„Mindenben jobbak voltunk” – így kommentálta Kubatov a Fradi szombati vereségét

Mindenben jobbak voltunk, csak a gólokban nem…

– írta az FTC első embere a mérkőzést követően a hivatalos Facebook-oldalán, majd nem sokkal később egy videót is megosztott, amelyben elmondta: „Az a helyzet, hogy nem elég uralni a statisztikát, több passz, több labdabirtoklás, több kaput eltaláló lövés, be kell rúgni a helyzeteket! Azt hiszem, ezen múlt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi! Kedden találkozunk!” – tekintett előre Kubatov a jövő heti Bajnokok Ligája-selejtezőre, a Qarabag elleni playoffkörös párharc első meccsére.

A Puskás Akadémia egyébként nem először (és nem is másodszor) tört borsot a Ferencváros orra alá, a két csapat legutóbbi nyolc bajnokijából a fővárosi együttes csak egyet nyert meg.

