„Vagány pali, nem süketel...” – agyondicsérik Bognár Györgyöt

A Paksi FC pénteken hazai pályán az utolsó pillanatokban kiengedte a győzelmet az utolsó Kecskeméti TE ellen (1–1), de így is a harmadik helyen zárta a labdarúgó NB I 2024–2025-ös kiírását, ráadásul az idényben megvédte Magyar Kupa címét. Bognár György vezetőedző, a klublegenda Böde Dániel, valamint a szurkolók is elégedettek voltak a teljesítménnyel.

Elsősorban arra koncentráltunk ezen a meccsen, hogy Daninak minél több gólja legyen, még a végeredménynél is fontosabb volt, hogy betaláljon”

– árulta el Bognár. Böde tizenegyesből eredményes volt a mérkőzésen, és 15 góljával, kettővel az üldözők előtt vezeti a góllövőlistát.

Harmadikak vagyunk, megnyertük a Magyar Kupát, elégedettek vagyunk”

– jelentette ki Bognár nemes egyszerűséggel a végén.

„Kicsit nyugodtabb lehetnék most, ha rá tudtam volna rúgni a másodikat – idézte a klub oldala Bödét. – Egy–nullás állásnál volt egy fejesem, amit lábbal hárított a kapus, ha az bemegy, valószínűleg a mérkőzés is megvan. Köszönöm a srácoknak, megtettek mindent, látszott, hogy egész meccsen rám próbálnak játszani. Ami a büntetőt illeti, a Puskás Akadémia ellen is mondtam Ötvösnek, tartsa a labdát a kezében, amíg a játékvezető fegyelmezi a játékosokat a tizenegyes előtt. Addig se jár a fejembe semmi, elég majd csak akkor, amikor már én állok a labda mögött... Bízom benne, hogy Bárány holnap nem rúg mesterhármast, de ott van még a Jurina is. Megmondom őszintén, szurkolok a nulla–nullás meccseknek. Összességében úgy gondolom, hogy egy jó idényt futottunk, ahhoz képest, hogy úgy mentünk bele a bajnokságba, hogy maradjunk bent.”