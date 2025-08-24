A jövő elérkezett: Elon Musk rászabadítja a világra a mesterséges intelligenciát

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, valamint az xAI alapítója a napokban jelentette be legújabb, merész vállalkozását, amely a szoftverfejlesztés jövőjét hivatott átalakítani.

Egy augusztus 22-i X-bejegyzésében Musk felfedte, hogy az xAI egy kizárólag mesterséges intelligenciára (MI) épülő szoftvercéget hoz létre, amelynek neve Macrohard – egy szellemes szójáték a Microsoft nevével. Musk bejegyzésében kiemelte, hogy a szoftvercégek, mint például a Microsoft, nem gyártanak fizikai hardvert, így működésük elméletileg teljes egészében szimulálható mesterséges intelligenciával.

Bár ez az ötlet nem új keletű, Musk most először alkalmazza egy teljes vállalat létrehozására.

A koncepció szerint az MI-modellek vennék át a szoftverfejlesztés minden aspektusát – a kódolástól és teszteléstől kezdve a stratégiai döntéshozatalig –, emberi beavatkozás nélkül. Ez a megközelítés a szoftveripar radikális paradigmaváltását vetíti előre, amelyben a hagyományos vállalati struktúrákat önműködő, MI-alapú rendszerek válthatják fel.

Az xAI már bizonyította, hogy élen jár a gyors innováció terén. Musk egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy a Grok, az xAI mesterséges intelligenciája, jelentősen gyorsabban fejlődik, mint versenytársai. Egy 2025. júliusi xAI-jelentés szerint a Grok érvelési sebessége 40 százalékkal javult az előző verzióhoz képest, ami alátámasztja Musk azon állítását, hogy az xAI komoly előnyre tehet szert a piacon. Ez a technológiai fölény kulcsfontosságú lehet a Macrohard sikeréhez, amely egy olyan vállalati modellt testesít meg, ahol az MI nem csupán eszköz, hanem a teljes szervezet alapja.

Az xAI már bejegyeztette a Macrohard Ventures LLC-t Delaware államban. Számos kérdés azonban még megválaszolatlan: Hogyan biztosítja az xAI, hogy az MI-vezérelt cég etikusan és biztonságosan működjön? Lesznek-e emberi alkalmazottak a projektben, vagy teljesen autonóm rendszerről van szó? Továbbá, hogyan reagálnak majd a versenytársak, például az OpenAI vagy a Microsoft, erre az új kihívásra?

Elon Musk azt is bejelentette, hogy bárki, aki érdeklődik a projekt iránt, csatlakozhat a vállalkozáshoz, ezzel is ösztönözve a szaktudás bevonását.

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real!



In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025

Nyitókép forrása: Etienne LAURENT / AFP