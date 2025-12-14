Négy hazai vereség – ezt gondolják a Fradi-drukkerek a csapat szerepléséről
A Debrecen is nyert a Groupama Arénában. A Fradi szurkolói a csapatot kritizálják.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Debrecen 1–0-ra nyert a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 17. fordulójának vasárnapi játéknapján. A Fradi a mostani idényben már negyedszer kapott ki hazai pályán a bajnokságban, és ezt szóvá is tették a szurkolók.
„Nagyon gyenge! Szánalmas, nulla teljesítmény! Hazai pályán ezt a szégyent!”
„Csak az nem ver meg itthon minket, akivel nem játszunk. Röhej.”
„Szégyen és gyalázat…”
„Szezonbérlet tavaszi része visszaváltható? Mert erre senki nem kíváncsi.”
„Le a kalappal az El-szereplés előtt, de a bajnokságban ez a negyedik(!) vereség hazai pályán! Ez nagyon gáz!”
A Ferencvárosnak eddig kilenc hazai bajnokija volt az idényben, és ebből két döntetlen és négy vereség mellett csak hármat nyert meg. Ezzel a 12 csapatos bajnokság hazai tabelláját tekintve a nyolcadik helyen áll, viszont a vendégtabellát veretlenül vezeti (hat győzelem és két döntetlen).
A Fradi eddigi kilenc hazai bajnokijának eredménye
- Ferencváros–Kazincbarcika 3–0
- Ferencváros–Puskás Akadémia 1–2
- Ferencváros–Diósgyőr 2–2
- Ferencváros–Paks 2–2
- Ferencváros–Zalaegerszeg 1–2
- Ferencváros–MTK 4–1
- Ferencváros–Nyíregyháza 1–3
- Ferencváros–Kisvárda 3–0
- Ferencváros–Debrecen 0–1
A gárda legközelebb a Diósgyőr vendége lesz, ezzel a bajnokival zárja az évet. Utána az Európa-ligában a görög Panathinaikoszt, majd az NB I-ben az ETO FC-t fogadja.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA