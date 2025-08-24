Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Miniszterelnökség Vitályos Eszter Gulyás Gergely Kormányinfó

Váratlan időpontban tart Kormányinfót Gulyás Gergely – Nagy bejelentések jöhetnek?

2025. augusztus 24. 19:33

Hétfőn kora délután indul a kormányzati sajtótájékoztató.

2025. augusztus 24. 19:33
null

Nem a megszokott időpontban, hanem 2025. augusztus 25-én, hétfőn 15:30-tól tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – jelentette be Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.  

A szokásos délelőtti időpont helyett most kora délután kerül sor a sajtótájékoztatóra, ami felveti a kérdést: vajon milyen jelentős bejelentésekre készül a kormány? 

A Kormányinfót élőben követhetik az érdeklődők a kormány hivatalos Facebook-oldalán, valamint a Mandiner is percről percre közvetíti majd Gulyás Gergely és Vitályos Eszter sajtótájékoztatóját.

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 24. 20:28
Szeretném, ha bejelentenék, hogy Figyir Singyir excellenciés urat a honfitársaival együtt szeretettel elbúcsúztatjuk a záhonyi hídon kifelé, visszahívjuk a nagykövetünket, és lezárjuk a határt.. És befejezzük ezekkel a férgekkel, lesz ami lesz.
Válasz erre
1
0
states-2
2025. augusztus 24. 20:19
A pszichopatának egész biztos nem jelent semmi jót.
Válasz erre
1
0
Szerintem
•••
2025. augusztus 24. 20:05 Szerkesztve
A tiszafostos mikor tart olyan sajtótájékoztatót, amikor eltérő politikai nézetűek is, bármit kérdezhetnek tőle? És persze nem a verőlegényeivel körülvéve.
Válasz erre
4
0
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 24. 20:01
A Patás gyáván lemond. :)))))))))))))
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!