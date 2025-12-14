FTC–DVSC: Robbie Keane megnevezte a Fradi-vereség legfőbb okát (VIDEÓ)

Az NB I nem az Európa-liga: a Debrecen is győzni tudott a Ferencváros otthonában!
Bárány gólja döntött, nem állt vissza a tabella élére a Fradi.
A Debrecen elvitte a három pontot a Groupama Arénából. A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane az alacsony intenzitásra hívta fel a figyelmet.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Debrecen 1–0-ra nyert a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 17. fordulójának vasárnapi játéknapján. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a hazaiak vezetőedzője, Robbie Keane értékelte a látottakat.
Buta hibák a legfőbb oka a mai vereségnek”
– jelentette ki a tréner. Utána elmondta, hogy a szünet után több helyzetet dolgoztak ki, míg a DVSC-nek azt a bizonyos hibát és egy 22 méterről leadott lövést leszámítva egyáltalán nem volt gólszerzési lehetősége.
A játékosok hozzáállásával szerinte nem volt probléma, sokkal inkább az intenzitással, amelynek ugyanolyannak kell lennie a nemzetközi kupaporondon és az NB I-ben is, és ennek soha nem szabadna változnia.
Győzelmével a Debrecen pontszámban beérte a második helyen álló Fradit. Az élen egypontos előnnyel az ETO FC áll.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA, archív