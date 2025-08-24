„Ma volt Ukrajna 34. születésnapja – ebből 11-et háborúban töltött. A lakosság az 1991-es 52 millióhoz képest jó ha 28 millió az ukrán állam ellenőrizte területen. Az ukrán nép nem ezt érdemelte. Azok a »nagyívű« gondolkodók, akik miatt ide jutottak, nem szenvednek, ők igen. A végső felelősség egy moszkvai köré, de nyakig benne van az idevezető útban az az amerikai csapat is, amely elérte azt a 2008-as meghívás féleséget a NATO-ba, és amely máig (hamisan) hitegeti Ukrajnát. És még sokan mások, benne nem kevesen az ukrán elitből. Aki a szimpla jóban és rosszban hisz, ne ezt az oldalt olvassa, hanem nézze a CNN-t és lefekvés előtt olvasson mesekönyvet, akkor nem éri csalódás.

Ez a háború borzalmas – de milliók még nem haltak meg benne.

Ami a halottak számát illeti, ez is egy szörnyű propaganda játék. Aki milliós tételeket hirdet akár orosz, akár ukrán oldalon, az ezt a háborút egyáltalán nem érti, vagy a PR bizniszben van. Nincsenek egyik oldalon se tömeges rohamok, ez propaganda. Kevés ember mozog, kevesen vannak az állásokban, kevesen támadnak. A minapi orosz »áttörés« Pokrovszktól északra ezt jól megmutatta. Alig volt ukrán védő, de a 20 km-re előrenyomuló oroszok is csak pár százan voltak. Az ukrán ellentámadás 20 foglyot ejtett.

Az elérhető számok a következők – névvel, sokszor fotóval.

Ukrán oldalon 155 000 név szerint azonosított személyt (Ualosses projekt) – halott és eltűnt együtt.

Az orosz katonai veszteségeket ugyanezen időszak alatt legalább 121 000 halott (Mediazona), ebben benne van a reguláris hadsereg, a Nemzeti Gárda, az FSZB, a rendőrség, a határőrség és a Wagner zsoldosai. Ez a szám magában foglalja az Ukrajnában megölt nagyjából 18 000 toborzott foglyot is. Ezen túl még van a DNR és az LNR korábbi vesztesége, kb 20 ezer.

Tehát amit név szerint is tudunk, az nagyjából ugyanaz a két oldalon, egy színes szélesvásznú vetítés a sokszoros orosz veszteség – és fals remény felvetítése.

A nyilvános névalapú azonosítás persze alábecsüli az áldozatok számát, mivel főként gyászjelentésekre és nyilvánosan elérhető adatokra, temetői feljegyzésekre támaszkodik. De ez mind a két oldalra igaz. Van egy időbeni csúszás is, mert aki ma meghal, azt hetek, vagy akár hónap múlva temetik, hal meg sebesült, stb. Tehát a fentiek a minimum számok!

Azaz a tippem továbbra is az, hogy mind a két oldalon valahol 200 000 felett, de 300 000 alatt van a halottak száma.”

Nyitókép forrása: ROMAN PILIPEY / AFP