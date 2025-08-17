„Mindenben jobbak voltunk” – így kommentálta Kubatov a Fradi szombati vereségét

Hiába a sok helyzet, az erősen tartalékos Fradi elvesztette a hazai rangadóját
A kapus és a duplázó támadó volt a mérkőzés hőse.
Kubatov Gábor klubelnök szerint a Ferencváros a gyenge helyzetkihasználása miatt kapott ki a Puskás Akadémiától.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a Ferencváros szombaton 2–1-re kikapott hazai pályán a Puskás Akadémiától a labdarúgó NB I negyedik fordulójában, így elveszítette a bajnoki veretlenségét ebben a szezonban. Kubatov Gábor klubelnök úgy véli, a gyenge helyzetkihasználás jelentette a zöld-fehérek vesztét a felcsútiak elleni találkozón.
Ezt is ajánljuk a témában
A kapus és a duplázó támadó volt a mérkőzés hőse.
Mindenben jobbak voltunk, csak a gólokban nem…
– írta az FTC első embere a mérkőzést követően a hivatalos Facebook-oldalán, majd nem sokkal később egy videót is megosztott, amelyben elmondta: „Az a helyzet, hogy nem elég uralni a statisztikát, több passz, több labdabirtoklás, több kaput eltaláló lövés, be kell rúgni a helyzeteket! Azt hiszem, ezen múlt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi! Kedden találkozunk!” – tekintett előre Kubatov a jövő heti Bajnokok Ligája-selejtezőre, a Qarabag elleni playoffkörös párharc első meccsére.
A Puskás Akadémia egyébként nem először (és nem is másodszor) tört borsot a Ferencváros orra alá, a két csapat legutóbbi nyolc bajnokijából a fővárosi együttes csak egyet nyert meg.
Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor
A mérkőzés összefoglalója