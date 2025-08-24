Váratlan időpontban tart Kormányinfót Gulyás Gergely – Nagy bejelentések jöhetnek?

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában rámutatott: „Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte”
A miniszterelnök szerint együttműködés kell a blokkosodás helyett, illetve újra kell indítani a világgazdaságot.
Hétfőn kora délután indul a kormányzati sajtótájékoztató.
Nem a megszokott időpontban, hanem 2025. augusztus 25-én, hétfőn 15:30-tól tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – jelentette be Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.
A szokásos délelőtti időpont helyett most kora délután kerül sor a sajtótájékoztatóra, ami felveti a kérdést: vajon milyen jelentős bejelentésekre készül a kormány?
A Kormányinfót élőben követhetik az érdeklődők a kormány hivatalos Facebook-oldalán, valamint a Mandiner is percről percre közvetíti majd Gulyás Gergely és Vitályos Eszter sajtótájékoztatóját.
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán
