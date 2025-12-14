Négy hazai vereség – ezt gondolják a Fradi-drukkerek a csapat szerepléséről

„Szégyen és gyalázat…”

„Szezonbérlet tavaszi része visszaváltható? Mert erre senki nem kíváncsi.”

„Le a kalappal az El-szereplés előtt, de a bajnokságban ez a negyedik(!) vereség hazai pályán! Ez nagyon gáz!”



A Ferencvárosnak eddig kilenc hazai bajnokija volt az idényben, és ebből két döntetlen és négy vereség mellett csak hármat nyert meg. Ezzel a 12 csapatos bajnokság hazai tabelláját tekintve a nyolcadik helyen áll, viszont a vendégtabellát veretlenül vezeti (hat győzelem és két döntetlen).