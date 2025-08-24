Ft
08. 24.
vasárnap
Grok Macrohard Elon Musk Microsoft SpaceX mesterséges intelligencia

A jövő elérkezett: Elon Musk rászabadítja a világra a mesterséges intelligenciát

2025. augusztus 24. 22:43

Kezdhetnek félni a programozók.

2025. augusztus 24. 22:43
null

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, valamint az xAI alapítója a napokban jelentette be legújabb, merész vállalkozását, amely a szoftverfejlesztés jövőjét hivatott átalakítani.

Egy augusztus 22-i X-bejegyzésében Musk felfedte, hogy az xAI egy kizárólag mesterséges intelligenciára (MI) épülő szoftvercéget hoz létre, amelynek neve Macrohard – egy szellemes szójáték a Microsoft nevével. Musk bejegyzésében kiemelte, hogy a szoftvercégek, mint például a Microsoft, nem gyártanak fizikai hardvert, így működésük elméletileg teljes egészében szimulálható mesterséges intelligenciával.

Bár ez az ötlet nem új keletű, Musk most először alkalmazza egy teljes vállalat létrehozására.

A koncepció szerint az MI-modellek vennék át a szoftverfejlesztés minden aspektusát – a kódolástól és teszteléstől kezdve a stratégiai döntéshozatalig –, emberi beavatkozás nélkül. Ez a megközelítés a szoftveripar radikális paradigmaváltását vetíti előre, amelyben a hagyományos vállalati struktúrákat önműködő, MI-alapú rendszerek válthatják fel.

Az xAI már bizonyította, hogy élen jár a gyors innováció terén. Musk egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy a Grok, az xAI mesterséges intelligenciája, jelentősen gyorsabban fejlődik, mint versenytársai. Egy 2025. júliusi xAI-jelentés szerint a Grok érvelési sebessége 40 százalékkal javult az előző verzióhoz képest, ami alátámasztja Musk azon állítását, hogy az xAI komoly előnyre tehet szert a piacon. Ez a technológiai fölény kulcsfontosságú lehet a Macrohard sikeréhez, amely egy olyan vállalati modellt testesít meg, ahol az MI nem csupán eszköz, hanem a teljes szervezet alapja.

Az xAI már bejegyeztette a Macrohard Ventures LLC-t Delaware államban. Számos kérdés azonban még megválaszolatlan: Hogyan biztosítja az xAI, hogy az MI-vezérelt cég etikusan és biztonságosan működjön? Lesznek-e emberi alkalmazottak a projektben, vagy teljesen autonóm rendszerről van szó? Továbbá, hogyan reagálnak majd a versenytársak, például az OpenAI vagy a Microsoft, erre az új kihívásra?

Elon  Musk azt is bejelentette, hogy bárki, aki érdeklődik a projekt iránt, csatlakozhat a vállalkozáshoz, ezzel is ösztönözve a szaktudás bevonását.

Nyitókép forrása: Etienne LAURENT / AFP

Dixtroy
2025. augusztus 24. 22:54
"Kezdhetnek félni a programozók." Haha, kibaszott égők vagytok. Ehgy éve megy a filózás, - mert hát a cég első akar lenni - hogy mi a faszra tudnánk használni? Amire jó lenne, arra megbízhatatlan, amit tud, arra meg túl drága. Inkább az "ai" fejlesztők kezdhetnek félni, hogy megkérdezik, mennyibe került ez Safranek?
londonbaby
2025. augusztus 24. 22:47
anyádra szabadíts bár mit is.. intelligencia ott kezdődik te paraszt , hogy : . .. hogy megkérdezel hogy engedem e.. nem önjelölten majd te döntesz milyen frászt hozol az emberekre !!!!
