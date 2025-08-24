A jövő elérkezett: Elon Musk rászabadítja a világra a mesterséges intelligenciát

Túl nagy fába vágta fejszéjét az egyik Soros-szervezet: Elon Musk hozhatja el az összeomlást
Nem volt jó ötlet ujjat húzni Elon Muskkal.
Kezdhetnek félni a programozók.
Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, valamint az xAI alapítója a napokban jelentette be legújabb, merész vállalkozását, amely a szoftverfejlesztés jövőjét hivatott átalakítani.
Egy augusztus 22-i X-bejegyzésében Musk felfedte, hogy az xAI egy kizárólag mesterséges intelligenciára (MI) épülő szoftvercéget hoz létre, amelynek neve Macrohard – egy szellemes szójáték a Microsoft nevével. Musk bejegyzésében kiemelte, hogy a szoftvercégek, mint például a Microsoft, nem gyártanak fizikai hardvert, így működésük elméletileg teljes egészében szimulálható mesterséges intelligenciával.
Bár ez az ötlet nem új keletű, Musk most először alkalmazza egy teljes vállalat létrehozására.
A koncepció szerint az MI-modellek vennék át a szoftverfejlesztés minden aspektusát – a kódolástól és teszteléstől kezdve a stratégiai döntéshozatalig –, emberi beavatkozás nélkül. Ez a megközelítés a szoftveripar radikális paradigmaváltását vetíti előre, amelyben a hagyományos vállalati struktúrákat önműködő, MI-alapú rendszerek válthatják fel.
Az xAI már bizonyította, hogy élen jár a gyors innováció terén. Musk egy korábbi bejegyzésében kiemelte, hogy a Grok, az xAI mesterséges intelligenciája, jelentősen gyorsabban fejlődik, mint versenytársai. Egy 2025. júliusi xAI-jelentés szerint a Grok érvelési sebessége 40 százalékkal javult az előző verzióhoz képest, ami alátámasztja Musk azon állítását, hogy az xAI komoly előnyre tehet szert a piacon. Ez a technológiai fölény kulcsfontosságú lehet a Macrohard sikeréhez, amely egy olyan vállalati modellt testesít meg, ahol az MI nem csupán eszköz, hanem a teljes szervezet alapja.
Az xAI már bejegyeztette a Macrohard Ventures LLC-t Delaware államban. Számos kérdés azonban még megválaszolatlan: Hogyan biztosítja az xAI, hogy az MI-vezérelt cég etikusan és biztonságosan működjön? Lesznek-e emberi alkalmazottak a projektben, vagy teljesen autonóm rendszerről van szó? Továbbá, hogyan reagálnak majd a versenytársak, például az OpenAI vagy a Microsoft, erre az új kihívásra?
Elon Musk azt is bejelentette, hogy bárki, aki érdeklődik a projekt iránt, csatlakozhat a vállalkozáshoz, ezzel is ösztönözve a szaktudás bevonását.
Nyitókép forrása: Etienne LAURENT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Nem volt jó ötlet ujjat húzni Elon Muskkal.
***