Szomorú lett a vége: többen is elsírták magukat a kamerák előtt (VIDEÓ)

Az érzelmek nemcsak a kézilabdacsarnokokban, hanem a futballpályákon is előtérbe kerültek. A Puskás Akadémia egy fordulatos találkozón 4–3-ra legyőzte a DVTK-t, ezzel megszerezte a bajnokság második helyét – ez története legjobb NB I-es szereplése. A meccsen azonban egy szomorú jelenet is történt: egy lövés véletlenül eltalált egy labdaszedő kisfiút, akinek megsérült a keze és sírva fakadt. Az elkövető, Duarte azonnal bocsánatot kért, de nemcsak ő volt figyelmes: Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője is odament megvigasztalni a könnyező kisfiút, akit végül a mentők láttak el.