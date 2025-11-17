Angol humor: szexhangokkal akarták megzavarni a brit miniszterelnököt az alsóházban

Két férfit vettek őrizetbe, miután a brit alsóház üléstermében elrejtett mobiltelefonról „szexuális hangokat” próbáltak lejátszani a miniszterelnöki kérdések alatt. Az eset miatt szigorítják a parlament biztonsági szabályait – írta meg az Index.

A készüléket a kormánypárti padsorok közelében találták meg, és a feltételezések szerint szándékosan helyezték el, hogy megzavarják Keir Starmer és az ellenzék heti „pengeváltását”. A telefont az egyik asztal aljára ragasztották, de a rögzítés meglazult, így végül leesett.

A készülék a kérdések és válaszok során kétszer is megszólalt egy szexuális tartalmú csengőhanggal.

A Scotland Yard vizsgálatot indított, az ügyet pedig komoly biztonsági incidenstként kezelik, mivel a telefon elrejtése és működtetése egyértelműen a parlamenti munka megzavarását célozta. Kiderült, hogy egy harmincas éveiben járó férfit és egy hatvanéves férfit vettek őrizetbe közbotrány okozásának gyanújával. Mindkettejüket még ugyanabban a hónapban óvadékkal szabadon engedték, de az eljárás továbbra is folyamatban van, és vizsgálják, voltak-e társaik vagy szervezett háttér az akció mögött.

A készülék megtalálása után megerősített biztonsági intézkedéseket vezettek be az alsóházban, és szigorították a felsőházban érvényes protokollokat is. Az audiotúrákat és a vezetett látogatásokat felfüggesztették, az ülésteremhez való hozzáférést pedig korlátozták, így a látogatók és a nyilvánosság ellenőrzése is jóval szigorúbb lett.