08. 17.
vasárnap
labdarúgó NB II Karcag Vasas szurkolók

Újabb gyomros a Vasasnak – szégyenről beszélnek a szurkolók az újonc elleni vereség után

2025. augusztus 17. 21:06

Szégyenről beszélnek a Vasas szurkolói a Karcagtól elszenvedett vereség után.

2025. augusztus 17. 21:06
null

Baráth Botond öngóljával a Vasas 1–0-ra kikapott idegenben az újonc Karcagtól a labdarúgó NB II negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján. Az angyalföldi alakulat az előző két meccsét megnyerte, a Kecskemétet 2–1-re, majd a Békéscsabát 4–3-ra győzte le, de most a Csákvár elleni 1–4 után elszenvedte a második vereségét a szezonban, és a negyedik pozícióból visszacsúszott a hetedikre a tabellán.

 

A szurkolók nehezen viselik az újabb vereséget, és a felelősöket keresik a sokadik gyenge produkció után.

  • „Köszönjük, fiúk! Egy új falu a térképen, ahol cumiztatok” – fejezte ki bánatát egy drukker a klub Facebook-oldalán. 
  • „Gratulálok annak, akinek szerepe van ebben a szégyenben” – írta egy másik. 
  • „Hát, ez nagyon gáz, gyerekek” – kommentelte egy harmadik. 

Ismét bebizonyította ez a semmirekellő brigád, hogy ennyi tudnak, elpötyögtök havi 2-3 millióért, felveszitek a pénzt, aztán jó napot. Itt már rég nem az edzőkkel van a baj, hanem a sok megélhetési játékossal. A vak is látja, minket meg hülyének néztek évről-évre. Köpjetek egyet, és álljatok alá, annyit érdemeltek

– dühöngött egy negyedik.

„Szégyen” – foglalta össze a gondolatait egyetlen szóval egy ötödik szimpatizáns.

A Vasas a következő fordulóban a Tiszakécskét fogadja majd.

Nyitókép: Facebook / Vasas FC

 

altona-2
2025. augusztus 17. 21:31
Vasas, 2025ben. Kádár kutyái....
moliere-0
2025. augusztus 17. 21:22
így van, csak így tovább Ma is kiderült, hogy már így is túl sok pesti van az NB I-ben. Jövőre még feljut a Honvéd, és mindenki a Vasast várta. Nehogy má! 12 csapatból 5 pesti legyen... plusz ott a Puskás, ami épp csak hogy nem agglomerációs csapat.
Dunhill67
2025. augusztus 17. 21:09
helyes...csak így tovább
