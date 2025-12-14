FTC–DVSC: Robbie Keane megnevezte a Fradi-vereség legfőbb okát (VIDEÓ)

Keane értékelése

Buta hibák a legfőbb oka a mai vereségnek”

– jelentette ki a tréner. Utána elmondta, hogy a szünet után több helyzetet dolgoztak ki, míg a DVSC-nek azt a bizonyos hibát és egy 22 méterről leadott lövést leszámítva egyáltalán nem volt gólszerzési lehetősége.

A játékosok hozzáállásával szerinte nem volt probléma, sokkal inkább az intenzitással, amelynek ugyanolyannak kell lennie a nemzetközi kupaporondon és az NB I-ben is, és ennek soha nem szabadna változnia.