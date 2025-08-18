Erre kevesen számítottak: hatalmas pofont kaptak a fővárosiak vidéken

A Budapest Honvéd vasárnap egygólos vereséget szenvedett Ajkán a labdarúgó NB II negyedik fordulójában, így már nincs százszázalékos csapat a mezőnyben.

A kispestiek az egész mérkőzésen nagy mezőnyfölényben futballoztak, záporoztak a lövések a hazai kapura, de a vendégek a befejezéseknél rendre pontatlanok voltak, így az ajkai kapusnak ritkán kellett közbeavatkoznia annak ellenére, hogy a zöld-fehérek bő húsz percet emberhátrányban játszottak. Az Ajka az előző idényben mindkétszer legyőzte a Honvédot.

A fővárosiak vereségét kihasználva a Csákvár hazai pályán 2–0-ra felülmúlta a Budafokot, így nemcsak megőrizte a veretlenségét, hanem egyúttal a tabella élére ugrott.

A Honvéd-szurkolók így reagáltak a vereségre a közösségi médiában:

„Fene egye meg, de jó lett volna győzni. Az ilyen csapatok ellen elhullatott pontok még nagyon hiányozhatnak tavasszal. De sebaj, a Csákvár ellen teljes erőbedobással kell küzdeni és a három pontot megszerezni. Bízom a csapatban. Csak a Kispest!”

„Egyértelmű rossz taktika! Egy ilyen bunkerfocit játszó csapat ellen nem szabad így játszani! De remélem, hogy ebből tanultak, az edző és a csapat is!”

„Ez a meccs is bebizonyította, hogy csatár nélkül nem lehet (mindig) nyerni!”

„Nincs egy normális csatár! Kevin hiányzik!”

„Nem kéne az ellenfelet lebecsülni!”

„A söröm is felborult.” „Ne izgulj, én a hajamat akartam kitépni!”

Baráth Botond öngóljával közben a másik nagy múltú budapesti együttes, a Vasas 1–0-ra kikapott a harmadosztályból feljutott Karcag otthonában. Az angyalföldiek a csákváriak elleni zakó (1–4) után az idényben másodszor szenvedtek vereséget, győzelmükkel a karcagiak ráadásul meg is előzték őket a tabellán.