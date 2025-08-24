Ft
08. 24.
vasárnap
Németország Friedrich Merz kereskedelem Európai Unió WTO Egyesült Államok

Aggódik a kancellár: Friedrich Merz szerint Németországnak új kereskedelmi partner után kell néznie

2025. augusztus 24. 21:18

A német kormányfőt aggasztja az Egyesült Államok viselkedése.

2025. augusztus 24. 21:18
null

Németországnak tovább kell lépnie az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti keretmegállapodáson, és a következő években új kereskedelmi partnereket kell találnia – jelentette ki vasárnap Friedrich Merz kancellár. A berlini kormányzati intézmények nyílt napján felszólaló Merz azt kérdezte: „Mi lesz a világgazdasággal, ha például az amerikaiak többé nem hajlandók betartani a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait?”  

Németországnak olyan partnereket kell keresnie világszerte, amelyek osztják a gondolkodásmódját

– mutatott rá a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke. „Jó gazdasági kapcsolatokra van szükségünk az Egyesült Államokkal, és lehet, hogy most viszonylag könnyen megúsztuk” – fogalmazott a német kancellár, ugyanakkor hozzátette, hogy új kereskedelmi lehetőségek nyílhatnak Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában, amelyek kölcsönösen előnyösek lehetnek. „Következetesen kell végigmennünk ezen az úton” – jelentette ki.

A kancellár kiemelte, hogy az év végéig rendezni kell a német szociális ellátórendszer alapvető kérdéseit. Úgy vélte, hogy a kormánynak vissza kell fognia a kiadásokat a foglalkoztatás, a nyugdíjak és az egészségügy terén. „Szociális ellátórendszerünket alkalmassá kell tennünk arra, hogy képes legyen a jövőbeli kihívások kezelésére” – hangsúlyozta.

(MTI)

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ben Jeremiah
2025. augusztus 24. 22:27
"Németországnak olyan partnereket kell keresnie világszerte, amelyek osztják a gondolkodásmódját" A németek sosem voltak százasok. Ott volt Oroszország -kipicsázták, mert csak. Ott volt USA - kipicsázták, mert csak. Ott lenne Kína - az sem jó, mert diktatúra. (A kínaiak meg már amúgy is lekörözték a németeket.) Szóval 10 ezer kilométeres körzetben mindenkivel összevesztek, talán Argentína, meg Indonézia marad. (Csaxólok, hogy a II. vh. szállításokat, a búzát, olajat stb a németek mind a mai napig nem fizették ki nekünk.) Röhögök rajtuk.
Válasz erre
1
0
DE JÓ
2025. augusztus 24. 22:01
Fuckrajna über alles. Deutschland kaputt.
Válasz erre
1
0
Martell 2
2025. augusztus 24. 22:00
A Blackrock ügynök inkább az ukránoknak adja a német nyugdíjasok pénzét.
Válasz erre
1
0
hegyaljai-2
2025. augusztus 24. 21:45
" olyan partnereket kell keresnie világszerte, amelyek osztják a gondolkodásmódját" Azt az USA-val elvesztett 300 millió fogyasztót nehéz lesz pótolni. Az ajánlat szűkös, mert az országok kicsik, és kevés drága német luxusautót, precíziós szerszámgépet akarnak venni. A potenciális nagyokkal, mint Kína, India a németeknek vannak kifogásaik. Tényleg így nehéz lesz.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!