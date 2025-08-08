„Ha újrakezdhetném, több lehetőséget adnék a magyar játékosoknak” – őszintén vallott a Fradi előző edzője

Szomorú lett a vége: többen is elsírták magukat a kamerák előtt (VIDEÓ)
Edzői pályafutásának legnagyobb kihívását zárta le Allan Heine, aki ősztől ismét egy dán sportiskolában tanít.
Három trófeával távozott a Ferencváros női kézilabdacsapatától Allan Heine, aki két szezont töltött a népligeti együttes kispadján. A szakember a családjával tölti a nyarat, de a Nemzeti Sport „rávette” egy interjúra.
„Egyértelműen a Ferencváros jelentette a legnagyobb kihívást az edzői pályám során. Abban a tudatban érkeztem meg az FTC-hez, hogy két évig Martin másodedzője leszek. Aztán gyorsan megváltoztak a dolgok, és ott álltam a vihar közepén” – mesélte a tréner, majd hozzátette:
„Edzőként az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy energiát adjak a játékosaimnak, és lássák, ha kinéznek a kispadra, hogy bízom bennük. Ha csak nyugodtan járkálnék fel-alá az oldalvonal mellett, hogyan várhatnám el a csapatomtól, hogy magas intenzitással játsszon a pályán?
Néha persze a játékosaimtól is megkaptam, hogy lenyugodhatnék kicsit, de hiszek benne, hogy képes az energia energiát teremteni.
Ugyanez a helyzet a szurkolókkal, akik rám is pozitív hatással voltak” – emlékezett a szakember.
A beszélgetés során szóba került a játékosok óriási terhelése és a kézilabdázók rotálása is, amellyel igyekeztek elkerülni a sérüléseket.
„Az emberek nincsenek vele tisztában, valójában mekkora terhelésnek vannak kitéve napjainkban a játékosok. Ha Simon Petrát és Klujber Katrint nézzük, rengeteg perc volt a lábukban a megelőző idényben. Sok példát lehet rá hozni, hogy ismert kézilabdázók eljutottak arra a pontra, amikor egyszerűen nem lehetett tovább terhelni őket, különben fennáll egy súlyos sérülés esélye. Ezt mindenképpen szerettem volna elkerülni, ezért aztán nem akartam senkit sem túl sokat játszatni az idény elején.
Ezzel együtt ha újrakezdeném az évadot, sok mindent máshogy csinálnék.
Simon fizikailag roppant erős, biztosan több lehetőséget érdemelt volna az idény első felében. Ketivel is az a helyzet, annál jobb, minél többet játszik. Ugyanakkor vigyázni akartam az egészségére, mert az olimpián is nagy terhelést kapott” – fogalmazott Allan Heine.
A bajnoki hajrában nagy vihart kavart, amikor a Fradi-edző és a mindig ezer fokon égő játékosa, Dragana Cvijics heves szópárbajba keveredett a kispadnál. Erről a jelenetről is vallott Heine.
„Sokszor dicsértem a hozzáállását és a győzni akarását, ugyanolyan szenvedélyesen vágyik a sikerre, ahogy én is. Ha nagyon nyerni szeretnél, és nem sikerül, elragadhatnak az érzelmek. A lefújás után nem sokkal azonban megbeszéltük a történteket, és megegyeztük, hogy magunk mögött hagyjuk őket. Kiváló volt a kapcsoltunk, amelyen egy rövid veszekedés sem változtatott” – hangsúlyozta a szakember, aki egyelőre a háta mögött hagyja a profik világát és visszamegy kézilabdát és matematikát oktatni egy dán sportiskolába.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd