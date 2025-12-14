Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen Fradi Ferencváros szurkolók NB I FTC

Négy hazai vereség – ezt gondolják a Fradi-drukkerek a csapat szerepléséről

2025. december 14. 20:26

A Debrecen is nyert a Groupama Arénában. A Fradi szurkolói a csapatot kritizálják.

2025. december 14. 20:26
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Debrecen 1–0-ra nyert a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 17. fordulójának vasárnapi játéknapján. A Fradi a mostani idényben már negyedszer kapott ki hazai pályán a bajnokságban, és ezt szóvá is tették a szurkolók.

A bajnokságban már negyedszer kapott ki otthon a Fradi
A bajnokságban már negyedszer kapott ki otthon a Fradi (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

„Nagyon gyenge! Szánalmas, nulla teljesítmény! Hazai pályán ezt a szégyent!”

„Csak az nem ver meg itthon minket, akivel nem játszunk. Röhej.”

„Szégyen és gyalázat…”

„Szezonbérlet tavaszi része visszaváltható? Mert erre senki nem kíváncsi.”

„Le a kalappal az El-szereplés előtt, de a bajnokságban ez a negyedik(!) vereség hazai pályán! Ez nagyon gáz!”


A Ferencvárosnak eddig kilenc hazai bajnokija volt az idényben, és ebből két döntetlen és négy vereség mellett csak hármat nyert meg. Ezzel a 12 csapatos bajnokság hazai tabelláját tekintve a nyolcadik helyen áll, viszont a vendégtabellát veretlenül vezeti (hat győzelem és két döntetlen).

A Fradi eddigi kilenc hazai bajnokijának eredménye

  • Ferencváros–Kazincbarcika 3–0
  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1–2
  • Ferencváros–Diósgyőr 2–2
  • Ferencváros–Paks 2–2
  • Ferencváros–Zalaegerszeg 1–2
  • Ferencváros–MTK 4–1
  • Ferencváros–Nyíregyháza 1–3
  • Ferencváros–Kisvárda 3–0
  • Ferencváros–Debrecen 0–1

A gárda legközelebb a Diósgyőr vendége lesz, ezzel a bajnokival zárja az évet. Utána az Európa-ligában a görög Panathinaikoszt, majd az NB I-ben az ETO FC-t fogadja.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

