endometriózis Palvin Barbara modell vizsgálat

Palvin Barbi kórházba került, és műtéten esett át

2025. augusztus 18. 08:23

Történte kapcsán tanácsot is megfogalmazott követőinek.

2025. augusztus 18. 08:23
null

„Sziasztok, rég nem jelentkeztem!” – kezdte legújabb, ezúttal terjedelmesebb bejegyzését Palvin Barbi. A modell részletesen beszámolt arról, milyen nehézségekkel küzdött az elmúlt években a menstruációja miatt, és mi miatt tűnt el egy időre a követői szeme elől. Azt is elárulta, hogy már régóta tapasztalt több negatív tünetet, mint például: fáradtság, erős fájdalom, erős és szabálytalan vérzés, „álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján”. 

Palvin sokáig abban a hitben volt, hogy ezek a tünetek egyszerűen a menstruáció velejárói, ám egy orvosi javaslat nyomán felkeresett egy endometriózis-specialistát.

Azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már rég tudnám”

 – írta, majd hozzátette, hogy a kór gyakran nem mutatható ki általános nőgyógyászati vizsgálatokkal. Végül három hónapnyi vizsgálat után megműtötték.

Azóta végre megtapasztaltam, milyen egy könnyebb menstruáció, és most már tudom, mi a különbség” 

– vallotta be a modell.

Ha azt gyanítod, hogy endometriózisod lehet, bátorítalak, hogy derítsd ki. A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos a hosszú távú szövődmények megelőzéséhez.

– írta, Palvin Barbi kiemelte azt is, hogy rendkívül hálás, hogy időben lépett, és ma már sokkal tudatosabban figyel a teste jelzéseire. 

Ezért is töltöttem az elmúlt három hónapot pihenéssel és teljes gyógyulással. Izgatott vagyok az életem új szakasza miatt, és most készen állok arra, hogy visszatérjek a munkába

 – tette hozzá végül a 31 éves modell.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

 

cserresznye
2025. augusztus 18. 09:15
Az , hogy palvi barbi, aki szép pofácskáján kívül mással nem rendelkezik, azt csakis a saját hasznára kamatoztatja, a magyar nemzeti jövedelemhez, sem munkával, sem adóbefizetéssel hozzá nem tett, hogyan küzd meg a menstruációs zavaraival, mit keres a nyílvánosságon, és mit a mandiner lapjain, szóljon aki érti...
masikhozzaszolo
2025. augusztus 18. 09:01
Bizony, bizony a világ visszatért a régi kerékvágásba. Amikor az egész (angol? francia?) udvar felsorakozva figyelte, hogy a királynő, király hogy teljesíti hazafias kötelességét a dinasztiát illetően. Valami ilyen lehet ez is. Itt a bal dachin is elmarad.
Búvár Kund
2025. augusztus 18. 09:00
Ez az ő magánügye.. Ill ha vki kedveli, akkor olvassa el Palvin bajait a saját oldalán. Ez nem közéleti téma. Legközelebb arról kell olvasnunk, hogy elpusztult a nagymamája szomszédjának a kiskutyája, és ez nagyon megviselte????
nibiru
2025. augusztus 18. 08:54
Izgalmas közéleti téma egy celeb menstruációja.....
