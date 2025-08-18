Palvin Barbi kórházba került, és műtéten esett át

„Sziasztok, rég nem jelentkeztem!” – kezdte legújabb, ezúttal terjedelmesebb bejegyzését Palvin Barbi. A modell részletesen beszámolt arról, milyen nehézségekkel küzdött az elmúlt években a menstruációja miatt, és mi miatt tűnt el egy időre a követői szeme elől. Azt is elárulta, hogy már régóta tapasztalt több negatív tünetet, mint például: fáradtság, erős fájdalom, erős és szabálytalan vérzés, „álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján”.

Palvin sokáig abban a hitben volt, hogy ezek a tünetek egyszerűen a menstruáció velejárói, ám egy orvosi javaslat nyomán felkeresett egy endometriózis-specialistát.

Azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már rég tudnám”

– írta, majd hozzátette, hogy a kór gyakran nem mutatható ki általános nőgyógyászati vizsgálatokkal. Végül három hónapnyi vizsgálat után megműtötték.

Azóta végre megtapasztaltam, milyen egy könnyebb menstruáció, és most már tudom, mi a különbség”

– vallotta be a modell.

Ha azt gyanítod, hogy endometriózisod lehet, bátorítalak, hogy derítsd ki. A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszú távú szövődmények megelőzéséhez.

– írta, Palvin Barbi kiemelte azt is, hogy rendkívül hálás, hogy időben lépett, és ma már sokkal tudatosabban figyel a teste jelzéseire.

Ezért is töltöttem az elmúlt három hónapot pihenéssel és teljes gyógyulással. Izgatott vagyok az életem új szakasza miatt, és most készen állok arra, hogy visszatérjek a munkába

– tette hozzá végül a 31 éves modell.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo