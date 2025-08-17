Újabb gyomros a Vasasnak – szégyenről beszélnek a szurkolók az újonc elleni vereség után

Baráth Botond öngóljával a Vasas 1–0-ra kikapott idegenben az újonc Karcagtól a labdarúgó NB II negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján. Az angyalföldi alakulat az előző két meccsét megnyerte, a Kecskemétet 2–1-re, majd a Békéscsabát 4–3-ra győzte le, de most a Csákvár elleni 1–4 után elszenvedte a második vereségét a szezonban, és a negyedik pozícióból visszacsúszott a hetedikre a tabellán.

A szurkolók nehezen viselik az újabb vereséget, és a felelősöket keresik a sokadik gyenge produkció után.

„Köszönjük, fiúk! Egy új falu a térképen, ahol cumiztatok” – fejezte ki bánatát egy drukker a klub Facebook-oldalán.

„Gratulálok annak, akinek szerepe van ebben a szégyenben" – írta egy másik.

„Hát, ez nagyon gáz, gyerekek" – kommentelte egy harmadik.

Ismét bebizonyította ez a semmirekellő brigád, hogy ennyi tudnak, elpötyögtök havi 2-3 millióért, felveszitek a pénzt, aztán jó napot. Itt már rég nem az edzőkkel van a baj, hanem a sok megélhetési játékossal. A vak is látja, minket meg hülyének néztek évről-évre. Köpjetek egyet, és álljatok alá, annyit érdemeltek

– dühöngött egy negyedik.

„Szégyen” – foglalta össze a gondolatait egyetlen szóval egy ötödik szimpatizáns.

A Vasas a következő fordulóban a Tiszakécskét fogadja majd.

Nyitókép: Facebook / Vasas FC