Úgyhogy legalább nemzetstratégiai szempontból kussolhatna a sok gyökér kommentelő, akik tömegesen sérelmezik, hogy miért terhelik őket ilyen lényegtelen hírekkel, akik büszkén nem mutatnak empátiát, akik kikérik maguknak, hogy Palvin az ő idejük kontójára celebkedik és endometriózisoskodik.

A hozzászólásokból áradó sületlenségek, ostobaságok és rosszindulat szemléletesen demonstrálja, hogy miért bátor és miért hasznos, hogy Palvin Barbara a közbeszéd részévé teszi az állapotát. Egy ilyen kiállás után sokan rákeresnek, hogy mi ez a betegség, az érintettek pedig szembesülnek azzal, hogy nincsenek egyedül. És ez nagyon fontos.

Én is sokat gondolkodtam azon, hogy berakjam-e a stand-up estembe a magam pokoljárását az endometriózisommal, és épp azoktól az undorító, lelketlen reakcióktól féltem, amikkel most Palvint mocskolják. Mi sem jellemzi jobban ennek a speciálisan női betegségnek a megítélését, hogy Magyarországon átlagosan négy orvost kell felkeresni az endometriózis végleges diagnosztikájához, ami időben 4-5 évet jelent, TB alapon műtétig eljutni eszement hosszú idő, a magánellátás iszonyatosan drága, és kevés a jó szakember.

Mert hát »csak« fáj...

És megnehezíti a teherbeesést... Az egyikre ott a fájdalomcsillapító, a másik meg valójában rajtad kívül senkinek sem fontos. Különösen nem a kormányzatnak, ami vízvezetékszerelőket grasszáltat a vajúdó nők között egy olyan kórházban, ahol kevesebb a tiszta víz, mint a szudáni szülészeteken.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó