyar játékosoknak” – őszintén vallott a Fradi előző edzője

Három trófeával távozott a Ferencváros női kézilabdacsapatától Allan Heine, aki két szezont töltött a népligeti együttes kispadján. A szakember a családjával tölti a nyarat, de a Nemzeti Sport „rávette” egy interjúra.

„Egyértelműen a Ferencváros jelentette a legnagyobb kihívást az edzői pályám során. Abban a tudatban érkeztem meg az FTC-hez, hogy két évig Martin másodedzője leszek. Aztán gyorsan megváltoztak a dolgok, és ott álltam a vihar közepén” – mesélte a tréner, majd hozzátette:

„Edzőként az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy energiát adjak a játékosaimnak, és lássák, ha kinéznek a kispadra, hogy bízom bennük. Ha csak nyugodtan járkálnék fel-alá az oldalvonal mellett, hogyan várhatnám el a csapatomtól, hogy magas intenzitással játsszon a pályán?

Néha persze a játékosaimtól is megkaptam, hogy lenyugodhatnék kicsit, de hiszek benne, hogy képes az energia energiát teremteni.

Ugyanez a helyzet a szurkolókkal, akik rám is pozitív hatással voltak” – emlékezett a szakember.