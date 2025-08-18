Erre kevesen számítottak: hatalmas pofont kaptak a fővárosiak vidéken

Újabb gyomros a Vasasnak – szégyenről beszélnek a szurkolók az újonc elleni vereség után
Az angyalföldi együttes kikapott Karcagon a másodosztály vasárnapi játéknapján.
Az Ajka az előző idényben mindkétszer legyőzte az eddig hibátlan Honvédot – most is. A Vasas közben 1–0-ra kikapott a harmadosztályból feljutott Karcag otthonában a labdarúgó NB II-ben.
A Budapest Honvéd vasárnap egygólos vereséget szenvedett Ajkán a labdarúgó NB II negyedik fordulójában, így már nincs százszázalékos csapat a mezőnyben.
A kispestiek az egész mérkőzésen nagy mezőnyfölényben futballoztak, záporoztak a lövések a hazai kapura, de a vendégek a befejezéseknél rendre pontatlanok voltak, így az ajkai kapusnak ritkán kellett közbeavatkoznia annak ellenére, hogy a zöld-fehérek bő húsz percet emberhátrányban játszottak. Az Ajka az előző idényben mindkétszer legyőzte a Honvédot.
A fővárosiak vereségét kihasználva a Csákvár hazai pályán 2–0-ra felülmúlta a Budafokot, így nemcsak megőrizte a veretlenségét, hanem egyúttal a tabella élére ugrott.
A Honvéd-szurkolók így reagáltak a vereségre a közösségi médiában:
„Fene egye meg, de jó lett volna győzni. Az ilyen csapatok ellen elhullatott pontok még nagyon hiányozhatnak tavasszal. De sebaj, a Csákvár ellen teljes erőbedobással kell küzdeni és a három pontot megszerezni. Bízom a csapatban. Csak a Kispest!”
„Egyértelmű rossz taktika! Egy ilyen bunkerfocit játszó csapat ellen nem szabad így játszani! De remélem, hogy ebből tanultak, az edző és a csapat is!”
„Ez a meccs is bebizonyította, hogy csatár nélkül nem lehet (mindig) nyerni!”
„Nincs egy normális csatár! Kevin hiányzik!”
„Nem kéne az ellenfelet lebecsülni!”
„A söröm is felborult.” „Ne izgulj, én a hajamat akartam kitépni!”
Baráth Botond öngóljával közben a másik nagy múltú budapesti együttes, a Vasas 1–0-ra kikapott a harmadosztályból feljutott Karcag otthonában. Az angyalföldiek a csákváriak elleni zakó (1–4) után az idényben másodszor szenvedtek vereséget, győzelmükkel a karcagiak ráadásul meg is előzték őket a tabellán.
Ezt is ajánljuk a témában
Az angyalföldi együttes kikapott Karcagon a másodosztály vasárnapi játéknapján.
A 16 csapatos másodosztályban még a Szeged nem kapott ki, amely ezúttal Tiszakécskén nyert 4–1-re, sikerével pedig feljött a harmadik helyre.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka (archív)