arany jános nyelv mesterséges intelligencia

Ijesztő: kétnaponta eltűnik egy nyelv a Földről

2025. december 16. 05:42

A megmaradó nyelvek jövőjét közben kíméletlen erők formálják, köztük a mesterséges intelligencia. Jobb, ha résen vagyunk – figyelmeztet a brit nyelvész.

2025. december 16. 05:42
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely

Philip Seargeant brit nyelvész olyan témák kutatásának szenteli az életét, mint a politikai nyelvhasználat változásai, a digitális kommunikáció hatása a nyelvhasználatra és a technológia hatása a gondolkodásunkra. A The Future of Language (a nyelv jövője) című könyve egyszerre nyelvészeti, technológiai és társadalomfilozófiai esszé, amely az emberi nyelv sorsát kutatja egy olyan korszakban, amikor a globalizáció, az ökológiai változások és a mesterséges intelligencia egyaránt nyomást gyakorolnak rá. 

Fotó: Brain Bar

Seargeant kiindulópontja minden józanul gondolkodó ember előtt ismert – a nyelv nem statikus rendszer, hanem alaptulajdonsága a változás, organikusan igazodik a mindenkori technológiai és kulturális környezethez. Ebből fakad a téma önmagán túlmutató jelentősége is: a nyelv jövőjéről szóló kérdések – valóban eltűnnek-e a kis nyelvek, uniformizál-e minket a globális média, leváltják-e a gépek az emberi kommunikációt? – nem pusztán nyelvészeti, hanem civilizációs felvetések is. A közösségi média három területen is viharos gyorsasággal alakítja át a nyelvi ökoszisztémát:  lerombolja a „helyes” nyelvhasználathoz kapcsolódó tekintélyt, új, mindenekelőtt képalapú nyelvi regisztereket (gifek, képek, emodzsik) hoz létre, illetve elmossa az emberi és gépi nyelvhasználat közötti határt. Seargeant szerint a jövő nyelveinek grammatikája már nem egyöntetűen emberi, hanem részben algoritmikus lesz. 

Szerzőnk részletesen elemzi a UNESCO által folyamatosan dokumentált nyelvi kihalási hullámot, amely szerint naponta  két nyelv tűnik el a földről. Közben a nyelv alakulását meghatározó globális standardok egyre erősödnek: ilyen az anglicizmus, a rideg vállalati nyelvezet és az internetes platformok közös kommunikációs kódjai. A drámai trend mögött három okot azonosít: gazdaságit (megéri-e adott közösségnek saját nyelvet használnia?), kulturálist (van-e presztízse a sajátos helyi nyelvnek?) és politikait (mennyire erős a lokalista befolyás a közösség sorsának alakításában?). Jelen tendenciák szerint még a legjobb forgatókönyv is egyfajta „rétegzett multilingvizmus”: a globális kommunikáció néhány óriásnyelvre épül majd, a személyes és közösségi identitást adó nyelvek egyre több és érzékenyebb veszteséggel maradnak fenn. 

Összesen 5 komment

aquila
2025. december 16. 09:02
Ez a téma már legalább 30 év óta napirenden van. Ha hiszünk a cikkben leírtaknak, akkor 8-9 éven belül egyetlen élő nyelv sem marad a világon, nem beszélve arról, hogy amióta a probléma felvetődött, már többször meg is szűnt az összes.
valaki-954
2025. december 16. 07:37
Ez nem egy új felismerés, hiszen már az ötvenes években is úgy tanultuk, hogy a politika nyelve a francia, a tudomány nyelve a latin, míg Közép- Európa közös nyelve a német. A többi csak lokális, nemzeti kincs, amire nagyon kell vigyázni. A nyelv ugyan változik, de vannak olyan kiemelkedő értékei is, amiket a divat negligál. Ezt nem lenne szabad holmi nyelvi dinamuzmus okán elfogadni. Pl. az igekötőket hova tovább már nem is használják az ige után, jókora anglomán ficamot adva ezzel a magyar nyelvnek.
Janika50
2025. december 16. 07:08
Túlontúl beszédes az 1 hozzászólás. Ha kutyákról, a libsikről, a Nemzetiekről lenne szó, valószinü akadna néhány. A közömbösség árulkodó. Sokszor nem értik, mit akarok hallani, mikor jönnek a gigabáááájtokmegapikszelek. nanométerekmikrószekundumok és egyéb haladó semmitmondások és bátorkodom megkérni a hangzatos? frázisokat puffortatót, legyenszives mondja Magyarúl! Legritkábban tudja. Tudtommal nem vagyunk britt gyarmat, amerikai protektorátus, egyebek. És ha már itt tartunk, egy vénemberen -jómagamon- kívül hányan tették fel a kérdést, miért lett az angol az Eu hivatalos nyelve? Csak nem a kb 5,5 millió ir miatt? Vagy inkább az unió vezetőit irányitók anyanyelve miatt? Minden percet, minden fillért kidobottnak tekintek, amit az angolnyelv elsajátittására forditottam. (Brittániát jobban ismerem, mint a legtöbb született angol, welsi, ...).
Bitrex®
2025. december 16. 05:56
Döntsétek már el, hogy naponta két nyelv, vagy kétnaponta egy nyelv tűnik-e el!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!