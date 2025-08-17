Ft
„Mindenben jobbak voltunk” – így kommentálta Kubatov a Fradi szombati vereségét

2025. augusztus 17. 16:36

Kubatov Gábor klubelnök szerint a Ferencváros a gyenge helyzetkihasználása miatt kapott ki a Puskás Akadémiától.

2025. augusztus 17. 16:36
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros szombaton 2–1-re kikapott hazai pályán a Puskás Akadémiától a labdarúgó NB I negyedik fordulójában, így elveszítette a bajnoki veretlenségét ebben a szezonban. Kubatov Gábor klubelnök úgy véli, a gyenge helyzetkihasználás jelentette a zöld-fehérek vesztét a felcsútiak elleni találkozón.

Mindenben jobbak voltunk, csak a gólokban nem…

– írta az FTC első embere a mérkőzést követően a hivatalos Facebook-oldalán, majd nem sokkal később egy videót is megosztott, amelyben elmondta: „Az a helyzet, hogy nem elég uralni a statisztikát, több passz, több labdabirtoklás, több kaput eltaláló lövés, be kell rúgni a helyzeteket! Azt hiszem, ezen múlt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi! Kedden találkozunk!” – tekintett előre Kubatov a jövő heti Bajnokok Ligája-selejtezőre, a Qarabag elleni playoffkörös párharc első meccsére.

 

A Puskás Akadémia egyébként nem először (és nem is másodszor) tört borsot a Ferencváros orra alá, a két csapat legutóbbi nyolc bajnokijából a fővárosi együttes csak egyet nyert meg.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

A mérkőzés összefoglalója

tasijani
2025. augusztus 17. 16:52
Azért 15 év alatt néhány világszintű magyar fiatalt kiakadémiázhattatok volna, nem gondod? Ez a "másoljuk a nyugatot a góré mögött kicsibe!" mentalitás SOHA semmilyen formában nem fog megtérülni. Csaxxólok...
llnnhegyi
2025. augusztus 17. 16:52 Szerkesztve
Gáborom! Mint ősfradista szurkoló mondom neked! A Puskás mindenben jobbak voltak! Mindhárom gól a meccsen szuper volt! Csányi árvák voltatok. Tényleg küldött vigaszul néhány OTP részvényt a csapatnak? Jó ember,no! Hajrá Fradika! Bejutunk az Bajnokok elit körébe, csakazértis!
toro
2025. augusztus 17. 16:46
Nem a gyenge helyzetkihasználás miatt kapott ki a Fradi. Azért kaptak ki, mert a védelem már megint több gólt kapott, mint amennyit a csatárok rúgtak. Egy rúgott góllal is lehet(ne) meccset nyerni. Ilyen katasztrofális védelemmel sok pontot el fog hullajtani az FTC.
zakar zoltán béla
2025. augusztus 17. 16:45
Légy szerény! Egyre komolytalanabb.
