Megint Szalai és Joseph volt a nyerőember: sorozatban hetedszer bajnok a Fradi!

Bár sokáig szenvedett a Ferencváros, végül az elmúlt hetekben kivirágzó Szalai Gábor és Lenny Joseph góljával győzni tudott a mérkőzésen egész tetszetősen játszó, és végül egy szépítő gólt szerző ETO FC Győr ellen, így begyűjtötte sorozatban 7., összesen 36. bajnoki címét. A Puskás Akadémia eközben drámai meccsen győzte le a Diósgyőrt.

Összefoglaló

1968-ban a Ferencváros 3–2-re nyert Győrben, és megnyerte a 21. magyar bajnoki címét. Közel fél évszáddal, pontosan 47 évvel később hasonlóra készült a Fradi: az ETO Parkban már a 36. bajnoki elsőség volt a tét (sorozatban a hetedik), amihez egy pont biztosan elég, de akár még egy vereség is beleférhet, ha Felcsúton a Puskás Akadémia nem győzi le a Diósgyőrt.

Egyszerű mérkőzésre nem számíthattak a fővárosi zöld-fehérek, hiszen a házigazdák konkrétan még veretlenek ebben a naptári évben, be is biztosították már egy fordulóval ezelőtt negyedik helyüket a tabellán, vagyis újoncként rögtön ki is léphetnek a nemzetközi porondra.

Természetesen technikai teltház, vagyis 8 ezer szurkoló fogadta a csapatokat: azért csak ennyi, mert az ETO Park keleti lelátóját veszélyesnek nyilvánították, így lezárták a szurkolók elől – a sajtómunkásoknak viszont úgy látszik, így is jó, minket ugyanis ide engedtek fel (úgyhogy madárürülék takarítással kezdtük a munkát…)

Az FTC a csatársorban Alekszandar Pesiccsel és a mostanában első számú gólfelelőssel, Lenny Josephel kezdett, a tavasszal önmagát csak kereső Varga Barnabás a kispadon ült, Saldanha még ott sem. A győri kezdőben is találtunk válogatott játékost: Vitális Milán először kapott meghívót Marco Rossitól.

Győzelmi kényszerben a Puskás Akadémia

Hornyák Zsolt együttese csak akkor előzheti meg a Fradit, ha odahaza legyőzi a Diósgyőri VTK-t és a zöld-fehérek kikapnak. Ekkor pontegyenlőség alakulna ki, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenykiírásának értelmében pedig a több győzelme miatt a Puskás Akadémia végezne az élen.

A PAFC egyébként a mostani kiírásában még nem tudta legyőzni a diósgyőrieket, egy hazai döntetlen mellett egy idegenbeli vereség a mérlege.