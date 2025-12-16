Ijesztő: kétnaponta eltűnik egy nyelv a Földről

Philip Seargeant brit nyelvész olyan témák kutatásának szenteli az életét, mint a politikai nyelvhasználat változásai, a digitális kommunikáció hatása a nyelvhasználatra és a technológia hatása a gondolkodásunkra. A The Future of Language (a nyelv jövője) című könyve egyszerre nyelvészeti, technológiai és társadalomfilozófiai esszé, amely az emberi nyelv sorsát kutatja egy olyan korszakban, amikor a globalizáció, az ökológiai változások és a mesterséges intelligencia egyaránt nyomást gyakorolnak rá.

Fotó: Brain Bar

Seargeant kiindulópontja minden józanul gondolkodó ember előtt ismert – a nyelv nem statikus rendszer, hanem alaptulajdonsága a változás, organikusan igazodik a mindenkori technológiai és kulturális környezethez. Ebből fakad a téma önmagán túlmutató jelentősége is: a nyelv jövőjéről szóló kérdések – valóban eltűnnek-e a kis nyelvek, uniformizál-e minket a globális média, leváltják-e a gépek az emberi kommunikációt? – nem pusztán nyelvészeti, hanem civilizációs felvetések is. A közösségi média három területen is viharos gyorsasággal alakítja át a nyelvi ökoszisztémát: lerombolja a „helyes” nyelvhasználathoz kapcsolódó tekintélyt, új, mindenekelőtt képalapú nyelvi regisztereket (gifek, képek, emodzsik) hoz létre, illetve elmossa az emberi és gépi nyelvhasználat közötti határt. Seargeant szerint a jövő nyelveinek grammatikája már nem egyöntetűen emberi, hanem részben algoritmikus lesz.